La reelección de Lula en Brasil quedó confirmada el domingo 25 de octubre de 2026, cuando Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta con 51.79% de los votos válidos frente a 48.21% del senador Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral (TSE), vía G1. Hasta la mañana del lunes 26 de octubre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, no se había pronunciado públicamente sobre el resultado, según EFE, BBC News Brasil y O Globo.

Lula obtuvo 64,256,232 votos contra 59,826,041 de Flávio Bolsonaro, con 100% de las secciones escrutadas.

Flávio Bolsonaro se ha negado a reconocer los resultados, según EFE.

Trump, que celebró el desempeño de Flávio en la primera vuelta, no había comentado la derrota hasta la mañana del lunes 26, según EFE y BBC News Brasil.

Por qué importa: Brasil es la mayor economía de Latinoamérica, y su relación con Washington incluye aranceles y una investigación comercial abiertas por el Gobierno de Trump. Además, en EE.UU. vive una numerosa comunidad brasileña, para la que el rumbo de ese vínculo tiene efectos directos. El resultado también llega a poco más de una semana de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en EE.UU.

Así ganó Lula

El TSE proclamó el resultado a las 21:08, hora de Brasil, según O Globo. La abstención fue de 19.22%, según la Cámara de Diputados de Brasil.

Candidato Votos % de votos válidos Luiz Inácio Lula da Silva 64,256,232 51.79% Flávio Bolsonaro 59,826,041 48.21%

Según EFE, es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que quien quedó segundo en la primera vuelta gana la segunda. El 4 de octubre, Flávio obtuvo 47.03% y Lula 45.16%, según la Cámara de Diputados.

Por estados, Lula ganó en 13, entre ellos los nueve del Nordeste y Minas Gerais (50.43% a 49.57%). Flávio ganó en otros 13, incluidos São Paulo y Río de Janeiro, y en el Distrito Federal, según G1.

Lula cumple 81 años el martes 27 de octubre y será el primer presidente brasileño elegido cuatro veces por voto popular, según O Globo. Gobernará hasta 2030, según Primicias.

El silencio de Trump