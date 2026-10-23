Trump firma orden para abaratar la vivienda en EE.UU.: ¿quiénes podrían beneficiarse?
Publicado el 22/10/2026 a las 21:33
La medida busca reducir gastos hipotecarios y facilitar la construcción de viviendas prefabricadas, pero sus beneficios dependerán de cómo las agencias federales apliquen las nuevas instrucciones.
El presidente Donald Trump firmó este jueves 22 de octubre una orden ejecutiva para reducir los costos de la vivienda en Estados Unidos, según informó POLITICO.
- Por qué importa: La medida llega a menos de dos semanas de las elecciones legislativas, cuando el precio de las viviendas y las hipotecas preocupa a numerosos votantes.
Trump firma orden ejecutiva para abaratar vivienda
President Donald Trump signed an executive order Thursday designed to bring down housing costs, addressing voters' affordability concerns less than two weeks before the midterm elections. https://t.co/IlmXW041SW
— NEWSMAX (@NEWSMAX) October 23, 2026
La orden instruye a varias agencias federales a revisar mecanismos que encarecen el financiamiento de viviendas y dificultan el acceso a la propiedad.
Uno de los cambios principales corresponde a la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), que supervisa instituciones fundamentales del mercado hipotecario estadounidense.
La FHFA deberá desarrollar un programa piloto para cancelar de manera proactiva el seguro hipotecario de determinados propietarios con préstamos respaldados por el gobierno.
- El dato: La cancelación estaría dirigida a prestatarios elegibles. No significa que todos los propietarios dejarán de pagar automáticamente ese seguro.
El seguro hipotecario protege al prestamista frente a determinados incumplimientos. Su costo puede representar un gasto adicional importante para las familias.
La agencia también deberá ampliar un programa que permite utilizar alternativas menos costosas al seguro de título para acceder a ciertas hipotecas.
Veteranos y compradores rurales, entre los posibles beneficiarios
🚨 JUST IN: President Trump signs a new executive order to bring down the cost of owning a home
FHFA Director Bill Pulte: "HUGE WIN FOR AMERICA!!!"
More AFFORDABILITY WINS! This president cares 🇺🇸
https://t.co/Uv0TkgJ9Gh
— 𝑃𝑎𝑟𝑜𝑑𝑦 Donaldo Trumpo Nesara Global (@IlDonaldo20061) October 22, 2026
La orden también incluye instrucciones para los departamentos de Asuntos de Veteranos y Agricultura, responsables de programas federales de financiamiento de viviendas.
Ambas dependencias deberán trabajar para reducir las tasas de interés de las hipotecas destinadas a viviendas unifamiliares dentro de sus respectivos programas.
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Estos mecanismos atienden a distintos grupos de compradores, incluidos veteranos y personas que buscan adquirir viviendas en zonas rurales elegibles.
- Lo que cambia: Las agencias reciben instrucciones para buscar préstamos menos costosos, pero la orden no establece una reducción inmediata y general de tasas hipotecarias.
El alcance dependerá de las decisiones posteriores de cada departamento y de los requisitos aplicables a los distintos programas.
Las viviendas prefabricadas entran en el plan de Trump[caption id="attachment_1697901" align="alignnone" width="1024"] Trump firma orden ejecutiva para abaratar vivienda. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Otra prioridad presidencial consiste en impulsar las viviendas prefabricadas como alternativa frente al aumento de los costos de construcción.
La orden establece un grupo de trabajo interinstitucional encargado de apoyar la innovación y el desarrollo de este tipo de viviendas.
La administración considera que estos modelos pueden contribuir a reducir determinados gastos asociados con la producción de nuevas unidades habitacionales.
- El proceso: El grupo deberá coordinar esfuerzos entre agencias. La información proporcionada no establece plazos específicos para obtener resultados.
La vivienda se convierte en un tema clave antes de las elecciones
La decisión llega mientras el mercado inmobiliario enfrenta dificultades relacionadas con los elevados costos de financiamiento y la limitada actividad de compraventa.
La Casa Blanca sostiene que reducir la burocracia y los gastos asociados con la propiedad ayudará a que más estadounidenses puedan comprar una vivienda.
Sin embargo, la orden no fija precios máximos, no garantiza hipotecas más baratas para todos y tampoco establece subsidios universales para compradores.
- Qué sigue: Las agencias deberán desarrollar las iniciativas ordenadas. Su impacto real dependerá de la implementación y de cuántos prestatarios cumplan los requisitos.
La principal incógnita es cuándo estas instrucciones podrán convertirse en ahorros concretos para las familias, más allá del anuncio presidencial.