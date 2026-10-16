Ossoff y Collins chocan en su último debate por el Senado en Georgia
Publicado el 16/10/2026 a las 12:42
El senador demócrata Jon Ossoff y el representante republicano Mike Collins protagonizaron su segundo y último debate por el escaño del Senado en Georgia, el martes 13 de octubre de 2026. En el encuentro de una hora entre Ossoff y Collins, los candidatos intercambiaron acusaciones sobre costo de vida, inmigración, armas y ética personal.
- El debate, organizado por el Atlanta Press Club en el estudio de Georgia Public Broadcasting, coincidió con el primer día de votación anticipada.
- Ossoff culpó a Collins por aranceles, la guerra y los recortes de salud; Collins habló de independencia energética y atacó a Ossoff por su carácter y sus aliados.
- Una encuesta de Wedgewood Polls da a Ossoff 55% y a Collins 45%, con margen de error de 4 puntos.
Por qué importa: la carrera llega a su recta final con el voto anticipado ya abierto. Para los votantes latinos de Georgia, temas como los precios de los alimentos, el seguro médico y la política migratoria tienen un impacto directo en el hogar.[caption id="attachment_1696724" align="alignnone" width="1600"] Infografía: MundoNow[/caption]
Costo de vida: aranceles, energía y salud
La moderadora Donna Lowry preguntó por los precios en el supermercado y la gasolinera. Ossoff respondió que derogará los aranceles que, dijo, han llevado los precios de los alimentos a un récord. También prometió terminar "la desastrosa guerra que Mike Collins ha apoyado", que según él provocó una crisis energética global y llevó el diésel a su máximo histórico. Añadió que revertirá los recortes a Medicaid, que a su juicio permitieron que las primas de seguro médico se duplicaran para más de un millón de georgianos.
Collins dijo que Estados Unidos necesita independencia energética y no depender de petróleo extranjero. Sobre la salud, afirmó: "La gente está pasando apuros", y pidió un sistema "pensado para el paciente", no uno controlado por aseguradoras "que se están haciendo ricas a nuestras costillas".
Según AAA, citada por The Center Square, el galón de gasolina promedia $3.80 en Georgia y el diésel $5.74. La gasolina bajó 33 centavos desde que el gobernador Brian Kemp suspendió el impuesto estatal al combustible, la semana anterior. Para más contexto sobre el primer debate del 8 de octubre y el tema de los precios, puedes leer nuestra cobertura anterior.
Ética y ataques personales
Collins abrió diciendo que la carrera es "entre Georgia y Georgetown". Llamó "cobarde" a Ossoff, a quien acusó de mentir sobre sus logros y de medir su éxito por los clics en redes. Ossoff dijo que haría preguntas difíciles: por qué Collins votó por los aranceles, la guerra y los recortes de salud, y por qué no se compromete a testificar en la investigación federal sobre su oficina.
Un informe de enero de la Oficina de Conducta del Congreso halló "razón sustancial para creer" que Collins usó recursos del Congreso para fines no oficiales. Collins lo calificó de "nada" ("nothing burger") y de "un ataque". Dijo que ha cooperado plenamente con el Comité de Ética y retó: "Que publiquen los archivos". Cuando le preguntaron varias veces si testificaría con citación, cambió de tema.
Ossoff también le pidió que se comprometa a que "no se produzca más propaganda neonazi desde tu casa", en referencia a publicaciones del yerno de Collins vinculadas al grupo Patriot Front. Collins respondió: "Estoy un poco cansado de esto, John". Dijo que un hombre ahora encarcelado, a causa de la retórica de Ossoff, amenazó a su yerno y amenazó con matarlo. La oficina del sheriff del condado de Butts arrestó en Buffalo, Nueva York, a Anthony Lantrell Bennett por dos cargos de amenazas terroristas, relacionadas con retórica política según el sheriff.
Ossoff preguntó a Collins si se considera nacionalista blanco. Collins contestó, según NBC: "Condeno cualquier discurso de odio. El antisemitismo, el odio de cualquier tipo. Es aborrecible". Collins pidió además a Ossoff que denunciara a Reid Hoffman, donante demócrata cuyo nombre aparece en los archivos de Epstein. Según NBC, Ossoff no respondió directamente.
Inmigración y armas
Collins promovió la Ley Laken Riley, que obliga al DHS a detener a inmigrantes en situación irregular acusados de delitos como robo o agresión a un policía. Dijo que Ossoff solo votó a favor cuando le convino y que "dejó la frontera abierta".
Ossoff dijo que quien esté ilegalmente en el país y cometa un delito debe irse, pero que la ley era demasiado amplia. Acusó a Collins y a Donald Trump de detener a personas sin antecedentes penales, separar a niños de sus padres y desplegar agentes federales enmascarados en las ciudades.
En armas, Collins se opuso a verificar antecedentes en ventas privadas: "Ya tenemos suficientes controles... tenemos que proteger la Segunda Enmienda". Ossoff replicó que los tribunales han considerado constitucional esa verificación y la describió como "una simple verificación antes de la venta o transferencia de un arma". Preguntó: "¿Por qué se opone?".
2028, encuesta y otros temas
Collins aseguró que Ossoff buscará la presidencia y sería "el candidato de DSA" (Socialistas Democráticos de América). Ossoff respondió: "No me postulo a presidente. Me postulo a la reelección al Senado", y se comprometió a cumplir el periodo completo de seis años. Según CBS, Ossoff no es miembro de ese grupo. NBC reportó que también se habló de centros de datos, la economía y la guerra con Irán.
La encuesta de Wedgewood Polls, con 600 georgianos, da ventaja a Ossoff por 55% a 45%, con margen de error de 4 puntos, según 270towin.com citado por The Center Square.
Qué puedes hacer: cómo votar en Georgia
- Voto anticipado: del martes 13 al viernes 30 de octubre de 2026, incluidos los sábados 17 y 24.
- Boleta por correo: puedes solicitarla hasta el viernes 23 de octubre.
- Día de la elección: martes 3 de noviembre, de 7 a.m. a 7 p.m. Si ningún candidato supera el 50%, habría segunda vuelta el 1 de diciembre.
- Tu centro de votación: consúltalo en mvp.sos.ga.gov, el sitio de la Secretaría de Estado.
Fuentes: The Center Square; CBS News; NBC News; AJC; Georgia.gov; Secretaría de Estado de Georgia. Datos consultados el 14 de octubre de 2026.