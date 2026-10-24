ICE detiene y golpea a ciudadano de EEUU en Texas: lo liberaron tras confirmar su nacionalidad

Un ciudadano estadounidense denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo sacaron violentamente de su camioneta en Donna, Texas.

José Reyes aseguró que los oficiales lo golpearon y esposaron, pese a que les había informado repetidamente que había nacido en Estados Unidos.

El incidente ocurrió cuando regresaba de dejar a dos de sus hijos en la escuela, acompañado de su esposa embarazada y una hija de un año.

Según su testimonio a N+ Univision, los agentes terminaron liberándolo después de confirmar su ciudadanía mediante una comunicación por radio.

ICE detiene y golpea a ciudadano de EEUU en Texas y luego se disculpa

"Me golpeaste y ahora me quieres pedir perdón”: ciudadano estadounidense tras arresto de ICE

https://t.co/mxXfLPX50W — N+ UNIVISION MIAMI (@nmasUnivision23) October 24, 2026

Reyes relató que varias unidades federales interceptaron su camioneta y le impidieron continuar circulando por una carretera de Donna, en el sur de Texas.

Los oficiales argumentaron que la matrícula estaba vinculada con una dirección donde supuestamente residían inmigrantes indocumentados, según la versión del afectado.

El conductor respondió que el vehículo estaba registrado a su nombre y ofreció mostrar su licencia, pero aseguró que los agentes cuestionaron su autenticidad.

Ante las órdenes de abandonar la camioneta, Reyes se negó por temor a que los oficiales actuaran violentamente contra él o sus familiares.