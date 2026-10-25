Política esta semana: empate en Texas y récord de voto anticipado en Georgia
Publicado el 25/10/2026 a las 13:25
La semana electoral que va del lunes 19 al sábado 24 de octubre de 2026 dejó nuevas encuestas en varios estados, un debate que sigue sin confirmarse en Texas y cifras de voto anticipado en Georgia. Faltan diez días para la elección general del martes 3 de noviembre de 2026. Este es el resumen, con la fuente de cada dato. No cubre todas las carreras del país.
Por qué importa
Los resultados de noviembre definen quién representa a Texas y a Georgia en el Senado, y quién gobierna Georgia, Arizona, Florida, California y Nevada. De esas decisiones dependen asuntos que tocan a las familias latinas, como el costo de vida, la salud y la seguridad. En Texas, la encuesta de Fox News de esta semana incluye el voto hispano. Conocer las cifras te ayuda a informarte antes de votar.
Texas: Senado empatado en Fox News y sin debate confirmado
Una encuesta de Fox News publicada el miércoles 21 de octubre muestra a James Talarico (D) y Ken Paxton (R) empatados en 49% entre votantes probables. Se realizó del 15 al 19 de octubre con 1,398 votantes probables y un margen de error de ±2.5 puntos, según Fox 7 Austin. En septiembre, Talarico tenía 51% frente a 49%. Entre votantes hispanos, el sondeo da 64% a Talarico y 34% a Paxton. Los votantes probables de Texas prefieren que los republicanos controlen el Senado federal, 51% a 47%.
Sobre el debate, el martes 20 de octubre TMZ le preguntó a Paxton si quería debatir. Según The Washington Times, respondió que no tendría problema si las condiciones fueran las correctas, y entre ellas dijo que no quiere un moderador de CNN. Talarico dijo en una entrevista con TMZ que ya había retado a Paxton a debatir en Fox News y sugirió en broma que TMZ fuera la sede. Según Fox 7 Austin, TMZ dijo estar interesada, pero ningún debate está confirmado. Paxton aún no ha aceptado. Hasta el jueves 22 de octubre no había debate confirmado.
En sus actos de la semana, Talarico dijo que van a sorprender al mundo al recuperar Texas. Horas después, Paxton dijo a su público que, si se pierde Texas, se pierde Estados Unidos. Según AP, Paxton fue acusado formalmente (impeachment) por su propio partido por acusaciones de corrupción, pero ganó el respaldo del presidente Donald Trump y derrotó al senador John Cornyn en la primaria. AP agrega que Talarico ha cuestionado a Paxton por corrupción. En el cierre de campaña, Paxton presenta a Talarico como un liberal extremo y fuera de sintonía con el estado. En dinero, AP indica que Talarico ha reunido más que Paxton, mientras que Paxton tiene ventaja en el gasto total y cuenta con el apoyo financiero de Elon Musk.
Además, la actriz Eva Longoria, originaria del sur de Texas, presentará a Talarico en un acto de campaña este sábado 24 de octubre en el Club 1902 de San Antonio, según la prensa local, que cita a funcionarios de la campaña. El evento será de 2:30 a 4:00 p. m. y es la primera de dos paradas que Talarico tiene previstas en San Antonio antes del día de la elección, dentro de su gira para movilizar el voto «Clear Eyes, Full Heart». La segunda está programada para el 1 de noviembre. Las entradas son gratuitas y se consiguen en el sitio web de la campaña.
Georgia: encuestas y voto anticipado
La encuesta de la Universidad de Georgia para el Atlanta Journal-Constitution se difundió entre el 20 y el 21 de octubre. Entrevistó por teléfono a 1,000 votantes probables del 7 al 15 de octubre, con margen de error de 3.1 puntos. Para el Senado, Jon Ossoff (D) tiene 48%, Mike Collins (R) 40% y 12% está indeciso. En la carrera por la gobernación, el AJC da 46% a Rick Jackson (R) y 45% a Keisha Lance Bottoms (D), con 8% indeciso, y la describe como un empate técnico.
El voto anticipado en persona comenzó el martes 13 de octubre y sigue hasta el viernes 30 de octubre. Según funcionarios electorales, casi 529,000 boletas se emitieron en los primeros tres días. El primer día votaron más de 188,000 personas, unas 50,000 más que en el primer día de 2022, según la oficina del secretario de estado. Fue un récord para unas elecciones de mitad de período. VoteHub señala que los votantes negros fueron más del 36% de los votos emitidos el primer día. El expresidente Barack Obama visitará el área metropolitana de Atlanta el miércoles 28 de octubre para hacer campaña por Ossoff y por Bottoms.
Arizona, Florida, California y Nevada
- Arizona (gobernador): la campaña de Katie Hobbs (D) critica a Andy Biggs (R) por exhibir el respaldo del exrepresentante Matt Gaetz, demandado por dos mujeres anónimas; Gaetz niega las acusaciones. Hobbs también destaca el historial de Biggs contra Medicaid. Biggs calificó otras acusaciones de su rival como mentiras y acusó a la campaña de Hobbs de fomentar violencia en su contra con anuncios de ataque; la campaña lo niega. Biggs llama a Hobbs defensora de fronteras abiertas por desfinanciar una fuerza estatal de seguridad fronteriza. Hobbs no participó en el debate del 6 de octubre, según KJZZ. El promedio de RealClearPolling, citado por MultiState al 19 de octubre, da 49.4% a Hobbs y 38.0% a Biggs. Usa cinco encuestas, con resultados de Hobbs +6 a Hobbs +17.
- Florida (gobernador): la encuesta de ActiVote, publicada el 19 de octubre, entrevistó a 400 votantes probables entre el 1 y el 19 de octubre. Da 51.7% a Byron Donalds (R) y 48.3% a David Jolly (D), con margen de ±4.9%. Una encuesta anterior, de Mason-Dixon para NBC South Florida y Telemundo (publicada el 7 de octubre, antes de esta semana), dio entre hispanos 48% a Donalds y 43% a Jolly. En general, Donalds lideraba 48% a 41%. Las fechas de campo exactas de ese sondeo no están confirmadas.
- California (gobernador): Emerson College e Inside California Politics dan 60% a Xavier Becerra (D) y 33% a Steve Hilton (R), con 7% indeciso. Al asignar a los indecisos según su inclinación, quedan 64% y 36%. Se realizó del 17 al 19 de octubre con 1,000 votantes probables y margen de ±3.1 puntos. La aprobación del gobernador Newsom es de 46% y la desaprobación de 43%.
- Nevada (gobernador): el promedio de FiftyPlusOne al 23 de octubre da 44.2% a Joe Lombardo (R) y 42.7% a Aaron Ford (D). Es un promedio de encuestas, no un sondeo individual.
Qué puedes hacer
- Anota la fecha: la elección general es el martes 3 de noviembre de 2026.
- En Georgia, el voto anticipado en persona comenzó el martes 13 de octubre y sigue hasta el viernes 30 de octubre.
- En California, se envía boleta por correo a todos los votantes activos. El matasellos debe ser del 3 de noviembre o anterior; confirma los plazos de recepción con la oficina electoral de tu condado.
- Lee las encuestas con calma: fíjate en la fecha, el tamaño de la muestra y el margen de error. Varias de esta semana, como las de Texas, la gobernación de Georgia y Florida, tienen diferencias dentro de ese margen.
- Confirma los detalles de tu registro, tu lugar de votación y el voto anticipado en la oficina electoral de tu estado, porque esta nota no cubre las reglas de todos los estados.
Fuentes: Fox 7 Austin (encuesta de Fox News y debate); Fox 7 Austin (metodología de la encuesta); The Washington Times; AP vía WSLS; Atlanta Journal-Constitution (Senado); Atlanta Journal-Constitution (gobernación); The Hill (encuesta); The Hill (voto anticipado); WRDW; KJZZ; MultiState; ActiVote; NBC South Florida; Emerson College Polling; FiftyPlusOne