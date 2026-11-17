Demandan al Gobierno Trump para frenar restricciones de ayuda de vivienda a indocumentados
Publicado el 17/11/2026 a las 18:55
Una organización de Los Ángeles busca impedir que entre en vigor una norma que podría dejar sin asistencia federal a familias con miembros de distinto estatus migratorio.
La organización legal sin fines de lucro Public Counsel demandó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para bloquear una nueva norma del Gobierno de Donald Trump que restringe la asistencia federal para vivienda a familias con miembros indocumentados.
- Por qué importa: La medida podría obligar a familias de estatus migratorio mixto a perder su ayuda de vivienda o separarse para conservar el beneficio.
Ayuda de vivienda a indocumentados: demandan a Trump[caption id="attachment_1701206" align="alignnone" width="1199"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Public Counsel presentó la demanda la noche del lunes ante un tribunal federal de California, según informó Los Angeles Times.
La organización busca impedir que la nueva regulación entre en vigor a mediados de diciembre, como tiene previsto el Gobierno federal.
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La demanda sostiene que el HUD no tiene autoridad legal para modificar las condiciones de asistencia establecidas por el Congreso.
- La disputa: Los demandantes argumentan que corresponde al Congreso, y no al HUD, decidir sobre estos cambios en los programas federales de vivienda.
La querella fue presentada en representación de tres personas que actualmente viven en viviendas públicas de Los Ángeles.
Entre los demandantes hay ciudadanos estadounidenses que podrían verse afectados por las nuevas restricciones.
¿Cómo afectaría la norma de Trump a las familias mixtas?
La nueva regulación exige verificar la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio elegible de todos los solicitantes y beneficiarios de los programas afectados.
Esta verificación se aplicaría a todos los integrantes del hogar, independientemente de su edad.
Actualmente, las familias con miembros de distinto estatus migratorio pueden recibir asistencia prorrateada. Esto significa que la ayuda se calcula según los integrantes que cumplen los requisitos.
La nueva norma convertiría ese beneficio en una asistencia temporal, lo que podría afectar la permanencia de estas familias en viviendas subsidiadas.
- Lo que cambia: Las familias mixtas podrían perder el apoyo económico para su vivienda si no cumplen las nuevas condiciones.
- A quién afecta: Hogares donde conviven ciudadanos estadounidenses, inmigrantes con estatus elegible y personas indocumentadas.
En Los Ángeles, más de 1.709 familias de estatus migratorio mixto reciben actualmente asistencia para vivienda pública.
La cifra corresponde a datos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA).
El Gobierno Trump defiende las nuevas restricciones
El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la medida y aseguró que responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
La orden busca restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a programas de asistencia social financiados con fondos federales.
Turner también señaló que cerca de 200.000 inquilinos que recibían ayuda federal tenían una verificación de elegibilidad incompleta o desconocida.
- El dato: Esa cifra no significa necesariamente que los 200.000 inquilinos sean indocumentados, sino que su elegibilidad no estaba completamente verificada.
La controversia ocurre mientras los programas de vivienda financiados por el HUD solo atienden aproximadamente a una cuarta parte de los hogares elegibles que necesitan asistencia en Estados Unidos.
¿Qué sigue para las familias que reciben ayuda?
La demanda busca una intervención judicial antes de la fecha prevista para implementar las restricciones.
- La fecha clave: La nueva regulación tiene previsto entrar en vigor a mediados de diciembre.
Por ahora, el tribunal deberá determinar si corresponde bloquear la implementación de la norma mientras se resuelve la disputa legal.
El resultado será importante para las familias que actualmente reciben asistencia prorrateada y buscan conservar su vivienda sin tener que separarse.
Fuentes: Efe