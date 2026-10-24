Trump urge a votar en Florida y Michigan: los republicanos buscan frenar el avance demócrata
Publicado el 24/10/2026 a las 15:10
- Trump llama a movilizar republicanos.
- Michigan disputa escaño senatorial clave.
- Florida abre urnas antes de noviembre.
Donald Trump llamó este sábado 24 de octubre a los electores de Florida y Michigan a votar anticipadamente para respaldar a los republicanos.
Según el despacho de EFE, el presidente utilizó Truth Social para pedir apoyo a todos los candidatos de su partido incluidos en las papeletas.
Su convocatoria abarcó distintas modalidades: voto presencial anticipado, por correo y durante la jornada electoral del próximo 3 de noviembre.
El mensaje pone la movilización republicana en primer plano cuando faltan diez días para unas elecciones decisivas para el equilibrio de poder en Washington.
Florida abre una etapa clave de votación anticipada
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En Florida, el periodo obligatorio de votación anticipada comprende del 24 al 31 de octubre, aunque algunos condados ofrecen jornadas adicionales.
Los 67 condados cuentan con esta modalidad. Las autoridades estatales recomiendan consultar las ubicaciones y los horarios antes de acudir.
EFE señala que los republicanos conservan ventaja en los sondeos del estado, pero enfrentan dificultades relacionadas con la economía y las medidas migratorias.
Ese panorama vuelve relevante la participación: una ventaja en las encuestas necesita traducirse en votos para convertirse en una victoria electoral.
Michigan concentra la disputa por un escaño del Senado[caption id="attachment_1698072" align="alignnone" width="1200"] Trump pide voto anticipado en Florida y Michigan: qué pasa FOTO: EFE[/caption]
Michigan también inició este sábado su periodo estatal de votación anticipada presencial, que permanecerá abierto hasta el domingo 1 de noviembre.
La contienda al Senado enfrenta al demócrata Abdul El-Sayed con el republicano Mike Rogers, en una carrera especialmente competida.
Los sondeos recopilados por The Times muestran una ligera ventaja de El-Sayed, aunque dentro del margen de error: el resultado sigue abierto.
Para los republicanos, aumentar la participación en este estado representa una oportunidad de disputar un escaño importante para el control de la cámara alta.
Obama y Trump refuerzan la campaña en Michigan[caption id="attachment_1698073" align="alignnone" width="1200"] Trump pide voto anticipado en Florida y Michigan: qué pasa FOTO: EFE[/caption]
Barack Obama tiene previsto participar este sábado en un acto en Detroit para apoyar a El-Sayed y reforzar la movilización demócrata.
Trump, por su parte, tiene programada una visita a Michigan el domingo 25 de octubre para respaldar a Rogers.
La presencia de ambos dirigentes refleja la relevancia nacional de una elección estatal que atrae recursos y atención de los dos partidos.
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Sus actos coinciden con la apertura de urnas anticipadas, cuando los mensajes de campaña pueden convertirse inmediatamente en decisiones de voto.
Qué deben revisar los votantes de Florida y Michigan
Para los ciudadanos hispanos habilitados para votar, el primer paso es confirmar su registro y consultar las instrucciones de su autoridad electoral.
En Florida, conviene revisar el calendario del condado, porque las fechas adicionales y los horarios pueden variar entre jurisdicciones.
En Michigan, cada elector debe acudir al centro anticipado que le corresponda; puede localizarlo mediante el portal oficial Michigan.
Quienes utilicen una papeleta por correo deben comprobar los plazos y las opciones oficiales de entrega antes de decidir cómo devolverla.