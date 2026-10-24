“Dios hizo a Trump”: el polémico video que vuelve a sus mítines antes de las elecciones
Publicado el 23/10/2026 a las 20:58
Una grabación que presenta al presidente como un hombre elegido por Dios reaparece en actos republicanos, después de provocar críticas de líderes religiosos.
El video “Dios hizo a Trump” volvió a proyectarse en mítines del presidente Donald Trump, mientras los republicanos buscan conservar el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.
- Por qué importa: El montaje presenta a Trump como una figura enviada por Dios, una representación que provocó acusaciones de blasfemia entre representantes religiosos estadounidenses.
El video “Dios hizo a Trump” regresa a la campaña republicana
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Según informó EFE, la grabación ha aparecido recientemente en actos de campaña celebrados en Kentucky, Iowa, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
También se proyectó durante la Convención Nacional Republicana realizada en Texas en septiembre, cuando el partido intensificó su movilización electoral.
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El montaje comienza con una referencia al nacimiento del mandatario, ocurrido el 14 de junio de 1946.
“Necesito un guardián”, dice el narrador al atribuir esas palabras a Dios, antes de presentar a Trump como la respuesta.
- El dato: El video fue producido originalmente en 2024 por creadores de contenido vinculados al movimiento MAGA, que respalda políticamente al presidente.
¿Qué dice el polémico video que presenta a Trump como elegido de Dios?
#VIDEO | 'God Made Trump' ('Dios hizo a Trump'), el nuevo video compartido por el expresidente en Truth Social y que se está viralizando en las redes sociales. https://t.co/m2HwJxvi0P
— VOZ (@VozMediaUSA) January 5, 2024
La grabación describe a Trump como un trabajador incansable, dispuesto a reconstruir Estados Unidos y enfrentarse a sus adversarios ideológicos.
También destaca sus encuentros diplomáticos, sus políticas económicas y su capacidad para negociar con otros líderes internacionales.
En una de sus secuencias, el narrador asegura que Dios necesitaba a alguien capaz de trabajar jornadas extraordinarias y combatir a los marxistas.
El relato utiliza un lenguaje religioso para exaltar las cualidades que sus creadores atribuyen al mandatario republicano.
- La inspiración: El montaje retoma el estilo de “So God Made a Farmer”, un discurso de 1978 del comentarista conservador Paul Harvey dedicado a los agricultores.
Las críticas religiosas que desató el video de Trump
oh my goodness -- Trump's entrance music in North Carolina is that cult ad they've played at the last two RNCs about how "God made Trump" https://t.co/hsi0xsZtfl
— Aaron Rupar (@atrupar) October 20, 2026
Trump compartió originalmente la grabación en sus redes sociales en enero de 2024, durante su campaña para regresar a la Casa Blanca.
La publicación provocó cuestionamientos de representantes religiosos, quienes consideraron blasfemo presentar al político mediante una narrativa que sugiere una misión divina.
El contenido también llamó la atención por su aparente utilización de inteligencia artificial para recrear una narración inspirada en el discurso de Harvey.
Sin embargo, la información disponible no permite establecer qué herramientas tecnológicas utilizaron sus creadores ni confirmar todos los detalles de su producción.
- La controversia: Las críticas se centraron en la representación religiosa del presidente, no en una declaración oficial de alguna iglesia sobre su figura.
Trump recupera el video mientras se juega el control del Congreso
El regreso del montaje coincide con la participación activa de Trump en la campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El mandatario ha pedido a los estadounidenses que consideren esos comicios como una evaluación de su gestión presidencial.
Las elecciones determinarán la composición de la Cámara de Representantes y del Senado, instituciones fundamentales para aprobar leyes, presupuestos y otras decisiones federales.
El material de referencia también señala un deterioro de su popularidad y encuestas desfavorables para los republicanos, aunque no identifica sondeos específicos.
- Qué sigue: Los votantes decidirán la nueva composición del Congreso el 3 de noviembre. El resultado determinará cuánto respaldo legislativo tendrá Trump durante los siguientes dos años.
El retorno del video muestra cómo la campaña republicana vuelve a utilizar mensajes religiosos para destacar la figura presidencial.
La incógnita es cómo recibirán ese mensaje los distintos sectores del electorado, especialmente quienes cuestionaron su contenido desde su primera difusión.
Fuentes: Efe, Infobae.