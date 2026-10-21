Dos manifestantes interrumpen mitin de Trump: el presidente recuerda cuando pedía golpear a quienes protestaban
Publicado el 20/10/2026 a las 20:56
Dos manifestantes interrumpieron este martes un mitin del presidente Donald Trump en Greenville, Carolina del Norte, durante un acto de campaña republicana.
Ambos fueron expulsados por el personal de seguridad, mientras el mandatario intentaba movilizar a sus seguidores ante las elecciones legislativas.
El incidente ocurrió en un estado decisivo para la disputa por el Senado, donde republicanos y demócratas buscan conquistar un escaño.
La protesta también provocó una polémica declaración de Trump, quien recordó cómo reaccionaba anteriormente ante quienes interrumpían sus actos políticos.
Manifestantes interrumpen mitin de Trump en Carolina del Norte
🇺🇸 | Expulsan a un cuarto manifestante del mitin de Trump y el presidente recuerda una polémica frase del pasado.
Nueva interrupción durante el mitin de Trump en Carolina del Norte. El personal de seguridad escolta fuera del recinto a un cuarto manifestante.
Trump recuerda una frase que solía utilizar años atrás:
“Hace mucho tiempo dije que, si querían, ¡les dieran una buena paliza!”.
“Ya no digo eso”.
Después, entre risas, añade:
“¡No le hagan daño!”.
— RAV Español (@RAVEspanol) October 21, 2026
El primer manifestante comenzó a gritar consignas contra Trump, lo que provocó la intervención de los agentes de seguridad presentes en el recinto.
Según los periodistas que cubrían el evento, el personal encargado de proteger al presidente retiró al individuo mientras continuaba la concentración.
Aproximadamente dos minutos después, otro asistente interrumpió el discurso y también fue expulsado, generando una nueva reacción del mandatario estadounidense.
Trump recordó que anteriormente habría pedido a sus simpatizantes golpear a los manifestantes, aunque esta vez señaló que era preferible dejarlos marcharse.
Elecciones al Senado: Michael Whatley y Roy Cooper disputan Carolina del Norte
Trump is interrupted by a 5th protester at his North Carolina rally https://t.co/ACj879pL3V
— Headquarters (@HQNewsNow) October 21, 2026
La visita presidencial forma parte de una intensa agenda electoral destinada a respaldar a los candidatos republicanos en las elecciones legislativas.
En Carolina del Norte, Trump promueve la candidatura de Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano, quien busca llegar al Senado estadounidense.
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Whatley enfrenta al demócrata Roy Cooper, exgobernador estatal, en una contienda que concentra la atención de ambas organizaciones políticas.
Los sondeos mencionados en la información de campaña sitúan a Cooper por delante, aunque las encuestas no determinan los resultados electorales.
¿Por qué Carolina del Norte es clave para el control del Senado?
Carolina del Norte representa un territorio competitivo, pese a que Trump ganó allí las elecciones presidenciales de 2016, 2020 y 2024.
El crecimiento de las áreas metropolitanas ha transformado la composición electoral del estado y reforzado la competencia entre republicanos y demócratas.
El vicepresidente JD Vance también realizó actividades de campaña el lunes, coincidiendo con el inicio reciente del período de votación anticipada.
La disputa adquiere relevancia nacional porque cada escaño puede influir en las mayorías legislativas y en la capacidad del Congreso para aprobar iniciativas.
Trump intensifica su gira electoral antes de las elecciones legislativas
El mandatario mantiene una agenda de actos públicos para respaldar a candidatos de su partido y aumentar la participación de sus simpatizantes.
Tras visitar Kansas el lunes y Carolina del Norte el martes, su itinerario contempla nuevas actividades en distintos estados del país.
Entre los destinos anunciados figuran Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Míchigan y Texas, territorios con diferentes escenarios de competencia electoral.
Mientras continúa la campaña, los incidentes en Greenville añaden atención pública a una contienda marcada por las disputas legislativas y la movilización electoral.