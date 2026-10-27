Por qué importa:

Una mujer de ascendencia mexicana, criada en escuelas públicas del Valle del Río Grande, lidera las encuestas para terminar con 30 años de dominio republicano en la gubernatura de Texas.

Lo esencial

- Gina Hinojosa, 52 años, representante estatal por Austin, enfrenta a Greg Abbott el 3 de noviembre

- Nació y creció en el Valle del Río Grande, frontera con México

- Su entrada a la política surgió al organizar padres contra el cierre de una escuela pública

- Propone derogar subsidios a educación privada y reducir impuestos a la propiedad

- Republicanos como Ashleigh Johnson de Grapevine-Colleyville la han respaldado públicamente

**Fuente:** ["Texas, bastión republicano en peligro para elecciones" - El Universal](https://www.eluniversal.com.mx/mundo/texas-bastion-republicano-en-peligro-para-elecciones)

El panorama general

Texas no ha tenido un gobernador demócrata desde que Ann Richards dejó el cargo en 1995. Hinojosa no compite solo contra Abbott.

Compite contra tres décadas de inercia política. Su estrategia es hablarle a familias republicanas que sienten que su partido dejó de representarlas.

"Creo en valores conservadores, que suelen significar menos control gubernamental, y siento que nuestro estado se ha convertido en lo contrario", dijo Ashleigh Johnson, madre republicana que apoya a Hinojosa.

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