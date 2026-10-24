Trump llama a movilizar republicanos.

Michigan disputa escaño senatorial clave.

Florida abre urnas antes de noviembre.

Donald Trump llamó este sábado 24 de octubre a los electores de Florida y Michigan a votar anticipadamente para respaldar a los republicanos.

Según el despacho de EFE, el presidente utilizó Truth Social para pedir apoyo a todos los candidatos de su partido incluidos en las papeletas.

Su convocatoria abarcó distintas modalidades: voto presencial anticipado, por correo y durante la jornada electoral del próximo 3 de noviembre.

El mensaje pone la movilización republicana en primer plano cuando faltan diez días para unas elecciones decisivas para el equilibrio de poder en Washington.

Florida abre una etapa clave de votación anticipada

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En Florida, el periodo obligatorio de votación anticipada comprende del 24 al 31 de octubre, aunque algunos condados ofrecen jornadas adicionales.

Los 67 condados cuentan con esta modalidad. Las autoridades estatales recomiendan consultar las ubicaciones y los horarios antes de acudir.

EFE señala que los republicanos conservan ventaja en los sondeos del estado, pero enfrentan dificultades relacionadas con la economía y las medidas migratorias.

Ese panorama vuelve relevante la participación: una ventaja en las encuestas necesita traducirse en votos para convertirse en una victoria electoral.