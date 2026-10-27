Ocho candidatas buscan hitos históricos.

Haaland aspira a gobernar Nuevo México.

Hinojosa busca ser primera gobernadora latina.

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 podrían abrir nuevos espacios para mujeres indígenas, latinas y afroamericanas en Estados Unidos.

Entre las candidatas hay exfuncionarias federales, legisladoras y dirigentes locales que aspiran a gubernaturas o escaños en el Congreso.

El Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense (CAWP), de Rutgers, contabiliza 271 mujeres nominadas a la Cámara, 19 al Senado y 26 a gubernaturas por los principales partidos.

Los posibles hitos dependen del resultado en las urnas. Las ocho candidatas destacadas en esta nota compiten por el Partido Demócrata.

Deb Haaland y Gina Hinojosa buscan gubernaturas históricas

[caption id="attachment_1698465" align="alignnone" width="1200"]Elecciones 2026: ocho mujeres que pueden hacer historia FOTO: EFE[/caption]

Deb Haaland, exsecretaria del Interior y miembro de Laguna Pueblo, compite por la gubernatura de Nuevo México. Si gana, sería la primera mujer indígena en gobernar un estado.

Haaland ya hizo historia en Washington: fue una de las primeras mujeres indígenas elegidas al Congreso y la primera persona indígena en dirigir el Departamento del Interior.

En Texas, la legisladora Gina Hinojosa aspira a convertirse en la primera latina en ocupar la gubernatura, en una contienda frente al republicano Greg Abbott.

Texas ya tuvo mujeres gobernadoras, entre ellas Ann Richards. Por ello, el hito de Hinojosa sería por su origen latino, no por ser mujer.