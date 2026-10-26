Trump cuestiona la victoria de Lula en Brasil y habla de elecciones “fraudulentas”

Trump cuestionó los comicios presidenciales brasileños

Lula obtuvo su cuarto mandato presidencial

Flávio Bolsonaro buscará anular las elecciones

Trump cuestiona victoria Lula. Donald Trump calificó de “fraudulentas” las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro. Según EFE, el presidente estadounidense cuestionó este lunes 26 de octubre el resultado, aunque aseguró mantener una buena relación con Lula.

“Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas”, declaró ante la prensa antes de abordar el Air Force One rumbo a Misisipi.

El mandatario tenía previsto participar en un mitin electoral. Sus declaraciones llegaron un día después de la segunda vuelta brasileña, que dio a Lula un cuarto mandato presidencial.

Trump cuestiona victoria Lula: dice que no respaldó a ningún candidato

[caption id="attachment_1698343" align="alignnone" width="1200"]Lula obtuvo el 52 % de los votos y aseguró un cuarto mandato presidencial. (FOTO EFE)[/caption]

El republicano insistió en que no apoyó formalmente a ninguno de los contendientes, pero volvió a poner en duda la elección. “Vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, sostuvo.

Consultado sobre si tomaría alguna medida, Trump respondió: “Bueno, yo no gobierno Brasil, gobierno Estados Unidos. Me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala”.

EFE recordó que el propio Trump denunció sin pruebas un supuesto fraude en las elecciones estadounidenses de 2020, cuando perdió frente al demócrata Joe Biden.

En esta ocasión, sus comentarios combinan el cuestionamiento al proceso brasileño con una declaración de cercanía personal hacia Lula. El presidente estadounidense no anunció ninguna acción concreta al responder a los periodistas.