Trump cuestiona la victoria de Lula en Brasil y habla de elecciones “fraudulentas”
Publicado el 26/10/2026 a las 19:33
- Trump cuestionó los comicios presidenciales brasileños
- Lula obtuvo su cuarto mandato presidencial
- Flávio Bolsonaro buscará anular las elecciones
Trump cuestiona victoria Lula. Donald Trump calificó de “fraudulentas” las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro. Según EFE, el presidente estadounidense cuestionó este lunes 26 de octubre el resultado, aunque aseguró mantener una buena relación con Lula.
“Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas”, declaró ante la prensa antes de abordar el Air Force One rumbo a Misisipi.
El mandatario tenía previsto participar en un mitin electoral. Sus declaraciones llegaron un día después de la segunda vuelta brasileña, que dio a Lula un cuarto mandato presidencial.
Trump cuestiona victoria Lula: dice que no respaldó a ningún candidato[caption id="attachment_1698343" align="alignnone" width="1200"] Lula obtuvo el 52 % de los votos y aseguró un cuarto mandato presidencial. (FOTO EFE)[/caption]
El republicano insistió en que no apoyó formalmente a ninguno de los contendientes, pero volvió a poner en duda la elección. “Vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, sostuvo.
Consultado sobre si tomaría alguna medida, Trump respondió: “Bueno, yo no gobierno Brasil, gobierno Estados Unidos. Me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala”.
EFE recordó que el propio Trump denunció sin pruebas un supuesto fraude en las elecciones estadounidenses de 2020, cuando perdió frente al demócrata Joe Biden.
En esta ocasión, sus comentarios combinan el cuestionamiento al proceso brasileño con una declaración de cercanía personal hacia Lula. El presidente estadounidense no anunció ninguna acción concreta al responder a los periodistas.
Trump cuestiona victoria Lula: Lula ganó con el 52 % de los votos
Lula se impuso el domingo en la segunda vuelta con el 52 % de los sufragios, frente al 48 % de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
En cifras absolutas, el mandatario brasileño reunió 64,2 millones de votos, mientras su adversario obtuvo 59,8 millones. La diferencia entre ambos fue de 4,4 millones de papeletas, según los datos recogidos por EFE.
El resultado revirtió el escenario de la primera vuelta del 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro había terminado por delante. La segunda votación aseguró la continuidad de Lula en la presidencia.
Flávio Bolsonaro pedirá la anulación[caption id="attachment_1698344" align="alignnone" width="1200"] Flávio Bolsonaro anunció que solicitará ante la Justicia la anulación de los comicios. (FOTO EFE)[/caption]
Tras conocerse el resultado, Flávio Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitará ante la Justicia la “anulación” de los comicios.
Su reclamo se centra en la decisión de Cristiano Zanin, juez de la Corte Suprema, de extender dos horas el horario de votación, hasta las 19:00, hora local.
La impugnación anunciada por el candidato y las declaraciones de Trump constituyen cuestionamientos al proceso; la información proporcionada por EFE no recoge una resolución judicial que invalide los resultados.
El vínculo de Trump con los Bolsonaro
Aunque Trump no respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro, lo recibió en mayo en el Despacho Oval. EFE describió ese encuentro como un gesto poco habitual hacia un senador extranjero.
La agencia también señaló que el triunfo de Lula representa un revés para los planes de Washington de ampliar su influencia regional mediante gobiernos de derecha alineados con la agenda republicana.
Trump impuso el año pasado elevados aranceles a Brasil en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, su aliado durante el primer mandato. El exmandatario brasileño fue condenado por intentar dar un golpe de Estado.