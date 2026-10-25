Amenazan con llamar a ICE contra padres de estudiantes durante partido escolar en Houston: “¡Regresen a México!”

Un partido de voleibol entre preparatorias de Houston, Texas, terminó envuelto en una controversia por amenazas relacionadas con inmigración.

Una mujer amenazó con denunciar ante ICE a los padres de varios estudiantes y posteriormente lanzó expresiones contra México.

El incidente ocurrió el 16 de octubre durante un encuentro entre Austin High School y Kashmere High School, ante estudiantes y familiares.

La confrontación quedó registrada en una transmisión de TikTok y provocó una investigación de las autoridades escolares.

Amenazas de llamar a ICE interrumpen partido escolar en Houston

Una mujer amenazó con llamar a ICE contra los padres de adolescentes y les gritó que regresaran a México durante un partido de voleibol en Houston. Los hechos fueron difundidos en un video en vivo a través de TikTok; el caso es investigado.

https://t.co/2sJRmoHvmS — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 21, 2026

Dos mujeres fueron señaladas como presuntas responsables de los comentarios dirigidos contra adolescentes durante el encuentro deportivo.

Entre las expresiones denunciadas figuraron amenazas de contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para denunciar a sus padres.

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También se escucharon gritos para que los estudiantes regresaran a México, mientras algunas jugadoras interrumpían brevemente sus actividades.

Las imágenes muestran momentos de desconcierto entre las adolescentes, mientras otras personas cuestionaban el comportamiento de los adultos presentes.