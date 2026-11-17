Una organización de Los Ángeles busca impedir que entre en vigor una norma que podría dejar sin asistencia federal a familias con miembros de distinto estatus migratorio.

La organización legal sin fines de lucro Public Counsel demandó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para bloquear una nueva norma del Gobierno de Donald Trump que restringe la asistencia federal para vivienda a familias con miembros indocumentados.

- Por qué importa: La medida podría obligar a familias de estatus migratorio mixto a perder su ayuda de vivienda o separarse para conservar el beneficio.

Ayuda de vivienda a indocumentados: demandan a Trump

[caption id="attachment_1701206" align="alignnone" width="1199"]Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

Public Counsel presentó la demanda la noche del lunes ante un tribunal federal de California, según informó Los Angeles Times.

La organización busca impedir que la nueva regulación entre en vigor a mediados de diciembre, como tiene previsto el Gobierno federal.

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La demanda sostiene que el HUD no tiene autoridad legal para modificar las condiciones de asistencia establecidas por el Congreso.

- La disputa: Los demandantes argumentan que corresponde al Congreso, y no al HUD, decidir sobre estos cambios en los programas federales de vivienda.

La querella fue presentada en representación de tres personas que actualmente viven en viviendas públicas de Los Ángeles.

Entre los demandantes hay ciudadanos estadounidenses que podrían verse afectados por las nuevas restricciones.