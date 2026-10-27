Constructores de Texas levantan cercas contra ICE: el miedo a las redadas amenaza sus negocios

Empresarios de la construcción en el sur de Texas están instalando cercas y letreros de propiedad privada para intentar impedir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresen a sus terrenos sin autorización judicial.

De acuerdo con un reportaje de N+ Univision, la medida responde al aumento de operativos migratorios denunciado por empresarios, quienes aseguran que el temor está provocando ausencias laborales y dificultades para contratar personal.

Por qué importa: Las redadas de ICE están generando preocupación entre trabajadores inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, mientras los constructores advierten sobre posibles retrasos y pérdidas económicas.

Cercas contra ICE: constructores de Texas buscan proteger sus propiedades

Cada vez más constructores del sur de Texas están colocando cercas de alambre y letreros alrededor de sus propiedades para impedir que agentes del ICE ingresen sin una orden judicial.

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En San Juan, Texas, el empresario Benigno Meléndez comenzó a delimitar terrenos de construcción con alambrados y advertencias que identifican los espacios como propiedad privada.

Según explicó, la intención es establecer límites visibles para evitar que agentes migratorios entren a las obras sin una orden judicial y reducir la incertidumbre entre sus empleados.

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Meléndez también denunció que algunos trabajadores evitan presentarse por miedo a interrogatorios, detenciones o enfrentamientos durante los operativos de inmigración.

El constructor mencionó un incidente ocurrido en Brownsville, donde, según el reporte, un agente de ICE apuntó con un arma y un dispositivo de gas pimienta a un trabajador que se identificó como ciudadano estadounidense.