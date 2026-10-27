Sheinbaum y Lula acordaron reunirse "pronto" después de una llamada telefónica que mantuvieron el lunes 26 de octubre de 2026, un día después de que el presidente brasileño ganara la reelección en la segunda vuelta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también adelantó que buscaría retomar proyectos entre las petroleras Pemex y Petrobras, según EFE.

Lula obtuvo el 51.79% de los votos frente al 48.21% de Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral.

Sheinbaum y Lula acordaron reunirse, pero no hay fecha ni lugar anunciados.

La mandataria mexicana habló de retomar la cooperación entre Pemex y Petrobras.

Por qué importa: México y Brasil son las dos mayores economías de Latinoamérica, y un acercamiento entre ambos gobiernos puede traducirse en más comercio, contactos empresariales y cooperación en energía. Según El País, además, con este resultado las dos grandes economías de la región quedan con gobiernos de izquierda, en un momento de presión de la Casa Blanca sobre México. Eso le da a la relación bilateral un peso que va más allá de lo económico.

Lo que se dijeron

Sheinbaum informó de la conversación en X: "Hablamos hoy con el presidente Lula. Mucha alegría por su triunfo. Acordamos reunirnos pronto". Un día antes, tras conocerse el resultado, había escrito: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil", según Aristegui Noticias.

Lula respondió en sus redes: "Muchísimas gracias, querida presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un placer recibir su llamada telefónica en el día de hoy. Esta no es solo una victoria del pueblo brasileño, sino de todas las democracias latinoamericanas. ¡Seguiremos juntos para defender nuestras soberanías y estrechar los lazos de amistad y cooperación entre Brasil y México!".

En su conferencia matutina del lunes, la presidenta calificó la reelección de "una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe". Antes de los comicios, Sheinbaum había pedido respetar la decisión de los brasileños y que el proceso transcurriera sin "injerencia extranjera", según EFE.

Pemex y Petrobras, de nuevo en la mesa

Según EFE y El País, Sheinbaum dijo en la conferencia matutina que en la llamada buscaría "retomar" proyectos entre las petroleras estatales Pemex y Petrobras. Los reportes consultados no precisan cuáles serían esos proyectos ni en qué etapa están, por lo que, por ahora, se trata de una intención expresada por la presidenta.

El acercamiento tampoco parte de cero. Según EFE, desde marzo de 2026 ambos gobiernos habían dejado abierta una visita de Sheinbaum a Brasil para profundizar los vínculos económicos y los contactos empresariales entre los dos países.