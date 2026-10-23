Mala noticia para Trump: encuestas e historia amenazan la mayoría republicana en el Congreso
Publicado el 23/10/2026 a las 13:00
- Demócratas favoritos para recuperar ambas cámaras.
- Republicanos enfrentan una tendencia histórica desfavorable.
- Trump intensifica campaña para evitar derrota.
Demócratas favoritos ambas cámaras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un panorama complicado a pocos días de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, cuando los republicanos intentarán conservar su estrecha mayoría en el Congreso.
Las proyecciones electorales favorecen a los demócratas, mientras que los antecedentes históricos muestran que el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder escaños en este tipo de elecciones.
Según un análisis del periodista Eduard Ribas i Admetlla, de la agencia EFE, Trump ha intensificado sus mítines para movilizar a los votantes republicanos y evitar una derrota legislativa.
Encuestas dan ventaja a demócratas en ambas cámaras
De acuerdo con las proyecciones de Decision Desk HQ, los demócratas tienen un 78 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes y un 56 % de conseguir el control del Senado.
Estas cifras representan probabilidades de victoria, no porcentajes de intención de voto. El panorama estaría influido por el descontento con la inflación, el precio de la gasolina y la impopular guerra de Irán.
Trump se considera el principal activo del Partido Republicano y pide a sus seguidores acudir a las urnas como si su nombre apareciera en las papeletas electorales.
Demócratas favoritos ambas cámaras: ¿Qué ocurrió con Trump en las elecciones de 2018?
Durante su primer mandato, el mandatario sufrió un importante revés cuando los republicanos perdieron 41 escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de 2018.
Los demócratas recuperaron entonces el control de esa cámara, aunque los republicanos consiguieron ganar dos escaños adicionales en el Senado.
El expresidente Barack Obama también enfrentó derrotas legislativas: los republicanos obtuvieron una ganancia neta de 63 escaños en 2010 y otros 13 en 2014.
En 2022, durante la presidencia de Joe Biden, los republicanos ganaron nueve escaños y recuperaron la Cámara Baja, aunque los demócratas conservaron el Senado.
Solo tres excepciones en el último siglo
La historia electoral estadounidense ofrece pocos antecedentes favorables para el partido gobernante durante las elecciones de medio mandato.
En el último siglo, únicamente tres elecciones intermedias permitieron al partido del presidente aumentar su representación en la Cámara de Representantes.
En 1934, los demócratas de Franklin D. Roosevelt ganaron nueve escaños, impulsados por el respaldo al programa económico New Deal.
En 1998, los demócratas de Bill Clinton consiguieron cuatro escaños adicionales, favorecidos por la economía y el rechazo a la ofensiva republicana relacionada con el caso Lewinsky.
En 2002, los republicanos de George W. Bush ganaron ocho escaños, en un contexto de elevada popularidad presidencial tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Sin embargo, esas victorias fueron excepcionales. Los mismos presidentes enfrentaron importantes derrotas legislativas en otras elecciones de medio mandato.
Trump enfrenta una mayoría republicana muy ajustada
Actualmente, los republicanos cuentan con 219 escaños frente a 214 de los demócratas en la Cámara de Representantes, según las cifras recogidas por EFE.
En las próximas elecciones se renovarán los 435 escaños de la Cámara Baja y aproximadamente un tercio de los puestos del Senado.
Con una popularidad cercana al 38 %, Trump enfrenta el desafío de conservar el control legislativo y evitar mayores obstáculos durante los últimos dos años de su presidencia.
El resultado del 3 de noviembre determinará si los republicanos logran desafiar la tendencia histórica o si los demócratas recuperan el control de una o ambas cámaras.