En la elección para gobernador de Illinois, que se define el martes 3 de noviembre de 2026, hay tres opciones en la boleta: el demócrata JB Pritzker, el republicano Darren Bailey y el independiente Collin Corbett. Las primarias fueron el 17 de marzo de 2026. Aquí repasamos quién es cada uno, qué dicen las fuentes sobre sus posturas en los temas que más tocan a las familias latinas y cómo puedes participar.

Por qué importa

Según el Pew Research Center, los hispanos son el 14.0% de los votantes elegibles de Illinois (datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2024 del Censo). El Latino Policy Forum calcula que unos 1.2 millones de latinos pueden votar en el estado, el 13.3% de los elegibles, un aumento del 56% desde 2012. El 59% vive en el condado de Cook. En Cicero (80%) y Berwyn (53%), los latinos son mayoría de la población elegible para votar.

Otro dato importante es la participación: según el mismo Latino Policy Forum, en 2024 solo el 54.5% de los latinos elegibles estaba registrado. Temas como los operativos migratorios en el área de Chicago, los impuestos a la propiedad y las facturas de servicios públicos llegan directo a la mesa de muchas familias.

Una encuesta nacional de Pew (28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, con 774 votantes latinos registrados) halló que el 69% considera clave el futuro de la democracia y el 64% la inmigración para decidir su voto. La economía sigue siendo el tema principal. Es un dato de todo el país, no de Illinois.

Los candidatos

JB Pritzker (Demócrata) , gobernador desde 2019, busca un tercer mandato. Según el Chicago Sun-Times, aspira a ser el primer gobernador de Illinois elegido para un tercer periodo desde 1982. Su compañero de fórmula es Christian Mitchell.

, gobernador desde 2019, busca un tercer mandato. Según el Chicago Sun-Times, aspira a ser el primer gobernador de Illinois elegido para un tercer periodo desde 1982. Su compañero de fórmula es Christian Mitchell. Darren Bailey (Republicano) es exsenador estatal de Xenia, en el sur de Illinois, y agricultor. Su compañero de fórmula, Aaron Del Mar, preside el Partido Republicano del condado de Cook.

es exsenador estatal de Xenia, en el sur de Illinois, y agricultor. Su compañero de fórmula, Aaron Del Mar, preside el Partido Republicano del condado de Cook. Collin Corbett (Independiente) es estratega político, republicano que dejó su partido, y se presenta como una opción moderada. Su compañera de fórmula es Carolyn Schofield.

Encuestas: lo que dicen y sus límites

ActiVote (2 al 22 de octubre de 2026): Pritzker 58.7% y Bailey 41.3%, con 400 votantes probables y margen de error de ±4.9%. Este resultado no incluye a Corbett. En el subgrupo latino aparece Pritzker con 82% y Bailey con 18%, pero la propia encuestadora advierte que el error en los subgrupos es considerablemente mayor.

(2 al 22 de octubre de 2026): Pritzker 58.7% y Bailey 41.3%, con 400 votantes probables y margen de error de ±4.9%. Este resultado no incluye a Corbett. En el subgrupo latino aparece Pritzker con 82% y Bailey con 18%, pero la propia encuestadora advierte que el error en los subgrupos es considerablemente mayor. Public Policy Polling, encargada por Chicago News Weekly (30 de septiembre al 1 de octubre de 2026): con 569 votantes de Illinois, Pritzker 54%, Bailey 34%, Corbett 6% e indecisos 6%. MultiState señala que Chicago News Weekly tiene pocos anunciantes y que estos parecen incluir la campaña del gobernador; la campaña negó cualquier participación en la encuesta.

Las encuestas son una fotografía del momento, no un resultado.