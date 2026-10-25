Aborto en EE.UU.: organizaciones buscan llevar las restricciones de 20 estados al debate electoral

Más de 6 millones de latinas en edad reproductiva viven en estados con restricciones al aborto. Organizaciones civiles quieren que el tema siga presente antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Organizaciones defensoras de los derechos reproductivos buscan mantener el aborto en la agenda electoral de Estados Unidos, ante las restricciones vigentes en una veintena de estados.

- Por qué importa: Las restricciones afectan el acceso a servicios reproductivos, mientras las organizaciones intentan que los candidatos expliquen sus posiciones antes de las elecciones legislativas.

Más de 6 millones de latinas ante restricciones al aborto en Estados Unidos

Grupos de Estados Unidos buscan mantener derecho al aborto en agenda electoral ante veto en estados https://t.co/sQHK6ViosN — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 25, 2026

El 57% de los votantes considera extremadamente o muy importante que los candidatos hablen sobre el aborto, según una encuesta reciente de KFF.

David Berrios, vicepresidente de organización y campañas de Libertad Reproductiva para Todos, asegura que el tema continúa movilizando a sectores del electorado.

"Lo que vemos en nuestras encuestas, lo que vemos trabajando en comunidades, es que el aborto todavía sigue motivando", declaró a EFE.

- El dato: La encuesta de KFF refleja la importancia que los votantes conceden al debate, aunque no determina por sí sola cómo votarán en noviembre.

La discusión ocurre cuatro años después de que la Corte Suprema revocara Roe v. Wade, el precedente que protegía constitucionalmente el derecho al aborto.

Desde aquella decisión de 2022, los estados pueden establecer prohibiciones o restricciones que generan diferencias importantes en el acceso al procedimiento.