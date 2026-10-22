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Nueva York abre 40.000 archivos del 11-S: qué sabían las autoridades sobre el aire tóxico
Nueva York publica 40.000 registros del 11-S sobre la respuesta municipal y los riesgos tóxicos. Qué contienen y cómo consultar el archivo
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11 de septiembre, Zona Cero, World Trade Center MundoNOW
Foto Documentos del 11-S: Nueva York abre archivos sobre aire tóxico FOTO: EFE

Publicado el 21/10/2026 a las 20:40

  • Nueva York publica 40.000 registros.
  • Archivos detallan preocupaciones sobre toxicidad.
  • Más documentos llegarán al portal.

Nueva York publicó este 21 de octubre otros 40.000 registros sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, con información sobre la respuesta municipal y los riesgos ambientales.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la nueva entrega después de años de reclamos de rescatistas, sobrevivientes y familiares que buscaban conocer qué información manejaban las autoridades.

La documentación se incorpora a un archivo público que supera las 200.000 páginas. Su apertura permite examinar decisiones tomadas cuando miles de personas estuvieron expuestas al ambiente contaminado.

La pregunta central sigue vigente, 25 años después: qué sabían los funcionarios sobre los peligros y cómo comunicaron esa información a quienes regresaban al Bajo Manhattan.

Zona Cero: el memorando Harding y las 68 cajas


La primera entrega, anunciada en septiembre, incluyó aproximadamente 170.000 páginas sobre calidad del aire, preocupaciones sanitarias y actuaciones de la ciudad después del derrumbe del World Trade Center.

Entre los materiales figura el memorando Harding, vinculado al entonces vicealcalde Robert Harding, una pieza relevante para analizar las advertencias internas sobre exposición y posibles reclamaciones legales.

También aparecen los registros conocidos como las “68 cajas”, que, según la Alcaldía, no fueron localizados hasta 2025 pese a solicitudes previas de acceso a información pública.

La denominación corresponde a un conjunto de cajas, no a una única “Caja 68”. El archivo incorpora además documentación relacionada con el edificio World Trade Center 7.

Qué denuncia 9/11 Health Watch sobre los riesgos tóxicos

11 de septiembre, Zona Cero, World Trade Center MundoNOW
Documentos del 11-S: Nueva York abre archivos sobre aire tóxico FOTO: EFE

La divulgación deriva de un acuerdo que resolvió dos litigios impulsados por 9/11 Health Watch para obtener registros municipales que permanecieron fuera del alcance público durante años.

La organización sostiene que su revisión inicial muestra que funcionarios conocieron tempranamente los peligros de los contaminantes, incluido el asbesto, en sectores afectados por los atentados.

Su director ejecutivo, Benjamin Chevat, cuestionó que las autoridades municipales, estatales y federales no ajustaran suficientemente su respuesta una vez comprendida la dimensión de los riesgos.

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Según su evaluación, debieron reconsiderar el regreso a viviendas, escuelas y oficinas o mejorar la limpieza. Estas conclusiones corresponden a la organización y deben atribuirse como tales.

Cómo consultar los archivos del 11-S y qué sigue

11 de septiembre, Zona Cero, World Trade Center MundoNOW
Documentos del 11-S: Nueva York abre archivos sobre aire tóxico FOTO: EFE

Los documentos pueden consultarse en el portal oficial de Nueva York, que centraliza las entregas y permite acceder directamente a los materiales difundidos por la ciudad.

La Administración anunció nuevas publicaciones conforme avance la revisión documental. El proceso incluye retirar información personal identificable antes de poner los registros a disposición del público.

La Alcaldía también anunció personal dedicado a recuperar constancias para quienes necesiten acreditar su presencia en la zona de exposición y solicitar asistencia mediante programas federales.

Para las familias afectadas, la apertura ofrece herramientas para reconstruir lo ocurrido. La revisión pendiente será decisiva para completar una historia que los registros publicados todavía muestran parcialmente.

FUENTE: EFE, El sol de mexico

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