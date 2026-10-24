“Dios hizo a Trump”: el polémico video que vuelve a sus mítines antes de las elecciones

Una grabación que presenta al presidente como un hombre elegido por Dios reaparece en actos republicanos, después de provocar críticas de líderes religiosos.

El video “Dios hizo a Trump” volvió a proyectarse en mítines del presidente Donald Trump, mientras los republicanos buscan conservar el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.

- Por qué importa: El montaje presenta a Trump como una figura enviada por Dios, una representación que provocó acusaciones de blasfemia entre representantes religiosos estadounidenses.

El video “Dios hizo a Trump” regresa a la campaña republicana

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Según informó EFE, la grabación ha aparecido recientemente en actos de campaña celebrados en Kentucky, Iowa, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

También se proyectó durante la Convención Nacional Republicana realizada en Texas en septiembre, cuando el partido intensificó su movilización electoral.

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El montaje comienza con una referencia al nacimiento del mandatario, ocurrido el 14 de junio de 1946.

“Necesito un guardián”, dice el narrador al atribuir esas palabras a Dios, antes de presentar a Trump como la respuesta.

- El dato: El video fue producido originalmente en 2024 por creadores de contenido vinculados al movimiento MAGA, que respalda políticamente al presidente.