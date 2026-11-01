La familia Bolsonaro enfrenta una larga lista de causas judiciales tras la derrota de Flávio Bolsonaro ante Lula. No todos están en la misma situación: hay una condena firme, dos condenas sin ejecutar, una acusación formal, una denuncia admitida y varias investigaciones abiertas, según un repaso de Canal 9 de Chile con datos de agencias.

Jair Bolsonaro cumple en su domicilio una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado.

Flávio, el excandidato, tiene tres investigaciones abiertas y viajó a Estados Unidos días después del escrutinio.

Eduardo, Carlos y Jair Renan afrontan condenas, acusaciones o denuncias de distinto alcance.

Por qué importa: las causas de la familia que dominó la derecha brasileña durante años condicionan su futuro político y tensan la relación entre Brasil y Estados Unidos. Conviene distinguir entre condena, acusación e investigación: solo la primera implica una sentencia judicial.

Quién es quién: resumen de situaciones

Familiar Situación judicial Estado Jair Bolsonaro 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado Condena firme Flávio Bolsonaro Tres pesquisas: financiación de campaña, lavado de dinero por la película "Dark Horse" y red de apuestas deportivas Investigado Eduardo Bolsonaro Cuatro años y dos meses por coacción; un año por difamación Condenas no ejecutadas Carlos Bolsonaro Acusado por la Policía Federal en el caso "Abin paralela"; reabierta la pesquisa por "rachadinha" Acusado e investigado Jair Renan Bolsonaro Presunto lavado de dinero y falsedad documental Denuncia admitida

Jair Bolsonaro: condenado por el intento de golpe

El expresidente, de 71 años, fue condenado en 2025 a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Lula. Antes de que la sentencia quedara firme, y cuando estaba en arresto domiciliario, intentó quitarse la tobillera electrónica quemándola con un soplete. Hoy cumple la pena en su casa por problemas de salud. Esperaba un indulto si ganaba su hijo Flávio. En las próximas semanas, el Supremo revisará un recurso con el que pide anular la sentencia; su defensa alega irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas.

Flávio Bolsonaro: tres investigaciones y un viaje

El hijo mayor viajó a Estados Unidos menos de 48 horas después del escrutinio, luego de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes pidiera incautar sus pasaportes. Investigado no es lo mismo que condenado: ninguna de las tres causas ha llegado a sentencia.