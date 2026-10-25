Reportan cuarenta detenciones en Corona.

Familias preparan cuidadores de emergencia.

Autorización permite determinadas decisiones escolares.

Las denuncias de operativos de ICE cerca de escuelas en Corona, California, han provocado temor entre padres que necesitan recoger a sus hijos.

N+ Univision reportó alrededor de 40 detenciones en las inmediaciones de Home Gardens Academy, según información de activistas.

Organizaciones comunitarias aseguran que algunos menores presenciaron arrestos de sus padres, lo que aumenta la preocupación por su bienestar.

El reporte consultado no incluye una confirmación de ICE sobre el total de detenidos ni detalles individuales de los casos.

Activistas denuncian operativos en Inland Empire

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por N+ UNIVISION LOS ÁNGELES (@univision34)



Luz Gallegos, directora de TODEC, informó a Univision sobre reportes de actividad migratoria en Corona, Home Gardens, Perris y Moreno Valley.

Según los testimonios recopilados por la organización, algunos despliegues comenzarían durante la madrugada, incluso desde las dos.

TODEC también señaló aproximadamente cinco incidentes cerca de espacios educativos durante el último mes, incluidos jardines infantiles y universidades.

Estas denuncias describen actividad en los alrededores; la información publicada no establece que los agentes hayan ingresado a los planteles.