Dos manifestantes interrumpen mitin de Trump: el presidente recuerda cuando pedía golpear a quienes protestaban

Dos manifestantes interrumpieron este martes un mitin del presidente Donald Trump en Greenville, Carolina del Norte, durante un acto de campaña republicana.

Ambos fueron expulsados por el personal de seguridad, mientras el mandatario intentaba movilizar a sus seguidores ante las elecciones legislativas.

El incidente ocurrió en un estado decisivo para la disputa por el Senado, donde republicanos y demócratas buscan conquistar un escaño.

La protesta también provocó una polémica declaración de Trump, quien recordó cómo reaccionaba anteriormente ante quienes interrumpían sus actos políticos.

Manifestantes interrumpen mitin de Trump en Carolina del Norte

🇺🇸 | Expulsan a un cuarto manifestante del mitin de Trump y el presidente recuerda una polémica frase del pasado. Nueva interrupción durante el mitin de Trump en Carolina del Norte. El personal de seguridad escolta fuera del recinto a un cuarto manifestante. Trump recuerda una frase que solía utilizar años atrás: “Hace mucho tiempo dije que, si querían, ¡les dieran una buena paliza!”. “Ya no digo eso”. Después, entre risas, añade: “¡No le hagan daño!”. — RAV Español (@RAVEspanol) October 21, 2026

El primer manifestante comenzó a gritar consignas contra Trump, lo que provocó la intervención de los agentes de seguridad presentes en el recinto.

Según los periodistas que cubrían el evento, el personal encargado de proteger al presidente retiró al individuo mientras continuaba la concentración.

Aproximadamente dos minutos después, otro asistente interrumpió el discurso y también fue expulsado, generando una nueva reacción del mandatario estadounidense.

Trump recordó que anteriormente habría pedido a sus simpatizantes golpear a los manifestantes, aunque esta vez señaló que era preferible dejarlos marcharse.