¿Más poder para ICE? Cinco candidatos que prometen endurecer la política migratoria de Trump
Publicado el 29/10/2026 a las 06:00
De Florida a Tennessee, aspirantes republicanos plantean ampliar las deportaciones, financiar a ICE y reforzar la cooperación policial. Sus propuestas tienen distintos alcances y límites legales.
Cinco candidatos republicanos buscan impulsar las políticas migratorias de Donald Trump desde gobernaciones y el Senado, con propuestas que incluyen más deportaciones, recursos para ICE y controles fronterizos.
- Por qué importa: Las elecciones del 3 de noviembre podrían modificar la cooperación de varios estados con ICE y las decisiones del Congreso sobre financiación migratoria.
Candidatos que quieren acelerar las deportaciones Masivas
Byron Donalds tiene el apoyo de Donald Trump para ser el candidato republicano en Florida, y las encuestas le dan una ventaja amplia. Promete seguir con las políticas del gobernador DeSantis y seguir con las propuestas de Trump para la migración: fronteras cerradas y deportaciones.
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En Florida, el congresista Byron Donalds promete mantener la colaboración entre las autoridades estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Durante una visita a Orlando, el 29 de enero, Donalds aseguró que su gobierno respaldaría a Trump y cumpliría las leyes federales de inmigración.
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Su plataforma incluye ampliar el uso de E-Verify, un sistema que permite comprobar si una persona tiene autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.
En Georgia, Rick Jackson propone convertir al estado en uno de los principales colaboradores federales para deportar inmigrantes indocumentados que cometan delitos.
- La diferencia: Donalds prioriza mantener la cooperación policial y los controles laborales, mientras Jackson destaca las expulsiones de inmigrantes que infrinjan la ley.
Texas y Kentucky: más dinero para ICE y el muro fronterizo[caption id="attachment_1698617" align="alignnone" width="1200"] Candidatos que quieren acelerar las deportaciones Masivas. Foto Efe[/caption]
Ken Paxton, fiscal general de Texas y aspirante al Senado, promete apoyar las deportaciones de Trump y completar la construcción del muro fronterizo.
Su propuesta incluye impulsar legislación migratoria, reforzar la seguridad fronteriza y financiar medidas federales para acelerar la aplicación de las leyes.
En Kentucky, el congresista Andy Barr también busca un escaño en el Senado con una campaña centrada en aumentar los recursos destinados a ICE.
Barr ha defendido la contratación de agentes fronterizos, el regreso del programa Remain in Mexico y la deportación de inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos.
- El dato: Una ley presupuestaria de 2025 asignó $75,000 millones adicionales a ICE durante cuatro años, según la información examinada por WKYT.
- La precisión: Barr afirmó haber ayudado a triplicar los agentes, pero WKYT reportó un aumento de plantilla del 120%, no del 200%.
Tennessee: Blackburn plantea deportar a todos los indocumentados
U.S. Senator Marsha Blackburn (R-TN) on Wednesday said that Jerri Green, her opponent in the Tennessee gubernatorial race, "would put illegal aliens over your family" after the Democrat and member of the Memphis City Council voted in favor of a resoluti...
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— Tennessee Star (@TheTNStar) October 22, 2026
Marsha Blackburn, candidata republicana a gobernadora de Tennessee, defiende una propuesta de mayor alcance: deportar a todos los inmigrantes que residan en el estado sin autorización.
La senadora también quiere ampliar los acuerdos 287(g), que permiten a determinadas policías locales colaborar con ICE bajo supervisión federal.
En una entrevista publicada por WSMV el 22 de octubre, Blackburn afirmó que Tennessee debía reforzar esos mecanismos de cooperación.
Su posición contrasta con la de candidatos que concentran sus promesas de deportación en inmigrantes que hayan cometido delitos.
- Lo que cambia: Los acuerdos 287(g) pueden ampliar la participación de agentes locales en funciones migratorias, dentro de las condiciones autorizadas por ICE.
¿Pueden los gobernadores ordenar deportaciones masivas?
Aunque los cinco candidatos respaldan medidas migratorias restrictivas, sus cargos determinarían hasta dónde pueden llevarlas.
Los gobernadores pueden influir en la cooperación policial estatal, pero las deportaciones corresponden a las autoridades federales y están sujetas a procedimientos legales.
Los senadores, por su parte, pueden promover leyes y aprobar presupuestos, pero no ordenar expulsiones individuales.
- Lo que sigue: El 3 de noviembre, los votantes decidirán estas contiendas. Sus resultados determinarán qué candidatos podrán intentar convertir sus propuestas en políticas públicas.
Fuente: Univision