Amenazan con llamar a ICE contra padres de estudiantes durante partido escolar en Houston: “¡Regresen a México!”
Publicado el 25/10/2026 a las 13:25
Un partido de voleibol entre preparatorias de Houston, Texas, terminó envuelto en una controversia por amenazas relacionadas con inmigración.
Una mujer amenazó con denunciar ante ICE a los padres de varios estudiantes y posteriormente lanzó expresiones contra México.
El incidente ocurrió el 16 de octubre durante un encuentro entre Austin High School y Kashmere High School, ante estudiantes y familiares.
La confrontación quedó registrada en una transmisión de TikTok y provocó una investigación de las autoridades escolares.
Amenazas de llamar a ICE interrumpen partido escolar en Houston
Una mujer amenazó con llamar a ICE contra los padres de adolescentes y les gritó que regresaran a México durante un partido de voleibol en Houston. Los hechos fueron difundidos en un video en vivo a través de TikTok; el caso es investigado.
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— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 21, 2026
Dos mujeres fueron señaladas como presuntas responsables de los comentarios dirigidos contra adolescentes durante el encuentro deportivo.
Entre las expresiones denunciadas figuraron amenazas de contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para denunciar a sus padres.
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También se escucharon gritos para que los estudiantes regresaran a México, mientras algunas jugadoras interrumpían brevemente sus actividades.
Las imágenes muestran momentos de desconcierto entre las adolescentes, mientras otras personas cuestionaban el comportamiento de los adultos presentes.
Madre transmite incidente con ICE en TikTok y denuncia acoso
LaDevionce Woodard, madre de una jugadora, transmitía el partido en TikTok cuando su teléfono registró la confrontación desde las instalaciones deportivas.
Woodard explicó a N+ Univision que acostumbra compartir los encuentros de su hija, pero esta vez terminó documentando una situación inesperada.
La madre aseguró que no participó en el enfrentamiento y posteriormente recibió críticas en redes sociales por permanecer al margen.
Según explicó, decidió no intervenir directamente porque temía que la confrontación aumentara y comprometiera su seguridad personal.
Escuelas de Houston investigan amenazas contra estudiantes
Las administraciones de Austin High School y Kashmere High School confirmaron que intervinieron después del incidente y hablaron con las personas afectadas.
Mediante una comunicación dirigida a las familias, ambas instituciones informaron que mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Las autoridades educativas también reiteraron que proteger la seguridad y dignidad de los estudiantes constituye una prioridad para ambos planteles.
Hasta la información difundida, no se habían comunicado públicamente sanciones ni conclusiones definitivas sobre las responsabilidades de las personas involucradas.
Organización de inmigrantes cuestiona amenazas contra menores en Houston
César Espinosa, director ejecutivo de FIEL, organización dedicada a asuntos migratorios, cuestionó que adultos involucren a menores en confrontaciones de esta naturaleza.
El representante destacó que los desacuerdos deben resolverse mediante el diálogo y no utilizando amenazas relacionadas con la situación migratoria familiar.
El episodio también abrió una discusión sobre la responsabilidad de los espectadores durante actividades escolares y las consecuencias de intimidar a adolescentes.
Para las familias, el caso plantea la importancia de denunciar comportamientos intimidatorios y exigir espacios deportivos donde todos los estudiantes reciban un trato respetuoso.
¿Qué pueden hacer los padres ante amenazas relacionadas con ICE?
- Por qué importa: Las amenazas migratorias pueden generar temor entre estudiantes y familias, incluso cuando ocurren fuera de procedimientos oficiales de inmigración.
- El dato: El enfrentamiento ocurrió el 16 de octubre durante un partido entre dos preparatorias de Houston y quedó registrado en TikTok.
- El proceso: Las administraciones escolares intervinieron, escucharon a los afectados y anunciaron una investigación para determinar las circunstancias del incidente.
- Qué pueden hacer: Los padres pueden documentar amenazas, conservar grabaciones y presentar reportes ante las autoridades escolares para solicitar medidas de protección.