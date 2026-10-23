Nueva York pone fecha al fin de los carruajes de caballos: polémica por 200 empleos en riesgo
Publicado el 22/10/2026 a las 21:13
El Concejo Municipal de Nueva York aprobó una legislación que pondrá fin a los carruajes de caballos en junio de 2028.
La decisión amenaza con desaparecer una tradición turística de aproximadamente 150 años, presente en películas, fotografías y recorridos por Central Park.
La votación terminó con 40 concejales a favor, siete en contra y dos abstenciones, pese a los intentos de retrasar la prohibición hasta 2030.
La medida todavía necesita la firma del alcalde Zohran Mamdani, quien previamente alcanzó un acuerdo legislativo con la presidenta del Concejo, Julie Menin.
Muerte de turista en Central Park aceleró la prohibición de carruajes de caballos
📹 Nueva York plantea retirar los tradicionales carruajes tirados por caballos en Central Park para 2028: "Es hora de poner fin a esta cruel industria" https://t.co/ASmCrFcyk6
— EL PAÍS América (@elpais_america) October 21, 2026
La legislación lleva el nombre de Romanch Mahajan, un turista de 18 años fallecido el 17 de junio durante un accidente de carruaje.
Su muerte intensificó las exigencias de organizaciones animalistas y familiares que reclamaban cambios en el funcionamiento de esta actividad turística.
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La controversia también había crecido después de que dos caballos murieran en incidentes anteriores que generaron indignación en las redes sociales.
Organizaciones como PETA celebraron la aprobación y anunciaron recursos para facilitar el retiro de los animales utilizados en estos recorridos.
Conductores de carruajes advierten consecuencias económicas[caption id="attachment_1697897" align="alignnone" width="1200"] Muerte de turista en Central Park aceleró la prohibición de carruajes de caballos. Foto Efe[/caption]
La prohibición afectaría aproximadamente a 200 trabajadores, muchos de ellos inmigrantes o descendientes de inmigrantes que dependen económicamente de este negocio.
Algunos conductores adquirieron licencias mediante préstamos, por lo que el cierre podría dejarles obligaciones financieras incluso después de perder sus ingresos.
El Concejo sostiene que la legislación contempla asistencia laboral y oportunidades de transición para quienes deban abandonar la actividad.
Sin embargo, el sindicato TWA cuestiona esas garantías y prepara una demanda federal al considerar que la normativa podría vulnerar disposiciones legales.
Trump cuestiona la prohibición y crece la disputa política
El presidente Donald Trump también intervino en la controversia y criticó que se elimine esta actividad después de un accidente mortal.
Su postura coincide con quienes consideran que las autoridades deberían reforzar las medidas de seguridad antes de prohibir completamente los recorridos.
Por otra parte, los defensores de los animales sostienen que retirar los carruajes representa una medida necesaria para evitar nuevos episodios de sufrimiento.
Si el alcalde firma la ley, dejarán de otorgarse nuevas licencias y comenzará una transición que transformará una de las imágenes más reconocibles de Manhattan.
¿Qué significa la prohibición de carruajes para Nueva York?
- Por qué importa: Desaparecería una tradición turística centenaria y cambiaría la actividad económica de trabajadores vinculados a Central Park.
- El dato: La prohibición está prevista para junio de 2028 y afecta aproximadamente a 200 empleados del sector.
- El proceso: La legislación necesita la firma del alcalde y podría enfrentar una impugnación judicial presentada por el sindicato.
- Qué pueden hacer: Los trabajadores podrán consultar los programas de transición laboral y los turistas deberán verificar la disponibilidad de recorridos.
Fuente: Efe,