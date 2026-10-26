Detienen al presunto creador del Movimiento 17 de Octubre y lo investigan por incitación terrorista
Publicado el 26/10/2026 a las 19:57
- Fiscalía investiga a Youssef Siher.
- El movimiento alentó nuevas protestas.
- Un juez revisará su detención.
La Fiscalía de Milán investiga a Youssef Siher, presunto creador del Movimiento 17 de Octubre, por su posible relación con llamamientos a nuevas protestas en Italia.
El periodista y analista de 30 años fue detenido el sábado 24 de octubre, después de una semana marcada por disturbios y saqueos en Milán.
La fiscalía le atribuye presunta incitación a delinquir con el agravante de finalidad terrorista, así como un delito relacionado con violencia organizada en manifestaciones.
Las acusaciones están bajo investigación y no equivalen a una condena. La fiscalía solicitó mantenerlo detenido mientras avanza el proceso.
Qué es el Movimiento 17 de Octubre
Italia identifica al presunto autor del «movimiento» que alentaba las protestas en Milán. Youssef Siher, de 30 años, se encuentra detenido y está siendo investigado por el delito de «instigación a delinquir agravada». https://t.co/rS9cOoND1h
— SUR. El periódico de Málaga (@DiarioSUR) October 24, 2026
El movimiento apareció en redes sociales después de las protestas y disturbios del fin de semana del 17 y 18 de octubre.
Desde cuentas anónimas en plataformas como Instagram y Telegram, el grupo alentó nuevas movilizaciones y anunció que daría instrucciones a sus seguidores.
Las autoridades consideran que Siher estaba detrás de los mensajes difundidos por el movimiento, una atribución que forma parte de la investigación.
Las convocatorias anunciadas para el sábado 24 en varias ciudades no llegaron a concretarse como se había previsto.
Qué pasó durante las protestas en Italia[caption id="attachment_1698361" align="alignnone" width="1200"] Movimiento 17 de Octubre en Italia: acusan a su presunto creador FOTO: EFE[/caption]
El sábado se celebraron manifestaciones contra la guerra, el costo de vida y el Gobierno de Giorgia Meloni, en su mayoría sin incidentes importantes.
También hubo momentos de tensión y cargas policiales al final de la jornada en ciudades como Roma, Turín, Bolonia y Florencia.
El Ministerio del Interior informó que 4,292 personas fueron identificadas y 371 trasladadas a comisarías; nueve fueron detenidas y 87 denunciadas.
La policía realizó además registros en distintas localidades ante el temor de que se repitieran los disturbios y saqueos registrados previamente en Milán.
El Gobierno de Meloni endurece las medidas de seguridad
Tras los incidentes en Milán, el Gobierno italiano desplegó 500 militares para reforzar la seguridad en la ciudad.
La administración de Meloni también aprobó un decreto con nuevas medidas relacionadas con la violencia durante manifestaciones públicas.
Entre ellas figura un nuevo delito vinculado con la participación violenta en protestas, que la fiscalía busca aplicar en la investigación contra Siher.
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La norma contempla medidas preventivas y responsabilidades por daños causados por menores, según la información difundida sobre el decreto.
Qué sigue en el caso del Movimiento 17 de Octubre
Siher permanece detenido en la prisión milanesa de San Vittore, mientras la fiscalía solicita que continúe privado de libertad.
Un juez deberá revisar la solicitud y decidir si procede mantener la detención. Esa decisión será una de las próximas etapas del caso.
La investigación también deberá determinar qué papel tuvo Siher en los mensajes atribuidos al movimiento y si estos constituyen los delitos señalados.
El caso se desarrolla en medio del debate en Italia sobre la respuesta del Gobierno a las protestas y los límites de las nuevas medidas de seguridad.
FUENTE: EFE