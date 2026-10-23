Nueva York pone fecha al fin de los carruajes de caballos: polémica por 200 empleos en riesgo

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó una legislación que pondrá fin a los carruajes de caballos en junio de 2028.

La decisión amenaza con desaparecer una tradición turística de aproximadamente 150 años, presente en películas, fotografías y recorridos por Central Park.

La votación terminó con 40 concejales a favor, siete en contra y dos abstenciones, pese a los intentos de retrasar la prohibición hasta 2030.

La medida todavía necesita la firma del alcalde Zohran Mamdani, quien previamente alcanzó un acuerdo legislativo con la presidenta del Concejo, Julie Menin.

Muerte de turista en Central Park aceleró la prohibición de carruajes de caballos

📹 Nueva York plantea retirar los tradicionales carruajes tirados por caballos en Central Park para 2028: "Es hora de poner fin a esta cruel industria" https://t.co/ASmCrFcyk6 — EL PAÍS América (@elpais_america) October 21, 2026

La legislación lleva el nombre de Romanch Mahajan, un turista de 18 años fallecido el 17 de junio durante un accidente de carruaje.

Su muerte intensificó las exigencias de organizaciones animalistas y familiares que reclamaban cambios en el funcionamiento de esta actividad turística.

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La controversia también había crecido después de que dos caballos murieran en incidentes anteriores que generaron indignación en las redes sociales.

Organizaciones como PETA celebraron la aprobación y anunciaron recursos para facilitar el retiro de los animales utilizados en estos recorridos.