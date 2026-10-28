Trump dice que Venezuela debería ser el estado 51 de EE. UU. y elegir gobernador

Trump planteó convertir Venezuela en estado estadounidense

Agradeció concesiones sobre 17 yacimientos petroleros venezolanos

Washington respalda reformas judiciales y electorales venezolanas

Venezuela estado 51. Donald Trump dijo que Venezuela debería convertirse en un estado de Estados Unidos y celebrar elecciones para escoger a un gobernador, en lugar de un presidente. El mandatario hizo el comentario este martes 27 de octubre durante un mitin en Corpus Christi, Texas, informó EFE.

“Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador”, bromeó ante sus seguidores, en un acto de apoyo a candidatos republicanos para las elecciones de medio mandato.

La declaración ocurrió durante un discurso en el que también destacó los vínculos con el Gobierno venezolano y las inversiones petroleras. Según EFE, no es la primera vez que plantea esa posibilidad.

Venezuela estado 51: El petróleo marca el acercamiento bilateral

Trump agradeció a Venezuela la firma de un acuerdo que concede a North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP, derechos sobre 17 yacimientos petroleros del país sudamericano.

De acuerdo con el despacho de EFE, el Pentágono posee una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP. El convenio forma parte del acercamiento entre ambos gobiernos tras el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.

“Quiero agradecer a Venezuela, con la que nuestra relación se ha vuelto muy, muy buena, excelente”, declaró el presidente estadounidense al referirse a la cooperación energética.

En el mismo mensaje aseguró que las mayores compañías petroleras están invirtiendo “miles y miles de millones de dólares” en Venezuela. El mandatario presentó esas inversiones como parte de la nueva etapa de la relación bilateral.

Tras el encuentro con sus simpatizantes, estaba prevista una visita a un buque cargado con petróleo venezolano que había atracado en Texas. El secretario de Estado, Marco Rubio, acompañaría a Trump.