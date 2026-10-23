Mala noticia para Trump: encuestas e historia amenazan la mayoría republicana en el Congreso

Demócratas favoritos para recuperar ambas cámaras.

Republicanos enfrentan una tendencia histórica desfavorable.

Trump intensifica campaña para evitar derrota.

Demócratas favoritos ambas cámaras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un panorama complicado a pocos días de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, cuando los republicanos intentarán conservar su estrecha mayoría en el Congreso.

Las proyecciones electorales favorecen a los demócratas, mientras que los antecedentes históricos muestran que el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder escaños en este tipo de elecciones.

Según un análisis del periodista Eduard Ribas i Admetlla, de la agencia EFE, Trump ha intensificado sus mítines para movilizar a los votantes republicanos y evitar una derrota legislativa.

Encuestas dan ventaja a demócratas en ambas cámaras

De acuerdo con las proyecciones de Decision Desk HQ, los demócratas tienen un 78 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes y un 56 % de conseguir el control del Senado.

Estas cifras representan probabilidades de victoria, no porcentajes de intención de voto. El panorama estaría influido por el descontento con la inflación, el precio de la gasolina y la impopular guerra de Irán.

Trump se considera el principal activo del Partido Republicano y pide a sus seguidores acudir a las urnas como si su nombre apareciera en las papeletas electorales.