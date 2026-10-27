Gina Hinojosa: la hija de inmigrantes que podría gobernar Texas
Publicado el 27/10/2026 a las 07:56
Por qué importa:
Una mujer de ascendencia mexicana, criada en escuelas públicas del Valle del Río Grande, lidera las encuestas para terminar con 30 años de dominio republicano en la gubernatura de Texas.
Lo esencial
- Gina Hinojosa, 52 años, representante estatal por Austin, enfrenta a Greg Abbott el 3 de noviembre
- Nació y creció en el Valle del Río Grande, frontera con México
- Su entrada a la política surgió al organizar padres contra el cierre de una escuela pública
- Propone derogar subsidios a educación privada y reducir impuestos a la propiedad
- Republicanos como Ashleigh Johnson de Grapevine-Colleyville la han respaldado públicamente
**Fuente:** ["Texas, bastión republicano en peligro para elecciones" - El Universal](https://www.eluniversal.com.mx/mundo/texas-bastion-republicano-en-peligro-para-elecciones)
El panorama general
Texas no ha tenido un gobernador demócrata desde que Ann Richards dejó el cargo en 1995. Hinojosa no compite solo contra Abbott.
Compite contra tres décadas de inercia política. Su estrategia es hablarle a familias republicanas que sienten que su partido dejó de representarlas.
"Creo en valores conservadores, que suelen significar menos control gubernamental, y siento que nuestro estado se ha convertido en lo contrario", dijo Ashleigh Johnson, madre republicana que apoya a Hinojosa.
Por qué conecta con votantes hispanos
Hinojosa estudió en escuelas públicas de Brownsville. Se formó como abogada de derechos civiles y laborales. Su historia refleja la de millones de familias latinas en Texas que dependen de la educación pública para el futuro de sus hijos.
Según encuestas de Emerson College, el 36% de los texanos considera la economía como su principal preocupación, por encima de inmigración.
Hinojosa habla de impuestos a la propiedad, costo de vida y escuelas. Son temas que afectan directamente a familias trabajadoras hispanas.
**Fuente:** ["Gina Hinojosa desafía décadas de poder republicano en Texas" - El Mañana de Nuevo Laredo](https://elmanana.com.mx/global/2026/10/19/gina-hinojosa-desafia-decadas-de-poder-republicano-en-texas-182867.html)
El reto que enfrenta
Ganar la gubernatura no garantiza poder gobernar. El Congreso estatal probablemente seguirá siendo republicano.
Para implementar su agenda educativa, Hinojosa necesitará construir coaliciones bipartidistas. Su capacidad para atraer republicanos moderados será clave.
Qué sigue
La votación anticipada se extiende hasta el 30 de octubre. Los resultados se conocerán después del 3 de noviembre.
Si Hinojosa gana, sería la primera gobernadora demócrata de Texas en más de 30 años y la primera de ascendencia mexicana en la historia del estado.