Demócratas aventajan en participación anticipada en estados con registro partidista
Publicado el 28/10/2026 a las 18:40
- Demócratas lideran participación según los registros partidistas
- Afiliación electoral no revela candidatos respaldados
- Ocho candidatos afroamericanos buscan ganar gobernaciones
Demócratas aventajan en participación. Los votantes inscritos como demócratas representan el 44,6 % de las boletas anticipadas reportadas por 27 estados con registros partidistas, frente al 31,3 % de los republicanos, según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida recogidos por EFE.
El balance corresponde a 18.103.869 votos registrados hasta este miércoles 28 de octubre, seis días antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que definirán el control del Congreso estadounidense.
Las cifras muestran la afiliación de quienes ya participaron, no el sentido de sus votos. Por tanto, esa diferencia no constituye una ventaja en resultados ni permite determinar qué candidatos recibirán esas boletas.
Demócratas aventajan en participación: Más de 36,5 millones de votos emitidos
En el conjunto nacional se han emitido más de 36,5 millones de boletas anticipadas: aproximadamente 18,7 millones en persona y 17,8 millones por correo, de acuerdo con la recopilación universitaria citada por EFE.
La institución actualiza continuamente sus registros. Los desgloses partidistas y demográficos abarcan distintos grupos de estados, por lo que sus porcentajes no describen necesariamente a todos los participantes del país.
En los 14 estados que ofrecen información de edad, las personas mayores de 65 años concentran el 48,1 % de la participación anticipada. El grupo de entre 41 y 65 años representa el 35,8 %.
Los menores de 25 años suman el 5 %. En los ocho territorios con datos de género, las mujeres representan el 54,1 % de quienes votaron anticipadamente, frente al 44,2 % de los hombres.
Georgia, Luisiana, Carolina del Norte y Carolina del Sur aportan los datos de raza y etnia. En esos cuatro estados, los votantes blancos representan el 59,6 %, los afroestadounidenses el 28 % y los hispanos el 2,8 %.
Demócratas aventajan en participación: Las proyecciones sobre el control del Congreso
Según el balance de Decision Desk HQ recogido por EFE este miércoles, los demócratas tienen un 80 % de probabilidades de obtener la mayoría de la Cámara de Representantes y un 57 % de recuperar el Senado.
Estas estimaciones son proyecciones, no resultados electorales. La actualización del martes situaba la probabilidad demócrata para la Cámara Baja en el 79 %, mientras mantenía el mismo porcentaje para el Senado.
Los comicios renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, incluidos los correspondientes a las vacantes que dejaron Marco Rubio y JD Vance al asumir sus cargos actuales.
Trump condiciona la aceptación del resultado
Durante su jornada de campaña del martes en Texas, Donald Trump fue consultado sobre si respetaría el desenlace de las legislativas independientemente del partido ganador. “Lo haré, si son unas elecciones limpias”, respondió.
El presidente participó en dos mítines para movilizar al electorado republicano. En Corpus Christi defendió su política energética y destacó la llegada de petróleo venezolano como parte del acuerdo entre Washington y Caracas.
Gobernaciones con posibles hitos históricos
También se elegirán gobernadores en 36 estados. Ocho candidatos afroamericanos compiten por esos cargos, entre ellos Keisha Lance Bottoms, demócrata en Georgia, y Lisa Demuth, republicana en Minnesota, informó EFE.
Cualquiera de ellas podría convertirse en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora. Demuth también podría ser la primera persona afroamericana republicana en alcanzar una gobernación mediante las urnas.