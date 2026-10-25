Cuba responde a Trump y Rubio: rechaza amenazas y critica la oferta de la CIA
Publicado el 25/10/2026 a las 09:54
Cuba responde a Trump y Rubio con un rechazo público a lo que La Habana describe como ambiciones de dominación de EE.UU. La reacción llega tras el acto de campaña en Fort Myers que cubrimos en Trump dijo que los buques de EE.UU. pasarán por Cuba, y tras un mensaje de Marco Rubio dirigido a quienes quieren un cambio en la isla.
- El canciller Bruno Rodríguez rechazó «toda amenaza» y advirtió que la costa cubana tiene «diente de perro».
- El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que EE.UU. «no renuncia a sus ambiciones de dominación».
- El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío se burló de la oferta y luego llamó a la CIA «una organización de terrorismo de Estado».
Por qué importa: La Habana responde en bloque, con su canciller, su presidente y su vicecanciller, en un momento de escasez de combustible y apagones en la isla y sin negociaciones a la vista.
Qué ofreció Washington
El viernes 23 de octubre, Rubio escribió en X: «Para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento», y los invitó a una «colaboración discreta con la CIA». Después, la agencia difundió un mensaje en español con un video e instrucciones para contactarla «de forma segura», según La Jornada y CBS News. Pide acudir a una instalación oficial de EE.UU. si se puede viajar; si no, usar una VPN que no esté en Cuba, Rusia, Irán o China y borrar los rastros.
El canciller: «diente de perro»
Bruno Rodríguez respondió en X: «Rechazamos toda amenaza sobre ambiciones de EEUU hacia Cuba. En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación». El «diente de perro» es la roca coralina afilada típica del litoral cubano. Cerró con las etiquetas #CubaNoEsUnaAmenaza y «El Bloqueo Sí».
Díaz-Canel: independencia desde 1959
El presidente escribió en X: «El gobierno de EE.UU. deja claro que no renuncia a sus ambiciones de dominación sobre Cuba». Añadió que «los cubanos alcanzamos desde el 1 de enero de 1959 nuestra verdadera independencia y estamos decididos a defenderla».
Fernández de Cossío: críticas a la CIA
El viceministro escribió en X, según EFE: «Ahora EE.UU. se apea con reclutamientos públicos de la CIA. Debe haber mucho desespero o pobreza en las filas de la agencia cuando tiene que vender sus ofrecimientos como pasta de dientes».
Después amplió su respuesta en un largo texto en Facebook, que los medios estatales cubanos difundieron el sábado 24 de octubre, según EFE. Allí llamó a la CIA «una organización de terrorismo de Estado» con un «sucio historial» y recordó que en los años 70 un comité del Senado de EE.UU. investigó «los excesos, violaciones de la ley, abusos y crímenes de la CIA». Según su texto, entonces «se destaparon operaciones de asesinatos, secuestros, torturas, golpes de Estado» y de desestabilización de gobiernos.
El contexto
El gobierno de Trump sostiene que su meta es un cambio de gobierno en Cuba. Desde enero hay un cerco petrolero, tras la captura de Nicolás Maduro por EE.UU. En marzo, ambos gobiernos reconocieron contactos de alto nivel, sin resultados visibles, según EFE. El lunes 19 de octubre, Florida anunció una orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Qué sigue
Ni Washington ni La Habana han anunciado negociaciones, y no hay una operación naval anunciada oficialmente. Rubio tampoco explicó qué ofrece concretamente la «colaboración» que propone.
Fuentes: EFE, vía Infobae; CNN en Español; DW; La Jornada; CBS News. Datos consultados el 24 de octubre de 2026.
Foto principal: EFE/Ministerio de Exteriores de Uzbekistán.