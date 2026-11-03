Estados Unidos lanzó la noche del lunes 2 de noviembre de 2026 ataques limitados contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, según medios estadounidenses. Los medios estatales iraníes reportaron cinco explosiones consecutivas en la isla de Qeshm. Los ataques se produjeron en vísperas de las elecciones de medio mandato en EE.UU., que se celebran este martes 3 de noviembre. La noticia la publicó primero The Wall Street Journal. Washington no hizo ningún anuncio oficial y las fuentes estadounidenses hablaron bajo anonimato.

Funcionarios estadounidenses no identificados describieron las operaciones como limitadas y defensivas, según CNN, Fox, The New York Times y Reuters.

La agencia iraní IRNA informó de cinco explosiones en Qeshm. Ningún reporte menciona víctimas.

Un alto funcionario iraní dijo a Reuters que ambos países están lejos de un acuerdo, mientras continúan las negociaciones indirectas.

Por qué importa: por el estrecho de Ormuz pasaba, en tiempos de paz, cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier cambio en esa ruta mueve los precios del crudo, que suelen reflejarse en lo que se paga por la gasolina en las estaciones de servicio de EE.UU.

Lo que dicen Washington y Teherán

CNN, Fox y The New York Times citaron a funcionarios estadounidenses sin identificar, que describieron las operaciones como defensivas. Uno de ellos dijo a Reuters, de forma anónima, que los ataques fueron limitados y no equivalen a reanudar las operaciones de combate a gran escala. Otro explicó a AP que el objetivo eran iraníes que usaban misiles tierra-aire contra fuerzas estadounidenses en el estrecho.

Según medios estadounidenses, un avión de la Fuerza Aérea atacó un lanzador de misiles de la Guardia Revolucionaria en Qeshm después de que se disparara contra una aeronave de EE.UU.

Del lado iraní, IRNA informó de cinco explosiones en rápida sucesión y de que residentes vieron dos aviones, pero no precisó qué las causó. Según AP, medios estatales también reportaron explosiones en la isla de Hengam y en Bandar Abbas, y la agencia Fars mencionó estruendos en Bandar Lengeh. Reuters verificó el video de un testigo con destellos y explosiones en Qeshm.

La Guardia Revolucionaria afirmó que derribó dos drones de reconocimiento estadounidenses al sur de Qeshm y que destruyó un MQ-9. EE.UU. no lo ha confirmado.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, dijo que Teherán entregó una "respuesta firme y racional" a Washington y que "la pelota está ahora en la cancha de Estados Unidos para evitar la guerra". Advirtió que, si Washington comete otro "error de cálculo estratégico", enfrentará "un nuevo campo de batalla". No quedó claro a qué respuesta se refería. El canciller Abás Araqchi aseguró que las negociaciones indirectas son "muy intensas".

Qué es la isla de Qeshm