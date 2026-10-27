Constructores de Texas levantan cercas contra ICE: el miedo a las redadas amenaza sus negocios
Publicado el 27/10/2026 a las 19:06
Empresarios de la construcción en el sur de Texas están instalando cercas y letreros de propiedad privada para intentar impedir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresen a sus terrenos sin autorización judicial.
De acuerdo con un reportaje de N+ Univision, la medida responde al aumento de operativos migratorios denunciado por empresarios, quienes aseguran que el temor está provocando ausencias laborales y dificultades para contratar personal.
Por qué importa: Las redadas de ICE están generando preocupación entre trabajadores inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, mientras los constructores advierten sobre posibles retrasos y pérdidas económicas.
Cercas contra ICE: constructores de Texas buscan proteger sus propiedades
Cada vez más constructores del sur de Texas están colocando cercas de alambre y letreros alrededor de sus propiedades para impedir que agentes del ICE ingresen sin una orden judicial.
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— Primer Impacto (@PrimerImpacto) October 27, 2026
En San Juan, Texas, el empresario Benigno Meléndez comenzó a delimitar terrenos de construcción con alambrados y advertencias que identifican los espacios como propiedad privada.
Según explicó, la intención es establecer límites visibles para evitar que agentes migratorios entren a las obras sin una orden judicial y reducir la incertidumbre entre sus empleados.
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Meléndez también denunció que algunos trabajadores evitan presentarse por miedo a interrogatorios, detenciones o enfrentamientos durante los operativos de inmigración.
El constructor mencionó un incidente ocurrido en Brownsville, donde, según el reporte, un agente de ICE apuntó con un arma y un dispositivo de gas pimienta a un trabajador que se identificó como ciudadano estadounidense.
Redadas de ICE generan temor incluso entre trabajadores con documentos[caption id="attachment_1698462" align="alignnone" width="1200"] Redadas de ICE generan temor incluso entre trabajadores con documentos. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La preocupación no se limita a personas indocumentadas. Yahaira Martínez, propietaria de una empresa constructora, aseguró que empleados con permisos migratorios vigentes también tienen miedo de acudir a trabajar.
Esta situación representa un desafío para las compañías, que dependen de personal especializado para mantener sus proyectos y cumplir los plazos establecidos.
Los empresarios advierten que las ausencias y las dificultades para encontrar reemplazos podrían afectar la continuidad de las obras, aunque no proporcionaron cifras sobre pérdidas económicas.
Mario Guerrero, director ejecutivo de la South Texas Builders Association, explicó que los constructores decidieron reforzar los límites de sus terrenos después de recibir orientaciones sobre la protección de espacios privados.
¿Puede ICE entrar a una construcción privada sin orden judicial?
Las cercas y los letreros pueden ayudar a identificar áreas privadas y restringidas, pero no garantizan por sí solos que ICE tenga prohibido ingresar en cualquier circunstancia.
En términos generales, los agentes pueden acceder a espacios abiertos al público, mientras que el ingreso a determinadas áreas privadas sin consentimiento puede requerir una orden judicial u otra justificación legal.
Una orden administrativa de ICE no equivale automáticamente a una orden judicial para ingresar a espacios privados protegidos. Las circunstancias concretas de cada operativo son determinantes.
Por ello, trabajadores y propietarios pueden solicitar que los agentes se identifiquen, preguntar si cuentan con una orden judicial y buscar asesoría legal, sin obstruir físicamente un procedimiento.
Constructores de Texas advierten consecuencias económicas de las redadas
Los representantes empresariales aseguran que el temor relacionado con los operativos también alcanza actividades como la agricultura, los restaurantes y los servicios hospitalarios.
Ronnie Cavazos, presidente de la South Texas Builders Association, cuestionó la aplicación de medidas migratorias sin resolver previamente los problemas del sistema de inmigración estadounidense.
Los constructores solicitaron atención del Gobierno federal ante lo que describen como detenciones indiscriminadas y dificultades crecientes para mantener sus plantillas laborales.
Lo que sigue: Mientras continúe la incertidumbre, las empresas podrían seguir reforzando sus propiedades. El desafío será proteger los derechos laborales y mantener las obras funcionando sin interrupciones.