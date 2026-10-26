Trump ofrece un millón de dólares por denuncias de fraude electoral que terminen en condena
Publicado el 26/10/2026 a las 19:37
- Trump anunció el incentivo en Truth Social
- Exige detención y condena para pagar
- La oferta incluye comicios anteriores también
Trump millón de dólares. Donald Trump anunció una recompensa de un millón de dólares para quienes denuncien casos de fraude electoral en los comicios del próximo 3 de noviembre o en elecciones anteriores. Según EFE, el presidente condicionó el pago a la detención y condena de los responsables.
El anuncio fue publicado este lunes 26 de octubre en Truth Social, a ocho días de las elecciones de medio mandato, en las que se disputará el control del Congreso estadounidense.
La condición expresada por Trump significa que presentar una denuncia, por sí solo, no bastaría para recibir el dinero. Su mensaje vincula la recompensa con un resultado penal contra quienes hayan cometido el fraude.
Trump millón de dólares: Qué dijo Trump sobre la recompensa
“¡Cualquier persona que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026, recibirá un pago de 1.000.000 de dólares tras la detención y condena de quienes cometieron dicho fraude!”, escribió.
La oferta abarca tanto las votaciones que están por celebrarse como procesos anteriores. En la información proporcionada por EFE no se detallan el origen de los fondos ni un procedimiento para solicitar el pago.
El mensaje tampoco limita el incentivo a una elección pasada específica. No obstante, llega mientras el mandatario continúa cuestionando públicamente su derrota presidencial de 2020 frente al demócrata Joe Biden.
Las acusaciones sobre 2020 siguen sin pruebas
Trump no reconoce aquel resultado y afirma frecuentemente que las elecciones “fueron robadas”. EFE recuerda que no existen pruebas de un fraude que alterase el resultado de esos comicios.
El sábado, después de votar de manera anticipada en Florida, volvió a presentar su derrota como una victoria. “Me presenté y gané en 2016, y gané también en 2020, pero las cosas no salieron así”, declaró.
A continuación, añadió: “Fueron unas elecciones amañadas, pero gané por millones de votos”. Esas afirmaciones reiteran su versión sobre un proceso cuyo resultado sigue sin aceptar.
El presidente también dedicó un discurso a la nación, el pasado 16 de julio, a insistir en sus acusaciones. Según la agencia, nuevamente lo hizo sin aportar pruebas contundentes del supuesto fraude.
Qué se juega en las elecciones del Congreso
}En los comicios del 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los republicanos mantienen mayorías estrechas en ambas cámaras.
Los sondeos favorecen a los demócratas, que tendrían grandes posibilidades de recuperar el control de la Cámara Baja. Ese escenario coloca las declaraciones presidenciales sobre los resultados bajo especial atención.
Trump millón de dólares: La desconfianza sobre su reacción al resultado
Una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos, publicada la semana pasada y citada por EFE, encontró que el 70 % de los estadounidenses no confía en que Trump acepte los resultados si los republicanos pierden.
Ese dato mide las expectativas del público sobre su posible reacción. Mientras tanto, la recompensa anunciada introduce un incentivo económico condicionado a procesos penales en la recta final de la campaña.