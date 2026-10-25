La semana electoral que va del lunes 19 al sábado 24 de octubre de 2026 dejó nuevas encuestas en varios estados, un debate que sigue sin confirmarse en Texas y cifras de voto anticipado en Georgia. Faltan diez días para la elección general del martes 3 de noviembre de 2026. Este es el resumen, con la fuente de cada dato. No cubre todas las carreras del país.

Por qué importa

Los resultados de noviembre definen quién representa a Texas y a Georgia en el Senado, y quién gobierna Georgia, Arizona, Florida, California y Nevada. De esas decisiones dependen asuntos que tocan a las familias latinas, como el costo de vida, la salud y la seguridad. En Texas, la encuesta de Fox News de esta semana incluye el voto hispano. Conocer las cifras te ayuda a informarte antes de votar.

Texas: Senado empatado en Fox News y sin debate confirmado

Una encuesta de Fox News publicada el miércoles 21 de octubre muestra a James Talarico (D) y Ken Paxton (R) empatados en 49% entre votantes probables. Se realizó del 15 al 19 de octubre con 1,398 votantes probables y un margen de error de ±2.5 puntos, según Fox 7 Austin. En septiembre, Talarico tenía 51% frente a 49%. Entre votantes hispanos, el sondeo da 64% a Talarico y 34% a Paxton. Los votantes probables de Texas prefieren que los republicanos controlen el Senado federal, 51% a 47%.

Sobre el debate, el martes 20 de octubre TMZ le preguntó a Paxton si quería debatir. Según The Washington Times, respondió que no tendría problema si las condiciones fueran las correctas, y entre ellas dijo que no quiere un moderador de CNN. Talarico dijo en una entrevista con TMZ que ya había retado a Paxton a debatir en Fox News y sugirió en broma que TMZ fuera la sede. Según Fox 7 Austin, TMZ dijo estar interesada, pero ningún debate está confirmado. Paxton aún no ha aceptado. Hasta el jueves 22 de octubre no había debate confirmado.

En sus actos de la semana, Talarico dijo que van a sorprender al mundo al recuperar Texas. Horas después, Paxton dijo a su público que, si se pierde Texas, se pierde Estados Unidos. Según AP, Paxton fue acusado formalmente (impeachment) por su propio partido por acusaciones de corrupción, pero ganó el respaldo del presidente Donald Trump y derrotó al senador John Cornyn en la primaria. AP agrega que Talarico ha cuestionado a Paxton por corrupción. En el cierre de campaña, Paxton presenta a Talarico como un liberal extremo y fuera de sintonía con el estado. En dinero, AP indica que Talarico ha reunido más que Paxton, mientras que Paxton tiene ventaja en el gasto total y cuenta con el apoyo financiero de Elon Musk.

Además, la actriz Eva Longoria, originaria del sur de Texas, presentará a Talarico en un acto de campaña este sábado 24 de octubre en el Club 1902 de San Antonio, según la prensa local, que cita a funcionarios de la campaña. El evento será de 2:30 a 4:00 p. m. y es la primera de dos paradas que Talarico tiene previstas en San Antonio antes del día de la elección, dentro de su gira para movilizar el voto «Clear Eyes, Full Heart». La segunda está programada para el 1 de noviembre. Las entradas son gratuitas y se consiguen en el sitio web de la campaña.

Georgia: encuestas y voto anticipado

La encuesta de la Universidad de Georgia para el Atlanta Journal-Constitution se difundió entre el 20 y el 21 de octubre. Entrevistó por teléfono a 1,000 votantes probables del 7 al 15 de octubre, con margen de error de 3.1 puntos. Para el Senado, Jon Ossoff (D) tiene 48%, Mike Collins (R) 40% y 12% está indeciso. En la carrera por la gobernación, el AJC da 46% a Rick Jackson (R) y 45% a Keisha Lance Bottoms (D), con 8% indeciso, y la describe como un empate técnico.