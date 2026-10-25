El expresidente Barack Obama hizo el sábado 24 de octubre de 2026 su primer acto de campaña de este ciclo electoral. Por la tarde, en Cleveland, Ohio, acusó al Gobierno de Donald Trump de "caos", "crueldad", "corrupción" e "incompetencia". Por la noche, en Detroit, buscó el voto afroamericano para el demócrata Abdul El-Sayed. Obama en Michigan fue la segunda parada de una jornada con la que los demócratas intentan movilizar a su base a diez días de las elecciones del 3 de noviembre.

En Cleveland, junto a Amy Acton y Sherrod Brown, Obama criticó el aumento de los costos, una guerra que calificó de innecesaria y las obras en la Casa Blanca.

En Detroit, con El-Sayed y la candidata a gobernadora Jocelyn Benson, defendió al aspirante al Senado frente a acusaciones infundadas, según EFE, de vínculos con los Hermanos Musulmanes.

Los republicanos respondieron a ambos actos, y Trump hace campaña este domingo 25 de octubre en Port Huron, Michigan.

Por qué importa: las carreras de Ohio y Michigan están muy reñidas, según NBC News, y la del Senado en Michigan puede decidir qué partido controla esa cámara. El 3 de noviembre se renuevan la Cámara de Representantes completa y un tercio del Senado. Además, los estados que decidirán el Congreso son justo los que ahora visitan los líderes de ambos partidos.

Ohio: críticas a los costos, a la guerra y a un anuncio polémico

Según NBC News, el acto se celebró en el Public Auditorium de Cleveland, que tiene capacidad para más de 10,000 personas y estaba casi lleno. Obama compartió escenario con Amy Acton, candidata demócrata a gobernadora, y con Sherrod Brown, exsenador que busca recuperar su escaño frente al republicano Jon Husted.

Sobre la economía, Obama dijo, según EFE: "Las acciones de este gobierno son directamente responsables del aumento de los costos. El actual presidente decidió tomar una serie de malas decisiones y decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió y por la que nadie votó". Sobre las obras en la Casa Blanca bromeó: "Debería estar en HGTV" y "Tiene la Casa Blanca como si Sadam Husein hubiera abierto un Cheesecake Factory. Hay dorado por todas partes".

También criticó a Vivek Ramaswamy, candidato republicano a gobernador, por un anuncio en el que aparece la madre distanciada de Acton llamándola mentirosa. "Hemos visto que no hay línea que no cruce", dijo, según AP. Acton ha contado que de niña sufrió abuso sexual por parte del entonces esposo de su madre, que fue acusado de violación, y asegura que no ve a su madre desde 1978. Respondió: "Mi oponente ha decidido explotar, a propósito, mi infancia para salvar su campaña, pero no va a funcionar" y "La decencia todavía importa". Según NBC, la campaña de Ramaswamy planea gastar $4 millones en el anuncio. El gobernador republicano Mike DeWine pidió retirarlo, mientras que Trump lo defendió el sábado al votar en Florida.

Michigan: el voto afroamericano de Detroit, clave para El-Sayed

Por la noche, Obama habló en el gimnasio de la secundaria técnica Cass, en Detroit. El sábado fue el primer día de votación anticipada en persona en Michigan, según EFE. El-Sayed, de 41 años, hijo de inmigrantes egipcios y musulmán, compite contra el exrepresentante republicano Mike Rogers por un escaño abierto.

Obama salió en defensa del candidato: "¡Ya he visto esta película antes! ¡Así empecé!", según EFE. Según AP, bromeó con que él tiene "un acta de nacimiento completa para probarlo" y afirmó: "Abdul es tan de Michigan como el que más". El-Sayed, que en el pasado criticó a Obama por no cumplir sus promesas más progresistas, escuchó la respuesta de Obama con humor: ni Michelle está de acuerdo con todo lo que él hace. El candidato, por su parte, dijo según EFE: "Trump nos metió en una guerra que no nos incumbía. El presidente Obama contuvo una amenaza nuclear sin guerra".