ICE detiene y golpea a ciudadano de EEUU en Texas: lo liberaron tras confirmar su nacionalidad
Publicado el 24/10/2026 a las 16:35
Un ciudadano estadounidense denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo sacaron violentamente de su camioneta en Donna, Texas.
José Reyes aseguró que los oficiales lo golpearon y esposaron, pese a que les había informado repetidamente que había nacido en Estados Unidos.
El incidente ocurrió cuando regresaba de dejar a dos de sus hijos en la escuela, acompañado de su esposa embarazada y una hija de un año.
Según su testimonio a N+ Univision, los agentes terminaron liberándolo después de confirmar su ciudadanía mediante una comunicación por radio.
ICE detiene y golpea a ciudadano de EEUU en Texas y luego se disculpa
"Me golpeaste y ahora me quieres pedir perdón”: ciudadano estadounidense tras arresto de ICE
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— N+ UNIVISION MIAMI (@nmasUnivision23) October 24, 2026
Reyes relató que varias unidades federales interceptaron su camioneta y le impidieron continuar circulando por una carretera de Donna, en el sur de Texas.
Los oficiales argumentaron que la matrícula estaba vinculada con una dirección donde supuestamente residían inmigrantes indocumentados, según la versión del afectado.
El conductor respondió que el vehículo estaba registrado a su nombre y ofreció mostrar su licencia, pero aseguró que los agentes cuestionaron su autenticidad.
Ante las órdenes de abandonar la camioneta, Reyes se negó por temor a que los oficiales actuaran violentamente contra él o sus familiares.
ICE lo sacó de su camioneta mientras insistía que era estadounidense
ICE violently drag U.S. citizen out of car—in front of his pregnant wife & daughter.
Nearly break backseat glass window all over 1 year old girl.
"He’s from here," wife tells them.
"Our little girl is here—and I'm pregnant."
All while wife is trying to show agents their IDs.
Agents open the door and yank the husband and father out of drivers seat.
Then 3 agents pin him to the ground and jump on his back.
Agents blame the family they just victimized for being "difficult."
Incident occurred in Donna, Texas.
Elzorroysupandilla doesn't have an account on this platform—so posting first full length, English translated, and credited video here to help raise awareness.
— LongTime🤓FirstTime👨💻 (@LongTimeHistory) October 23, 2026
Las imágenes difundidas del encuentro muestran una confrontación entre el conductor y los agentes, mientras Reyes insiste en que posee ciudadanía estadounidense.
Durante el forcejeo, los oficiales lo sacaron del vehículo, lo derribaron y lo esposaron, de acuerdo con su relato y las imágenes difundidas.
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El hombre denunció que recibió un golpe con el codo en la cabeza, lo que le provocó una pérdida momentánea de conciencia.
Reyes también cuestionó que su apariencia física y las condiciones de su camioneta hubieran influido en la intervención de los agentes federales.
Agentes de ICE se disculparon después de verificar su ciudadanía
El ciudadano aseguró que permaneció aproximadamente diez minutos dentro de una unidad de ICE, mientras los agentes comprobaban su situación migratoria.
Según Reyes, una confirmación por radio permitió establecer que era estadounidense, por lo que los oficiales lo dejaron en libertad inmediatamente.
El afectado afirmó que los agentes se disculparon después del incidente, aunque rechazó las explicaciones debido al trato recibido durante su detención.
Testigos presentes cuestionaron la actuación de los oficiales, mientras el episodio volvió a plantear interrogantes sobre las verificaciones de identidad durante operativos migratorios.