Reelección de Lula en Brasil: Trump guarda silencio tras la derrota de Flávio Bolsonaro
Publicado el 26/10/2026 a las 10:39
La reelección de Lula en Brasil quedó confirmada el domingo 25 de octubre de 2026, cuando Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta con 51.79% de los votos válidos frente a 48.21% del senador Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral (TSE), vía G1. Hasta la mañana del lunes 26 de octubre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, no se había pronunciado públicamente sobre el resultado, según EFE, BBC News Brasil y O Globo.
- Lula obtuvo 64,256,232 votos contra 59,826,041 de Flávio Bolsonaro, con 100% de las secciones escrutadas.
- Flávio Bolsonaro se ha negado a reconocer los resultados, según EFE.
- Trump, que celebró el desempeño de Flávio en la primera vuelta, no había comentado la derrota hasta la mañana del lunes 26, según EFE y BBC News Brasil.
Por qué importa: Brasil es la mayor economía de Latinoamérica, y su relación con Washington incluye aranceles y una investigación comercial abiertas por el Gobierno de Trump. Además, en EE.UU. vive una numerosa comunidad brasileña, para la que el rumbo de ese vínculo tiene efectos directos. El resultado también llega a poco más de una semana de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en EE.UU.
Así ganó Lula
El TSE proclamó el resultado a las 21:08, hora de Brasil, según O Globo. La abstención fue de 19.22%, según la Cámara de Diputados de Brasil.
|Candidato
|Votos
|% de votos válidos
|Luiz Inácio Lula da Silva
|64,256,232
|51.79%
|Flávio Bolsonaro
|59,826,041
|48.21%
Según EFE, es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que quien quedó segundo en la primera vuelta gana la segunda. El 4 de octubre, Flávio obtuvo 47.03% y Lula 45.16%, según la Cámara de Diputados.
Por estados, Lula ganó en 13, entre ellos los nueve del Nordeste y Minas Gerais (50.43% a 49.57%). Flávio ganó en otros 13, incluidos São Paulo y Río de Janeiro, y en el Distrito Federal, según G1.
Lula cumple 81 años el martes 27 de octubre y será el primer presidente brasileño elegido cuatro veces por voto popular, según O Globo. Gobernará hasta 2030, según Primicias.
El silencio de Trump
Antes de conocerse el resultado, el domingo, Trump dijo a los reporteros: "Estamos siguiendo la situación", según EFE. Había celebrado como una "victoria muy, muy grande" el resultado de Flávio en la primera vuelta; aquí puedes leer lo que dijo Trump tras la primera vuelta.
Trump recibió a Flávio en la Casa Blanca en mayo, junto a su hermano Eduardo. También ha calificado de "caza de brujas" el proceso contra Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario tras ser condenado por intento de golpe de Estado, según EFE.
Otros dirigentes sí reaccionaron. Los líderes de derecha José Antonio Kast (Chile), Keiko Fujimori (Perú) y Santiago Peña (Paraguay) felicitaron a Lula, igual que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, según RFI vía UOL. Javier Milei (Argentina), que apoyó a Flávio, tampoco se había pronunciado, según O Globo.
En EE.UU., el senador Bernie Sanders calificó la victoria de "extraordinaria": "Lula ha defendido a los trabajadores brasileños y la democracia, y seguirá haciéndolo durante los próximos cuatro años", según EFE.
Qué significa para la estrategia de Trump en la región
En un análisis para EFE, el periodista Eduard Ribas i Admetlla señala que la reelección es un revés para el plan de Trump de consolidar su influencia en Latinoamérica. Ese plan se apoyaba en los giros a la derecha en Honduras (Nasry Asfura), Bolivia (Rodrigo Paz), Chile (Kast), Perú (Fujimori) y Colombia (Abelardo de la Espriella), que se suman a Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa.
El eje de esa política regional es el Escudo de las Américas, una alianza contra el narcotráfico a la que Flávio había prometido sumarse. Según el análisis, Lula sigue siendo, junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el principal contrapeso.
Según EFE, Trump no apoyó expresamente a Flávio, a diferencia de Colombia, donde respaldó a De la Espriella. Su Gobierno, sin embargo, impuso aranceles elevados a Brasil en 2025 por el juicio a Jair Bolsonaro, sancionó a jueces brasileños, designó como terroristas al PCC y al Comando Vermelho días después de recibir a Flávio y abrió una investigación comercial contra Brasil. También revocó el visado a la embajadora brasileña y suspendió servicios consulares dos días antes de la primera vuelta. La campaña de Lula denunció injerencia.
En su discurso de victoria, Lula afirmó que en Brasil "no aceptamos ser el patio trasero de nadie", según EFE.
Benjamin Gedan, del centro Stimson, dijo a EFE que un triunfo de Flávio habría supuesto "una alineación al 100 por cien con Trump en su batalla cultural y la política de seguridad". Según Gedan, Trump estaba "claramente entusiasmado con esta posibilidad", pero un respaldo explícito podría haber "perjudicado" al candidato.
Oliver Stuenkel, del Carnegie, opinó ante EFE: "El tipo de intervencionismo ideológico que está llevando a cabo la Administración Trump en la región es contraproducente. A medio y largo plazo, reforzará a las fuerzas antiestadounidenses".
Qué sigue
Quedan dos asuntos abiertos: si Trump reconoce el resultado y si Flávio Bolsonaro lo acepta. En su discurso de victoria, Lula dijo que tiene dos meses por delante para preparar el nuevo gobierno, según la transcripción publicada por UOL.
Para los lectores con familia o negocios en Brasil, conviene seguir las novedades sobre aranceles, la investigación comercial y los servicios consulares, que dependen de la relación entre ambos gobiernos.
Fuentes: EFE, vía Swissinfo (análisis); EFE, vía Swissinfo (reacción de Trump); G1 (resultados del TSE); Cámara de Diputados de Brasil; O Globo; RFI, vía UOL; BBC News Brasil; UOL, discurso íntegro de Lula; Primicias. Datos consultados el 26 de octubre de 2026.
Foto principal: EFE