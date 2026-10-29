De Florida a Tennessee, aspirantes republicanos plantean ampliar las deportaciones, financiar a ICE y reforzar la cooperación policial. Sus propuestas tienen distintos alcances y límites legales.

Cinco candidatos republicanos buscan impulsar las políticas migratorias de Donald Trump desde gobernaciones y el Senado, con propuestas que incluyen más deportaciones, recursos para ICE y controles fronterizos.

- Por qué importa: Las elecciones del 3 de noviembre podrían modificar la cooperación de varios estados con ICE y las decisiones del Congreso sobre financiación migratoria.

Candidatos que quieren acelerar las deportaciones Masivas

Byron Donalds tiene el apoyo de Donald Trump para ser el candidato republicano en Florida, y las encuestas le dan una ventaja amplia. Promete seguir con las políticas del gobernador DeSantis y seguir con las propuestas de Trump para la migración: fronteras cerradas y deportaciones. Mira el programa completo en ViX y nuestro canal de YouTube. Cada domingo estrenamos episodio de #EstaSemana, el nuevo programa de @iliacalderon en N+ Univision. — N+ UNIVISION (@nmasunivision) June 14, 2026

En Florida, el congresista Byron Donalds promete mantener la colaboración entre las autoridades estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante una visita a Orlando, el 29 de enero, Donalds aseguró que su gobierno respaldaría a Trump y cumpliría las leyes federales de inmigración.

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Su plataforma incluye ampliar el uso de E-Verify, un sistema que permite comprobar si una persona tiene autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.

En Georgia, Rick Jackson propone convertir al estado en uno de los principales colaboradores federales para deportar inmigrantes indocumentados que cometan delitos.

- La diferencia: Donalds prioriza mantener la cooperación policial y los controles laborales, mientras Jackson destaca las expulsiones de inmigrantes que infrinjan la ley.