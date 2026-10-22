Nueva York publica 40.000 registros.

Archivos detallan preocupaciones sobre toxicidad.

Más documentos llegarán al portal.

Nueva York publicó este 21 de octubre otros 40.000 registros sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, con información sobre la respuesta municipal y los riesgos ambientales.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la nueva entrega después de años de reclamos de rescatistas, sobrevivientes y familiares que buscaban conocer qué información manejaban las autoridades.

La documentación se incorpora a un archivo público que supera las 200.000 páginas. Su apertura permite examinar decisiones tomadas cuando miles de personas estuvieron expuestas al ambiente contaminado.

La pregunta central sigue vigente, 25 años después: qué sabían los funcionarios sobre los peligros y cómo comunicaron esa información a quienes regresaban al Bajo Manhattan.

Zona Cero: el memorando Harding y las 68 cajas

Last month, ahead of the 25th remembrance of the horrific terror attacks of September 11th, our administration launched the City’s first public portal for 9/11-related city records and released 20,000 documents related to air quality and toxins that had never previously been made public. Today, we’re announcing the addition of 40,000 more documents to the portal. Now, more than 200,000 pages of records — once hidden — are available to every single New Yorker at https://t.co/YnJTIIYvvV. For years, first responders, survivors, and family members sought accountability and transparency from city government. This year, we listened.

Our commitment to honoring those we lost that day — and supporting those who suffered in the years since — cannot begin or end on the anniversary. We will continue to do everything in our power to bring clarity to New Yorkers. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 21, 2026



La primera entrega, anunciada en septiembre, incluyó aproximadamente 170.000 páginas sobre calidad del aire, preocupaciones sanitarias y actuaciones de la ciudad después del derrumbe del World Trade Center.

Entre los materiales figura el memorando Harding, vinculado al entonces vicealcalde Robert Harding, una pieza relevante para analizar las advertencias internas sobre exposición y posibles reclamaciones legales.

También aparecen los registros conocidos como las “68 cajas”, que, según la Alcaldía, no fueron localizados hasta 2025 pese a solicitudes previas de acceso a información pública.

La denominación corresponde a un conjunto de cajas, no a una única “Caja 68”. El archivo incorpora además documentación relacionada con el edificio World Trade Center 7.