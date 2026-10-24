Trump dice que buques de EE.UU. pasarán por Cuba tras la guerra en Irán y encarga un acuerdo a Rubio

El presidente planteó acercar embarcaciones militares a la costa cubana, pero no anunció una operación ni explicó las condiciones de una posible negociación con La Habana.

El presidente Donald Trump afirmó este viernes 23 de octubre que buques estadounidenses pasarán por Cuba después de la guerra en Irán y que Marco Rubio buscará un acuerdo con la isla.

- Por qué importa: Trump vincula por primera vez en estas declaraciones el regreso de sus barcos desde Irán con una posible acción frente a Cuba, sin presentar un plan militar concreto.

Trump plantea enviar barcos cerca de Cuba

ÚLTIMA HORA | Trump afirma que los buques de EE.UU. "pasarán" por Cuba tras la guerra en Irán. "Lo que haremos con respecto a Cuba es pasar por allí a la vuelta de Irán (...) Haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa", dijo. https://t.co/hxIquzv07P https://t.co/kVA99RAhsV — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 23, 2026

Durante un mitin electoral en Fort Myers, Florida, Trump describió cómo imagina el paso de embarcaciones estadounidenses frente al territorio cubano.

"Vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba", afirmó el mandatario ante sus simpatizantes.

También planteó que una embarcación podría detenerse a unas 50 yardas, equivalentes a aproximadamente 45 metros, de la costa cubana.

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Según el relato del presidente, después de ese acercamiento enviaría al secretario de Estado, Marco Rubio, para negociar un acuerdo.

- El dato: Trump mencionó una distancia de apenas 45 metros de la costa, pero no identificó barcos, fechas ni órdenes militares.

- El límite: Sus palabras describen una intención presidencial, no una operación naval anunciada oficialmente.