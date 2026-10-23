Trump firma orden para abaratar la vivienda en EE.UU.: ¿quiénes podrían beneficiarse?

La medida busca reducir gastos hipotecarios y facilitar la construcción de viviendas prefabricadas, pero sus beneficios dependerán de cómo las agencias federales apliquen las nuevas instrucciones.

El presidente Donald Trump firmó este jueves 22 de octubre una orden ejecutiva para reducir los costos de la vivienda en Estados Unidos, según informó POLITICO.

- Por qué importa: La medida llega a menos de dos semanas de las elecciones legislativas, cuando el precio de las viviendas y las hipotecas preocupa a numerosos votantes.

Trump firma orden ejecutiva para abaratar vivienda

President Donald Trump signed an executive order Thursday designed to bring down housing costs, addressing voters' affordability concerns less than two weeks before the midterm elections. https://t.co/IlmXW041SW — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 23, 2026

La orden instruye a varias agencias federales a revisar mecanismos que encarecen el financiamiento de viviendas y dificultan el acceso a la propiedad.

Uno de los cambios principales corresponde a la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), que supervisa instituciones fundamentales del mercado hipotecario estadounidense.

La FHFA deberá desarrollar un programa piloto para cancelar de manera proactiva el seguro hipotecario de determinados propietarios con préstamos respaldados por el gobierno.

- El dato: La cancelación estaría dirigida a prestatarios elegibles. No significa que todos los propietarios dejarán de pagar automáticamente ese seguro.

El seguro hipotecario protege al prestamista frente a determinados incumplimientos. Su costo puede representar un gasto adicional importante para las familias.

La agencia también deberá ampliar un programa que permite utilizar alternativas menos costosas al seguro de título para acceder a ciertas hipotecas.