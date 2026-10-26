Trump ofrece un millón de dólares por denuncias de fraude electoral que terminen en condena

Trump anunció el incentivo en Truth Social

Exige detención y condena para pagar

La oferta incluye comicios anteriores también

Trump millón de dólares. Donald Trump anunció una recompensa de un millón de dólares para quienes denuncien casos de fraude electoral en los comicios del próximo 3 de noviembre o en elecciones anteriores. Según EFE, el presidente condicionó el pago a la detención y condena de los responsables.

El anuncio fue publicado este lunes 26 de octubre en Truth Social, a ocho días de las elecciones de medio mandato, en las que se disputará el control del Congreso estadounidense.

La condición expresada por Trump significa que presentar una denuncia, por sí solo, no bastaría para recibir el dinero. Su mensaje vincula la recompensa con un resultado penal contra quienes hayan cometido el fraude.

Trump millón de dólares: Qué dijo Trump sobre la recompensa

“¡Cualquier persona que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026, recibirá un pago de 1.000.000 de dólares tras la detención y condena de quienes cometieron dicho fraude!”, escribió.

La oferta abarca tanto las votaciones que están por celebrarse como procesos anteriores. En la información proporcionada por EFE no se detallan el origen de los fondos ni un procedimiento para solicitar el pago.

El mensaje tampoco limita el incentivo a una elección pasada específica. No obstante, llega mientras el mandatario continúa cuestionando públicamente su derrota presidencial de 2020 frente al demócrata Joe Biden.