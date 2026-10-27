Ocho candidatas pueden romper barreras en las elecciones de EEUU: de la primera gobernadora indígena a la primera latina en Texas
Publicado el 27/10/2026 a las 19:24
- Ocho candidatas buscan hitos históricos.
- Haaland aspira a gobernar Nuevo México.
- Hinojosa busca ser primera gobernadora latina.
Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 podrían abrir nuevos espacios para mujeres indígenas, latinas y afroamericanas en Estados Unidos.
Entre las candidatas hay exfuncionarias federales, legisladoras y dirigentes locales que aspiran a gubernaturas o escaños en el Congreso.
El Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense (CAWP), de Rutgers, contabiliza 271 mujeres nominadas a la Cámara, 19 al Senado y 26 a gubernaturas por los principales partidos.
Los posibles hitos dependen del resultado en las urnas. Las ocho candidatas destacadas en esta nota compiten por el Partido Demócrata.
Deb Haaland y Gina Hinojosa buscan gubernaturas históricas[caption id="attachment_1698465" align="alignnone" width="1200"] Elecciones 2026: ocho mujeres que pueden hacer historia FOTO: EFE[/caption]
Deb Haaland, exsecretaria del Interior y miembro de Laguna Pueblo, compite por la gubernatura de Nuevo México. Si gana, sería la primera mujer indígena en gobernar un estado.
Haaland ya hizo historia en Washington: fue una de las primeras mujeres indígenas elegidas al Congreso y la primera persona indígena en dirigir el Departamento del Interior.
En Texas, la legisladora Gina Hinojosa aspira a convertirse en la primera latina en ocupar la gubernatura, en una contienda frente al republicano Greg Abbott.
Texas ya tuvo mujeres gobernadoras, entre ellas Ann Richards. Por ello, el hito de Hinojosa sería por su origen latino, no por ser mujer.
Keisha Lance Bottoms y Peggy Flanagan aspiran a nuevos precedentes[caption id="attachment_1698466" align="alignnone" width="1200"] Elecciones 2026: ocho mujeres que pueden hacer historia FOTO: EFE[/caption]
Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, busca la gubernatura de Georgia. Una victoria la convertiría en la primera mujer que gobierne ese estado.
También sería la primera mujer afroamericana elegida gobernadora en Estados Unidos, según el análisis de posibles hitos del CAWP.
En Minnesota, la vicegobernadora Peggy Flanagan, integrante de la White Earth Nation, compite por un escaño en el Senado federal.
Si gana, podría ser la primera mujer indígena estadounidense en servir en esa cámara. Su rival republicana es Michele Tafoya.
Mary Peltola y Juliana Stratton buscan llegar al Senado
En Alaska, la excongresista Mary Peltola, de ascendencia yup’ik, también podría convertirse en la primera mujer indígena en integrar el Senado federal.
Peltola representó a Alaska en la Cámara de Representantes y ahora disputa el escaño del senador republicano Dan Sullivan. theguardian.com
En Illinois, la vicegobernadora Juliana Stratton busca un lugar en el Senado que ampliaría la presencia de mujeres afroamericanas en la cámara.
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Si resulta elegida, al menos tres senadoras afroamericanas servirían simultáneamente: Stratton, Angela Alsobrooks y Lisa Blunt Rochester
Denise Powell y Melat Kiros compiten por la Cámara
Denise Powell se postula por el segundo distrito de Nebraska y podría ser la primera latina del estado en llegar al Congreso federal.
Su candidatura se desarrolla en una zona que incluye parte del área metropolitana de Omaha, donde está en juego un escaño de la Cámara de Representantes.
En Colorado, la abogada Melat Kiros, nacida en Etiopía, compite por el primer distrito congresional del estado.
Una victoria convertiría a Kiros en la primera mujer afroamericana elegida para representar a Colorado en el Congreso, de acuerdo con Rutgers.
FUENTE: univision