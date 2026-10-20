El senador demócrata Jon Ossoff lleva ventaja sobre el representante republicano Mike Collins en la carrera por el Senado de Georgia, según una encuesta de Quantus Insights publicada el lunes 19 de octubre de 2026 y citada por The Center Square. Las contiendas por la gobernación y la vicegobernación, en cambio, están muy parejas.

Senado: Ossoff 52% y Collins 45%, en una encuesta de 755 votantes probables con margen de error de ±3.8 puntos.

Gobernador y vicegobernador: los republicanos Rick Jackson y Greg Dolezal aventajan por poco, pero ambas carreras están dentro del margen de error.

Ya votaron 948,700 georgianos, más de 12% de los votantes, según la Secretaría de Estado.

Por qué importa: Georgia es uno de los estados más disputados del país, y la encuesta sugiere que una parte del electorado podría dividir su voto entre partidos. Eso hace que independientes y votantes suburbanos sean decisivos a pocas semanas de la elección del martes 3 de noviembre de 2026.

Una ventaja de 7 puntos para Ossoff

Según Quantus, Ossoff obtiene 52% frente a 45% de Collins. La diferencia de siete puntos supera el margen de error de la encuesta, de ±3.8 puntos, aunque se trata de un solo sondeo con 755 votantes probables y no de un pronóstico del resultado.

Gobernador y vicegobernador, casi empatados

En la carrera a gobernador, el republicano Rick Jackson tiene 48.2% y la demócrata Keisha Lance Bottoms, 46.6%. Para vicegobernador, el republicano Greg Dolezal suma 47.3% y el demócrata Josh McLaurin, 46.6%. En ambos casos, la diferencia queda dentro del margen de error, por lo que la encuesta no permite señalar un favorito claro.

Qué explica la diferencia entre carreras

Quantus señala en su blog que el voto de cada partido es sólido: "Los partidarios se mantienen firmes en todas las carreras: los republicanos dan a sus candidatos entre 90% y 95%, los demócratas entre 92% y 96%". Según la firma, la división ocurre en otro lugar: "entre independientes y votantes suburbanos, que distinguen entre el senador en funciones y los dos candidatos demócratas a cargos sin titular".

Es decir, según esa lectura, Ossoff tendría una ventaja como titular que no se traslada del todo a los candidatos demócratas a gobernador y vicegobernador. Para los republicanos, el dato indica que las carreras sin titular están al alcance. Para los demócratas, que el voto de su partido es firme y que el desafío está en convencer a los independientes en todas las boletas.