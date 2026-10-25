Aborto en EE.UU.: organizaciones buscan llevar las restricciones de 20 estados al debate electoral
Publicado el 25/10/2026 a las 14:11
Más de 6 millones de latinas en edad reproductiva viven en estados con restricciones al aborto. Organizaciones civiles quieren que el tema siga presente antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Organizaciones defensoras de los derechos reproductivos buscan mantener el aborto en la agenda electoral de Estados Unidos, ante las restricciones vigentes en una veintena de estados.
- Por qué importa: Las restricciones afectan el acceso a servicios reproductivos, mientras las organizaciones intentan que los candidatos expliquen sus posiciones antes de las elecciones legislativas.
Más de 6 millones de latinas ante restricciones al aborto en Estados Unidos
Grupos de Estados Unidos buscan mantener derecho al aborto en agenda electoral ante veto en estados https://t.co/sQHK6ViosN
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 25, 2026
El 57% de los votantes considera extremadamente o muy importante que los candidatos hablen sobre el aborto, según una encuesta reciente de KFF.
David Berrios, vicepresidente de organización y campañas de Libertad Reproductiva para Todos, asegura que el tema continúa movilizando a sectores del electorado.
"Lo que vemos en nuestras encuestas, lo que vemos trabajando en comunidades, es que el aborto todavía sigue motivando", declaró a EFE.
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- El dato: La encuesta de KFF refleja la importancia que los votantes conceden al debate, aunque no determina por sí sola cómo votarán en noviembre.
La discusión ocurre cuatro años después de que la Corte Suprema revocara Roe v. Wade, el precedente que protegía constitucionalmente el derecho al aborto.
Desde aquella decisión de 2022, los estados pueden establecer prohibiciones o restricciones que generan diferencias importantes en el acceso al procedimiento.
Más de 6 millones de latinas viven bajo restricciones al aborto
Grupos en favor del aborto en EE. UU. buscan mantener este tema en la agenda de las elecciones de mitad de mandato y advierten de que más de 6 millones de latinas viven en estados con restricciones a este procedimiento. https://t.co/a50dwdpFc8
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Un análisis de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias y el Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva dimensiona el impacto.
Más de 6 millones de latinas en edad reproductiva viven en estados con restricciones, una cifra equivalente a cerca del 40% de esa población.
Sin embargo, las posiciones de los votantes hispanos sobre el aborto no son uniformes y tampoco pueden explicarse únicamente por sus creencias religiosas.
- La diferencia: El 56% de los hispanos considera que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos, según Pew Research Center.
Berrios cuestiona la idea de que los latinos constituyan un electorado mayoritariamente contrario al aborto y menciona consultas celebradas en varios estados.
En Florida, Kansas y Misuri, las iniciativas relacionadas con derechos reproductivos han mostrado distintas respuestas electorales, según las características de cada propuesta.
Trump enfrenta críticas por su política sobre el aborto
Alejandra Soto, portavoz latina de Planned Parenthood, sostiene que las restricciones estatales requieren una respuesta legislativa de alcance nacional.
"La realidad es que, para que el aborto realmente esté protegido, al ciento por ciento", se necesitaría una ley federal, afirmó a EFE.
La portavoz considera insuficiente mantener diferencias entre estados sobre semanas de embarazo, excepciones y condiciones para acceder al procedimiento.
- La disputa: Planned Parenthood reclama protecciones federales, mientras las restricciones estatales siguen siendo un punto central del debate político.
Las organizaciones también cuestionan decisiones de la Administración Trump relacionadas con el financiamiento de servicios reproductivos y el acceso al aborto mediante medicamentos.
Reproductive Freedom for All critica los recortes de fondos a organizaciones como Planned Parenthood y los nombramientos de funcionarios favorables a mayores restricciones.
Entre ellos menciona al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., por su postura respecto a la mifepristona, medicamento utilizado para interrumpir embarazos.
Economía y salud también pesan en el voto latino
El aborto comparte espacio con otras preocupaciones que pueden influir en las decisiones de los votantes hispanos durante las elecciones intermedias.
Según una encuesta de Pew citada por EFE, el 86% considera muy importante la economía y el 80% prioriza el costo y acceso a la salud.
- Qué sigue: Las elecciones del 3 de noviembre renovarán la Cámara de Representantes y parte del Senado, donde cualquier legislación federal sobre el aborto necesitaría apoyo suficiente.
El desafío para las organizaciones será mantener visible el debate sin perder de vista las preocupaciones económicas y sanitarias que también expresan los votantes.
Fuentes: Efe, ABC.