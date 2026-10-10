Trump elige a su nueva portavoz de la Casa Blanca tras la salida de Leavitt
Publicado el 09/10/2026 a las 20:35
La abogada y analista conservadora llega al equipo presidencial después de trabajar en medios de comunicación y en el Departamento de Seguridad Nacional.
El presidente Donald Trump designó este viernes 9 de octubre a Katie Zacharia como nueva portavoz de la Casa Blanca, según la información proporcionada.
– Por qué importa: Zacharia asumirá la comunicación pública del Gobierno tras la salida de Karoline Leavitt, quien se convirtió en la portavoz presidencial más joven de Estados Unidos.
Katie Zacharia llega a la Casa Blanca con experiencia en medios conservadores
#ÚltimaHora | El presidente Donald Trump nombra a Katie Zacharia como nueva Secretaria de Prensa de la Casa Blanca.
Zacharia se graduó como abogada y ha sido comentarista conservadora en Fox News, CNN y Newsmax, así como Asesora Senior de Truth Social, la compañía de redes sociales de Trump. Fue brevemente Vocera del Departamento de Seguridad Interior, DHS. Sustituye en el cargo a Karoline Leavitt, quien dejó la posición en agosto.
Foto: Instagram katiezacharia
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 9, 2026
La nueva portavoz es abogada y analista política conservadora, con experiencia en televisión y una trayectoria vinculada a organizaciones cercanas al Partido Republicano.
Según la información atribuida a The New York Times, Zacharia trabajó brevemente en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta marzo de 2026.
También participó como comentarista política en cadenas estadounidenses como Fox News y Newsmax, donde abordó asuntos relacionados con la política nacional.
Su experiencia televisiva cobra relevancia porque ahora tendrá que responder directamente a las preguntas de periodistas sobre las decisiones de la administración Trump.
– El dato: Zacharia también trabajó como asesora legal de Fix California, una organización conservadora fundada por Richard Grenell.
Trump destaca la lealtad de su nueva portavoz
🚨 BREAKING: President Trump has offered KATIE ZACHARIA the position of White House Press Secretary, per WH sources
LET’S GO! She was my top pick!
@KatieZacharia is an absolute PATRIOT, and a STAUNCH supporter of ICE. She’s PERFECT for the job.
TAKE IT, KATIE! https://t.co/qQqL9sgOjp
— Nick Sortor (@nicksortor) October 9, 2026
Trump anunció la designación mediante Truth Social, su plataforma de comunicación, y destacó el respaldo político que Zacharia le ha ofrecido.
El mandatario la describió como una “brillante partidaria” desde el principio y expresó confianza en su capacidad para trabajar con los medios.
El nombramiento coloca a una figura identificada públicamente con posiciones conservadoras al frente de las conferencias de prensa de la Casa Blanca.
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Grenell, fundador de Fix California, también forma parte de la administración como enviado presidencial para misiones especiales.
– La conexión: El trabajo previo de Zacharia en Fix California la vincula profesionalmente con una organización creada para enfrentar políticas progresistas estatales.
Karoline Leavitt dejó el cargo para dedicar más tiempo a sus hijos
Karoline Leavitt abandonó la portavocía en agosto, después de regresar de su licencia de maternidad tras el nacimiento de su segundo hijo.
La exfuncionaria, de 29 años, había ocupado el puesto desde enero de 2025, convirtiéndose en la persona más joven en desempeñar esa responsabilidad.
Antes de incorporarse a la Casa Blanca, Leavitt dirigió la comunicación nacional de la campaña presidencial republicana de 2024.
Trump elogió su desempeño, aunque su estilo confrontativo con periodistas que cuestionaban al Gobierno recibió críticas durante su gestión.
– La salida: Leavitt explicó que quería pasar más tiempo con sus hijos. Posteriormente, Fox News anunció su incorporación como colaboradora política.
Katie Zacharia tendrá el reto de dirigir la comunicación presidencial
Además de su experiencia en televisión, Zacharia trabajaba como asesora principal de comunicaciones de Trump Media & Technology Group, empresa vinculada a Truth Social.
Trump también destacó su participación en campañas electorales y su respaldo al movimiento MAGA, identificado con su proyecto político.
La propia Zacharia agradeció el nombramiento y expresó su intención de colaborar con los periodistas para comunicar las acciones de la administración.
– Qué sigue: La nueva portavoz deberá asumir las conferencias de prensa y atender las preguntas sobre las políticas y decisiones del Gobierno federal.
Su llegada marca el comienzo de una nueva etapa en la comunicación presidencial, después de varias semanas sin una portavoz permanente.
Fuentes: Univision, Latinus.