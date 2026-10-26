Fiscalía investiga a Youssef Siher.

El movimiento alentó nuevas protestas.

Un juez revisará su detención.

La Fiscalía de Milán investiga a Youssef Siher, presunto creador del Movimiento 17 de Octubre, por su posible relación con llamamientos a nuevas protestas en Italia.

El periodista y analista de 30 años fue detenido el sábado 24 de octubre, después de una semana marcada por disturbios y saqueos en Milán.

La fiscalía le atribuye presunta incitación a delinquir con el agravante de finalidad terrorista, así como un delito relacionado con violencia organizada en manifestaciones.

Las acusaciones están bajo investigación y no equivalen a una condena. La fiscalía solicitó mantenerlo detenido mientras avanza el proceso.

Qué es el Movimiento 17 de Octubre

Italia identifica al presunto autor del «movimiento» que alentaba las protestas en Milán. Youssef Siher, de 30 años, se encuentra detenido y está siendo investigado por el delito de «instigación a delinquir agravada». https://t.co/rS9cOoND1h — SUR. El periódico de Málaga (@DiarioSUR) October 24, 2026



El movimiento apareció en redes sociales después de las protestas y disturbios del fin de semana del 17 y 18 de octubre.

Desde cuentas anónimas en plataformas como Instagram y Telegram, el grupo alentó nuevas movilizaciones y anunció que daría instrucciones a sus seguidores.

Las autoridades consideran que Siher estaba detrás de los mensajes difundidos por el movimiento, una atribución que forma parte de la investigación.

Las convocatorias anunciadas para el sábado 24 en varias ciudades no llegaron a concretarse como se había previsto.