Demócratas aventajan en participación anticipada en estados con registro partidista

Demócratas lideran participación según los registros partidistas

Afiliación electoral no revela candidatos respaldados

Ocho candidatos afroamericanos buscan ganar gobernaciones

Demócratas aventajan en participación. Los votantes inscritos como demócratas representan el 44,6 % de las boletas anticipadas reportadas por 27 estados con registros partidistas, frente al 31,3 % de los republicanos, según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida recogidos por EFE.

El balance corresponde a 18.103.869 votos registrados hasta este miércoles 28 de octubre, seis días antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que definirán el control del Congreso estadounidense.

Las cifras muestran la afiliación de quienes ya participaron, no el sentido de sus votos. Por tanto, esa diferencia no constituye una ventaja en resultados ni permite determinar qué candidatos recibirán esas boletas.

Demócratas aventajan en participación: Más de 36,5 millones de votos emitidos

En el conjunto nacional se han emitido más de 36,5 millones de boletas anticipadas: aproximadamente 18,7 millones en persona y 17,8 millones por correo, de acuerdo con la recopilación universitaria citada por EFE.

La institución actualiza continuamente sus registros. Los desgloses partidistas y demográficos abarcan distintos grupos de estados, por lo que sus porcentajes no describen necesariamente a todos los participantes del país.

En los 14 estados que ofrecen información de edad, las personas mayores de 65 años concentran el 48,1 % de la participación anticipada. El grupo de entre 41 y 65 años representa el 35,8 %.

Los menores de 25 años suman el 5 %. En los ocho territorios con datos de género, las mujeres representan el 54,1 % de quienes votaron anticipadamente, frente al 44,2 % de los hombres.

Georgia, Luisiana, Carolina del Norte y Carolina del Sur aportan los datos de raza y etnia. En esos cuatro estados, los votantes blancos representan el 59,6 %, los afroestadounidenses el 28 % y los hispanos el 2,8 %.