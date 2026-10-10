Trump elige a su nueva portavoz de la Casa Blanca tras la salida de Leavitt

La abogada y analista conservadora llega al equipo presidencial después de trabajar en medios de comunicación y en el Departamento de Seguridad Nacional.

El presidente Donald Trump designó este viernes 9 de octubre a Katie Zacharia como nueva portavoz de la Casa Blanca, según la información proporcionada.

– Por qué importa: Zacharia asumirá la comunicación pública del Gobierno tras la salida de Karoline Leavitt, quien se convirtió en la portavoz presidencial más joven de Estados Unidos.

Katie Zacharia llega a la Casa Blanca con experiencia en medios conservadores

#ÚltimaHora | El presidente Donald Trump nombra a Katie Zacharia como nueva Secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Zacharia se graduó como abogada y ha sido comentarista conservadora en Fox News, CNN y Newsmax, así como Asesora Senior de Truth Social, la compañía de redes sociales de Trump. Fue brevemente Vocera del Departamento de Seguridad Interior, DHS. Sustituye en el cargo a Karoline Leavitt, quien dejó la posición en agosto. Foto: Instagram katiezacharia — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 9, 2026

La nueva portavoz es abogada y analista política conservadora, con experiencia en televisión y una trayectoria vinculada a organizaciones cercanas al Partido Republicano.

Según la información atribuida a The New York Times, Zacharia trabajó brevemente en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta marzo de 2026.

También participó como comentarista política en cadenas estadounidenses como Fox News y Newsmax, donde abordó asuntos relacionados con la política nacional.

Su experiencia televisiva cobra relevancia porque ahora tendrá que responder directamente a las preguntas de periodistas sobre las decisiones de la administración Trump.

– El dato: Zacharia también trabajó como asesora legal de Fix California, una organización conservadora fundada por Richard Grenell.