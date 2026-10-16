El senador demócrata Jon Ossoff y el representante republicano Mike Collins protagonizaron su segundo y último debate por el escaño del Senado en Georgia, el martes 13 de octubre de 2026. En el encuentro de una hora entre Ossoff y Collins, los candidatos intercambiaron acusaciones sobre costo de vida, inmigración, armas y ética personal.

El debate, organizado por el Atlanta Press Club en el estudio de Georgia Public Broadcasting, coincidió con el primer día de votación anticipada.

Ossoff culpó a Collins por aranceles, la guerra y los recortes de salud; Collins habló de independencia energética y atacó a Ossoff por su carácter y sus aliados.

Una encuesta de Wedgewood Polls da a Ossoff 55% y a Collins 45%, con margen de error de 4 puntos.

Por qué importa: la carrera llega a su recta final con el voto anticipado ya abierto. Para los votantes latinos de Georgia, temas como los precios de los alimentos, el seguro médico y la política migratoria tienen un impacto directo en el hogar.

Costo de vida: aranceles, energía y salud

[caption id="attachment_1696724" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

La moderadora Donna Lowry preguntó por los precios en el supermercado y la gasolinera. Ossoff respondió que derogará los aranceles que, dijo, han llevado los precios de los alimentos a un récord. También prometió terminar "la desastrosa guerra que Mike Collins ha apoyado", que según él provocó una crisis energética global y llevó el diésel a su máximo histórico. Añadió que revertirá los recortes a Medicaid, que a su juicio permitieron que las primas de seguro médico se duplicaran para más de un millón de georgianos.

Collins dijo que Estados Unidos necesita independencia energética y no depender de petróleo extranjero. Sobre la salud, afirmó: "La gente está pasando apuros", y pidió un sistema "pensado para el paciente", no uno controlado por aseguradoras "que se están haciendo ricas a nuestras costillas".

Según AAA, citada por The Center Square, el galón de gasolina promedia $3.80 en Georgia y el diésel $5.74. La gasolina bajó 33 centavos desde que el gobernador Brian Kemp suspendió el impuesto estatal al combustible, la semana anterior. Para más contexto sobre el primer debate del 8 de octubre y el tema de los precios, puedes leer nuestra cobertura anterior.

Ética y ataques personales

Collins abrió diciendo que la carrera es "entre Georgia y Georgetown". Llamó "cobarde" a Ossoff, a quien acusó de mentir sobre sus logros y de medir su éxito por los clics en redes. Ossoff dijo que haría preguntas difíciles: por qué Collins votó por los aranceles, la guerra y los recortes de salud, y por qué no se compromete a testificar en la investigación federal sobre su oficina.

Un informe de enero de la Oficina de Conducta del Congreso halló "razón sustancial para creer" que Collins usó recursos del Congreso para fines no oficiales. Collins lo calificó de "nada" ("nothing burger") y de "un ataque". Dijo que ha cooperado plenamente con el Comité de Ética y retó: "Que publiquen los archivos". Cuando le preguntaron varias veces si testificaría con citación, cambió de tema.