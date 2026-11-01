La familia Bolsonaro y sus causas judiciales: quién es quién tras la derrota de Flávio
Publicado el 01/11/2026 a las 08:00
La familia Bolsonaro enfrenta una larga lista de causas judiciales tras la derrota de Flávio Bolsonaro ante Lula. No todos están en la misma situación: hay una condena firme, dos condenas sin ejecutar, una acusación formal, una denuncia admitida y varias investigaciones abiertas, según un repaso de Canal 9 de Chile con datos de agencias.
- Jair Bolsonaro cumple en su domicilio una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado.
- Flávio, el excandidato, tiene tres investigaciones abiertas y viajó a Estados Unidos días después del escrutinio.
- Eduardo, Carlos y Jair Renan afrontan condenas, acusaciones o denuncias de distinto alcance.
Por qué importa: las causas de la familia que dominó la derecha brasileña durante años condicionan su futuro político y tensan la relación entre Brasil y Estados Unidos. Conviene distinguir entre condena, acusación e investigación: solo la primera implica una sentencia judicial.
Quién es quién: resumen de situaciones
|Familiar
|Situación judicial
|Estado
|Jair Bolsonaro
|27 años de prisión por intentar un golpe de Estado
|Condena firme
|Flávio Bolsonaro
|Tres pesquisas: financiación de campaña, lavado de dinero por la película "Dark Horse" y red de apuestas deportivas
|Investigado
|Eduardo Bolsonaro
|Cuatro años y dos meses por coacción; un año por difamación
|Condenas no ejecutadas
|Carlos Bolsonaro
|Acusado por la Policía Federal en el caso "Abin paralela"; reabierta la pesquisa por "rachadinha"
|Acusado e investigado
|Jair Renan Bolsonaro
|Presunto lavado de dinero y falsedad documental
|Denuncia admitida
Jair Bolsonaro: condenado por el intento de golpe
El expresidente, de 71 años, fue condenado en 2025 a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Lula. Antes de que la sentencia quedara firme, y cuando estaba en arresto domiciliario, intentó quitarse la tobillera electrónica quemándola con un soplete. Hoy cumple la pena en su casa por problemas de salud. Esperaba un indulto si ganaba su hijo Flávio. En las próximas semanas, el Supremo revisará un recurso con el que pide anular la sentencia; su defensa alega irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas.
Flávio Bolsonaro: tres investigaciones y un viaje
El hijo mayor viajó a Estados Unidos menos de 48 horas después del escrutinio, luego de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes pidiera incautar sus pasaportes. Investigado no es lo mismo que condenado: ninguna de las tres causas ha llegado a sentencia.
- Una por posible financiación irregular e injerencia extranjera en su campaña.
- Otra por posibles lavado de dinero y evasión de divisas, al buscar fondos para "Dark Horse", película biográfica de su padre. Flávio reconoció que pidió 134 millones de reales (unos 26 millones de dólares) a Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, en prisión preventiva por un gran fraude. En grabaciones lo llamaba "hermano".
- Una tercera por lavado de dinero, bajo secreto de sumario, centrada en su abogado y amigo Willer Tomaz y en una red ligada a apuestas deportivas.
Eduardo Bolsonaro: dos condenas que no se ejecutan
Eduardo vive en Estados Unidos desde 2025, adonde llegó legalmente siendo diputado. Fue condenado a cuatro años y dos meses por coaccionar a la justicia, tras gestionar ante el Gobierno de Donald Trump sanciones contra los jueces del caso de su padre. En septiembre recibió otra condena, de un año, por difamar a una parlamentaria. Ninguna se ha ejecutado. Él sostiene que es víctima de "persecución judicial".
Carlos Bolsonaro: espionaje y "rachadinha"
El senador electo fue acusado por la Policía Federal en el caso "Abin paralela", sobre el presunto uso de la Agencia Brasileña de Inteligencia para espiar a opositores. Además, en febrero se reabrió una investigación por quedarse con parte del sueldo de asesores "fantasma" en su oficina de concejal en Río, práctica conocida como "rachadinha".
Jair Renan Bolsonaro: denuncia admitida
El diputado electo, de 28 años, está en una fase más avanzada que la investigación previa. El jueves 29 de octubre, la Justicia Federal de Brasilia admitió una denuncia de la Fiscalía por presunto lavado de dinero y falsedad documental. Según la acusación, habría presentado datos financieros ficticios de una empresa para obtener un préstamo.
Qué sigue
El primer hito será la decisión del Supremo sobre el recurso de Jair Bolsonaro. En paralelo, seguirán las pesquisas contra Flávio y el proceso contra Jair Renan. En Estados Unidos, un alto cargo del Gobierno de Trump anunció que se darán visados a Flávio y su familia, según EFE (28 de octubre). El congresista demócrata Joaquín Castro criticó esa decisión.
Fuentes: Canal 9; EFE, vía Swissinfo. Datos consultados el 30 de octubre de 2026.
Foto principal: EFE/Andre Coelho