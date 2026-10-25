ICE cerca de escuelas en Corona: reportan 40 arrestos y padres temen recoger a sus hijos
Publicado el 25/10/2026 a las 12:59
- Reportan cuarenta detenciones en Corona.
- Familias preparan cuidadores de emergencia.
- Autorización permite determinadas decisiones escolares.
Las denuncias de operativos de ICE cerca de escuelas en Corona, California, han provocado temor entre padres que necesitan recoger a sus hijos.
N+ Univision reportó alrededor de 40 detenciones en las inmediaciones de Home Gardens Academy, según información de activistas.
Organizaciones comunitarias aseguran que algunos menores presenciaron arrestos de sus padres, lo que aumenta la preocupación por su bienestar.
El reporte consultado no incluye una confirmación de ICE sobre el total de detenidos ni detalles individuales de los casos.
Activistas denuncian operativos en Inland Empire
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Luz Gallegos, directora de TODEC, informó a Univision sobre reportes de actividad migratoria en Corona, Home Gardens, Perris y Moreno Valley.
Según los testimonios recopilados por la organización, algunos despliegues comenzarían durante la madrugada, incluso desde las dos.
TODEC también señaló aproximadamente cinco incidentes cerca de espacios educativos durante el último mes, incluidos jardines infantiles y universidades.
Estas denuncias describen actividad en los alrededores; la información publicada no establece que los agentes hayan ingresado a los planteles.
Escuelas de Corona: familias buscan conocer protocolos
BREAKING 🚨🚨
#Corona / #California
Targeted ICE raids continue today in Corona and surrounding IE cities https://t.co/NsdcxGDCKm
— OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) October 23, 2026
Organizaciones comunitarias buscan aclarar con el distrito escolar qué procedimientos se aplicarían ante la presencia de agentes federales.
Según información recibida por activistas, existiría un protocolo para responder a acercamientos o posibles ingresos a edificios escolares.
Sin embargo, la nota de origen no detalla sus disposiciones ni presenta una explicación directa de las autoridades educativas.
Para las familias, conocer quién puede recoger a los menores y cómo comunicarse con el plantel resulta una prioridad inmediata.
Plan familiar ante ICE: quién cuidará a los niños
Una madre contó a Univision que su hija sabe dónde encontrar documentos importantes y que debe llamar a su tía ante una emergencia.
Por separado, LAUSD ofreció el 23 de octubre de 2026 un seminario en español sobre el cuidado de menores durante ausencias familiares.
La abogada Michelle Sausedo, de Public Counsel, recomendó seleccionar a un adulto confiable, disponible y capaz de asumir esa responsabilidad.
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También aconsejó organizar actas de nacimiento, pasaportes, tarjetas del Seguro Social y expedientes médicos y escolares para facilitar la atención infantil.
Autorización del cuidador en California: alcances y límites
California permite utilizar una declaración jurada de autorización del cuidador cuando el menor vive con ese adulto dentro del estado.
El formulario puede permitir la inscripción escolar y determinadas autorizaciones médicas; sus alcances dependen de los requisitos y del parentesco.
No requiere notarización ni presentación judicial, pero tampoco concede la custodia legal del niño. Es el cuidador quien firma la declaración.
Antes de utilizarla, conviene revisar las instrucciones oficiales y buscar orientación jurídica sobre las necesidades particulares del menor.
FUENTE: univision ,