Trump insiste en renombrar Nuevo México como ‘Nueva América’ para darle «un gran valor»

Trump propone renombrar Nuevo México como Nueva América

Presidente asegura que aumentaría el prestigio estatal

También cuestiona las elecciones de Nuevo México.

Nuevo México Nueva América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sugerir este lunes que el estado de Nuevo México «debería cambiar inmediatamente su nombre» para pasar a denominarse ‘Nueva América’, una modificación que «daría un gran valor y prestigio» al territorio.

«¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!», afirmó Trump en una publicación de su plataforma ‘Truth Social’ en la que también deslizó que los habitantes de Nuevo México «se sentirían aún más orgullosos» al saludar a la «hermosa bandera» estadounidense.

Además, el presidente considera que, con esta medida, «las elecciones fraudulentas», por las que dice que «es conocido» el estado, «volverían a ser honestas».