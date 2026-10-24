Trump dice que buques de EE.UU. pasarán por Cuba tras la guerra en Irán y encarga un acuerdo a Rubio
Publicado el 23/10/2026 a las 21:17
El presidente planteó acercar embarcaciones militares a la costa cubana, pero no anunció una operación ni explicó las condiciones de una posible negociación con La Habana.
El presidente Donald Trump afirmó este viernes 23 de octubre que buques estadounidenses pasarán por Cuba después de la guerra en Irán y que Marco Rubio buscará un acuerdo con la isla.
- Por qué importa: Trump vincula por primera vez en estas declaraciones el regreso de sus barcos desde Irán con una posible acción frente a Cuba, sin presentar un plan militar concreto.
Trump plantea enviar barcos cerca de Cuba
ÚLTIMA HORA | Trump afirma que los buques de EE.UU. "pasarán" por Cuba tras la guerra en Irán.
"Lo que haremos con respecto a Cuba es pasar por allí a la vuelta de Irán (...) Haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa", dijo. https://t.co/hxIquzv07P https://t.co/kVA99RAhsV
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Durante un mitin electoral en Fort Myers, Florida, Trump describió cómo imagina el paso de embarcaciones estadounidenses frente al territorio cubano.
"Vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba", afirmó el mandatario ante sus simpatizantes.
También planteó que una embarcación podría detenerse a unas 50 yardas, equivalentes a aproximadamente 45 metros, de la costa cubana.
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Según el relato del presidente, después de ese acercamiento enviaría al secretario de Estado, Marco Rubio, para negociar un acuerdo.
- El dato: Trump mencionó una distancia de apenas 45 metros de la costa, pero no identificó barcos, fechas ni órdenes militares.
- El límite: Sus palabras describen una intención presidencial, no una operación naval anunciada oficialmente.
Marco Rubio tendría la misión de negociar con La Habana
«Vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos pasarán por Cuba»: Trump vuelve a hablar de la Isla
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Trump abordó el futuro de Cuba al responder una pregunta durante el encuentro electoral celebrado en la costa occidental de Florida.
"No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña escala", aseguró el mandatario.
El presidente presentó a Rubio como la persona encargada de resolver la situación mediante un eventual acuerdo con las autoridades cubanas.
"Simplemente" podría poner a Rubio allí y él resolvería el asunto, sostuvo Trump, quien también elogió al jefe de la diplomacia estadounidense.
- Qué falta: No se conocen condiciones, participantes ni calendario para una negociación relacionada con el acercamiento naval descrito por Trump.
Las declaraciones llegan mientras Washington mantiene sanciones contra empresas vinculadas con el Gobierno cubano y restricciones destinadas a limitar su abastecimiento energético.
Trump recuerda la operación en Venezuela mientras aumenta la presión sobre Cuba
El presidente también utilizó su intervención para destacar la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Trump aseguró que Estados Unidos logró imponerse militarmente en un solo día y destacó la cooperación posterior para producir petróleo venezolano.
Maduro enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico ante la justicia estadounidense en Nueva York, donde permanece pendiente su proceso judicial.
- La diferencia: Trump mencionó Venezuela como antecedente, pero no confirmó que Estados Unidos vaya a repetir una operación semejante en Cuba.
Florida y la comunidad cubana entran en el escenario político
El anuncio ocurrió en Florida, estado que concentra la mayor población de origen cubano de Estados Unidos y tiene relevancia electoral.
Además, las autoridades de Florida anunciaron esta semana una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro.
La medida está relacionada con el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, cuando Castro dirigía las Fuerzas Armadas cubanas.
Por ahora, la principal incógnita es si las declaraciones presidenciales conducirán a negociaciones diplomáticas o a nuevos movimientos militares estadounidenses cerca de Cuba.
- Qué sigue: Washington tendría que precisar si existe una misión naval prevista y qué tipo de acuerdo buscaría Rubio con La Habana.