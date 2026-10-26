Gobernador de Illinois 2026: Pritzker, Bailey y Corbett, lo que debes saber
Publicado el 26/10/2026 a las 14:25
En la elección para gobernador de Illinois, que se define el martes 3 de noviembre de 2026, hay tres opciones en la boleta: el demócrata JB Pritzker, el republicano Darren Bailey y el independiente Collin Corbett. Las primarias fueron el 17 de marzo de 2026. Aquí repasamos quién es cada uno, qué dicen las fuentes sobre sus posturas en los temas que más tocan a las familias latinas y cómo puedes participar.
Por qué importa
Según el Pew Research Center, los hispanos son el 14.0% de los votantes elegibles de Illinois (datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2024 del Censo). El Latino Policy Forum calcula que unos 1.2 millones de latinos pueden votar en el estado, el 13.3% de los elegibles, un aumento del 56% desde 2012. El 59% vive en el condado de Cook. En Cicero (80%) y Berwyn (53%), los latinos son mayoría de la población elegible para votar.
Otro dato importante es la participación: según el mismo Latino Policy Forum, en 2024 solo el 54.5% de los latinos elegibles estaba registrado. Temas como los operativos migratorios en el área de Chicago, los impuestos a la propiedad y las facturas de servicios públicos llegan directo a la mesa de muchas familias.
Una encuesta nacional de Pew (28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, con 774 votantes latinos registrados) halló que el 69% considera clave el futuro de la democracia y el 64% la inmigración para decidir su voto. La economía sigue siendo el tema principal. Es un dato de todo el país, no de Illinois.
Los candidatos
- JB Pritzker (Demócrata), gobernador desde 2019, busca un tercer mandato. Según el Chicago Sun-Times, aspira a ser el primer gobernador de Illinois elegido para un tercer periodo desde 1982. Su compañero de fórmula es Christian Mitchell.
- Darren Bailey (Republicano) es exsenador estatal de Xenia, en el sur de Illinois, y agricultor. Su compañero de fórmula, Aaron Del Mar, preside el Partido Republicano del condado de Cook.
- Collin Corbett (Independiente) es estratega político, republicano que dejó su partido, y se presenta como una opción moderada. Su compañera de fórmula es Carolyn Schofield.
Encuestas: lo que dicen y sus límites
- ActiVote (2 al 22 de octubre de 2026): Pritzker 58.7% y Bailey 41.3%, con 400 votantes probables y margen de error de ±4.9%. Este resultado no incluye a Corbett. En el subgrupo latino aparece Pritzker con 82% y Bailey con 18%, pero la propia encuestadora advierte que el error en los subgrupos es considerablemente mayor.
- Public Policy Polling, encargada por Chicago News Weekly (30 de septiembre al 1 de octubre de 2026): con 569 votantes de Illinois, Pritzker 54%, Bailey 34%, Corbett 6% e indecisos 6%. MultiState señala que Chicago News Weekly tiene pocos anunciantes y que estos parecen incluir la campaña del gobernador; la campaña negó cualquier participación en la encuesta.
Las encuestas son una fotografía del momento, no un resultado.
Lo último de la campaña
El martes 13 de octubre de 2026 se realizó, en los estudios de WTTW en Chicago, el único debate programado entre Pritzker y Bailey. Corbett quedó fuera por sus cifras en las encuestas, según MultiState. Según Capitol News Illinois, los dos chocaron sobre educación, impuestos, seguridad pública y el presidente Trump.
En finanzas, MultiState informó el 19 de octubre que Pritzker gastó cerca de $23.8 millones entre julio y septiembre, frente a unos $941,000 del comité de Bailey. Pritzker entró a octubre con unos $44.4 millones; Bailey, con $482,000.
El lunes 5 de octubre de 2026, según Axios, Jim Durkin, exlíder republicano de la Cámara estatal, respaldó a Pritzker. Del Mar respondió que Durkin practica una «rendición disfrazada de liderazgo».
Los temas que más importan a los hispanos: dónde está cada candidato
Inmigración
- Pritzker: según las fuentes revisadas, Illinois tomó medidas para ayudar a comunidades inmigrantes, entre ellas prohibir que las cárceles locales se usen como centros de detención de ICE; esas fuentes no dan número de ley ni fecha de firma. Según The Washington Post, el martes 9 de diciembre de 2025 firmó un paquete de leyes que prohíbe los arrestos migratorios en los tribunales estatales y facilita demandar a agentes de inmigración. En una entrevista con Bloomberg a inicios de 2025 dijo que un criminal violento condenado debe irse del estado, y añadió que también hay residentes que cumplen la ley y aportan a la economía. Se opone a las operaciones federales de ICE en Illinois. En enero de 2026 comparó la situación de Minnesota con lo vivido en Illinois durante la «Operation Midway Blitz» del otoño de 2025. En el debate, según CBS News Chicago, dijo que Bailey no se pronunció contra la acción migratoria federal.
- Bailey: en las fuentes revisadas no aparecen votos legislativos suyos sobre inmigración. En marzo de 2026 dijo a WTTW que no debería haber agentes federales haciendo ese trabajo en el condado de Cook; culpó a Pritzker de la presencia de ICE en Chicago y dijo que la policía local y estatal debería arrestar a los más peligrosos. En enero de 2026 sostuvo que el gobierno federal hace cumplir la ley ante la ausencia del estado. Según Axios, hace campaña por cooperar más con el control migratorio federal. En el debate dijo que se cometieron errores, pero culpó a Pritzker por aconsejar a la gente «empujar» y «crear división».
- Corbett: en las fuentes revisadas no aparece una postura suya sobre inmigración.
Costo de vida
- Pritzker: según WTTW, su presupuesto del año fiscal 2026 fue el mayor en la historia del estado, de más de $55,000 millones, de los cuales $700 millones provinieron de nuevos impuestos. Según Axios, defiende su historial fiscal. En las fuentes revisadas no aparece una respuesta específica a las críticas de Bailey sobre impuestos.
- Bailey: según Opinions and Ratings, centra su mensaje en la asequibilidad: impuestos a la propiedad, facturas de servicios públicos, educación y seguridad pública. Axios añade que propone recortar el gasto estatal. Él y Del Mar dicen que ocho años del gobierno de Pritzker hicieron a Illinois menos asequible. En las fuentes revisadas no aparecen votos suyos con proyecto y fecha sobre este tema.
- Corbett: en las fuentes revisadas no aparece una propuesta suya sobre costo de vida.
Derechos civiles para todos
- Pritzker: según el Sun-Times, firmó la prohibición de armas de asalto y varias leyes que refuerzan a Illinois como refugio para el acceso al aborto; las fuentes no dan números de ley ni fechas. Su campaña enfatiza el derecho al aborto, las restricciones a las armas, la energía limpia y la oposición al gobierno de Trump.
- Bailey: en las fuentes revisadas no aparece una postura propia ni votos con proyecto y fecha sobre este tema. En un video de campaña que respalda a Pritzker, Durkin dijo que Bailey representa la exclusión sobre la inclusión; Del Mar replicó a ese respaldo con la frase citada arriba.
- Corbett: en las fuentes revisadas no aparece una postura suya.
Salud
- Pritzker: según The Loyola Phoenix, que cita a un portavoz de su campaña, limitó el costo de la insulina. El texto menciona también Medicaid, pero se corta antes de aclarar qué medida fue.
- Bailey: en las fuentes revisadas no aparece una propuesta específica sobre salud.
- Corbett: en las fuentes revisadas no aparece una propuesta suya sobre salud.
Posibles conflictos de interés
- Pritzker: en las fuentes revisadas no aparecen hechos documentados sobre conflictos de interés.
- Bailey: en las fuentes revisadas no aparecen hechos documentados sobre conflictos de interés.
- Corbett: en las fuentes revisadas no aparecen hechos documentados sobre conflictos de interés.
Crimen y corrupción
- Pritzker: en las fuentes revisadas no aparece su respuesta específica sobre la ley SAFE-T Act ni hechos documentados de corrupción en su contra.
- Bailey: según Opinions and Ratings, se propone derogar la ley SAFE-T Act, que eliminó la fianza en efectivo. Según Axios, también plantea endurecer la justicia penal. Él y Del Mar critican a Pritzker por impuestos, seguridad pública y corrupción; la mención de corrupción es una acusación de la campaña republicana, y las fuentes revisadas no documentan hechos concretos que la respalden.
- Corbett: en las fuentes revisadas no aparece una postura suya sobre crimen ni sobre corrupción.
Qué puedes hacer
- Registro: el plazo regular para registrarse en línea venció el 18 de octubre y el de correo, el 6 de octubre. Aún puedes registrarte y votar el mismo día en sitios designados: ese registro de «período de gracia» está disponible hasta el 3 de noviembre, según mytimetovote.com.
- Voto por correo: la fecha límite para solicitar la boleta es el jueves 29 de octubre de 2026 a las 6 p.m. ET (5 p.m. hora del Centro), según WBEZ. La boleta debe llevar matasellos con fecha del 3 de noviembre o anterior y llegar a más tardar el 17 de noviembre para contarse.
- Voto anticipado: comenzó el 24 de septiembre y termina el lunes 2 de noviembre de 2026. Según el calendario de Illinois Policy, estaba previsto que el voto anticipado ampliado en todo el condado de Cook empezara el 19 de octubre; confirma horarios y sitios con tu autoridad electoral.
- Día de la elección: el martes 3 de noviembre de 2026 las urnas abren a las 7:00 a.m. y cierran a las 8:00 p.m. ET (6 a.m. a 7 p.m. hora del Centro). Quien esté en fila a la hora del cierre puede votar.
- Infórmate: compara las propuestas de cada candidato en las fuentes originales y consulta las guías de votación de WBEZ e Illinois Policy.
Fuentes: Chicago Sun-Times (guía); Chicago Sun-Times (13 de octubre); CBS News Chicago; Bloomberg vía Yahoo News (inicios de 2025); The Washington Post (9 de diciembre de 2025); Yahoo News (enero de 2026); WTTW; Axios Chicago; The Loyola Phoenix; Opinions and Ratings; Capitol News Illinois; NPR Illinois; ActiVote; Chicago News Weekly; MultiState; Illinois Policy; mytimetovote.com; WBEZ; Our Quad Cities; Pew Research Center (electorado); Pew Research Center (votantes latinos); Latino Policy Forum