Cuba responde a Trump y Rubio con un rechazo público a lo que La Habana describe como ambiciones de dominación de EE.UU. La reacción llega tras el acto de campaña en Fort Myers que cubrimos en Trump dijo que los buques de EE.UU. pasarán por Cuba, y tras un mensaje de Marco Rubio dirigido a quienes quieren un cambio en la isla.

El canciller Bruno Rodríguez rechazó «toda amenaza» y advirtió que la costa cubana tiene «diente de perro».

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que EE.UU. «no renuncia a sus ambiciones de dominación».

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío se burló de la oferta y luego llamó a la CIA «una organización de terrorismo de Estado».

Por qué importa: La Habana responde en bloque, con su canciller, su presidente y su vicecanciller, en un momento de escasez de combustible y apagones en la isla y sin negociaciones a la vista.

Qué ofreció Washington

El viernes 23 de octubre, Rubio escribió en X: «Para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento», y los invitó a una «colaboración discreta con la CIA». Después, la agencia difundió un mensaje en español con un video e instrucciones para contactarla «de forma segura», según La Jornada y CBS News. Pide acudir a una instalación oficial de EE.UU. si se puede viajar; si no, usar una VPN que no esté en Cuba, Rusia, Irán o China y borrar los rastros.

El canciller: «diente de perro»

Bruno Rodríguez respondió en X: «Rechazamos toda amenaza sobre ambiciones de EEUU hacia Cuba. En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación». El «diente de perro» es la roca coralina afilada típica del litoral cubano. Cerró con las etiquetas #CubaNoEsUnaAmenaza y «El Bloqueo Sí».

Díaz-Canel: independencia desde 1959

El presidente escribió en X: «El gobierno de EE.UU. deja claro que no renuncia a sus ambiciones de dominación sobre Cuba». Añadió que «los cubanos alcanzamos desde el 1 de enero de 1959 nuestra verdadera independencia y estamos decididos a defenderla».

Fernández de Cossío: críticas a la CIA