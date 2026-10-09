En el primer debate Ossoff Collins por el Senado de Estados Unidos en Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff y el representante republicano Mike Collins chocaron el jueves 8 de octubre por tres temas que pegan directo al bolsillo: el precio de la gasolina, el costo de los seguros médicos y los aranceles, según The Center Square.

El debate fue organizado por Atlanta News First y Gray Media, a las 7 p.m. ET, en Assembly Studios, en el área de Atlanta.

Ossoff culpa a los aranceles de Donald Trump y a la guerra con Irán por los precios altos; Collins culpa a las políticas del gobierno de Joe Biden y a la ley de salud ACA.

La votación anticipada en Georgia empieza el martes 13 de octubre; la elección es el martes 3 de noviembre.

Por qué importa: la contienda tiene atención nacional y puede pesar en el control del Senado. En Georgia hay unos 435,000 latinos con derecho a votar, cerca del 6% del electorado, según un estudio de 2024 del Instituto de Políticas Latinas de UCLA.

Gasolina: $3.83 el galón en Georgia

[caption id="attachment_1696017" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

El galón de gasolina regular costaba en promedio $3.83 en Georgia el viernes 9 de octubre, frente a $2.89 hace un año, según la asociación AAA. El diésel estaba en $5.77. El promedio nacional era de $4.37, así que en Georgia se paga unos 54 centavos menos. Según The Center Square, el precio bajó 33 centavos desde que el gobernador Brian Kemp suspendió el impuesto estatal al combustible la semana anterior al debate.

Collins atribuyó los precios altos a las políticas económicas y ambientales de Biden y pidió reforzar la reserva estratégica de petróleo. "Tenemos que seguir volviendo a la independencia energética", dijo, y criticó la cancelación del oleoducto Keystone. Ossoff rechazó esa explicación: "Vamos a derogar los aranceles y vamos a terminar esta desastrosa guerra en Irán", afirmó.

Seguro médico: el fin de los subsidios ampliados

Los subsidios ampliados de los planes de Obamacare (ACA), creados en 2021, vencieron el 31 de diciembre de 2025, según KFF. En Georgia, el 95% de los inscritos en Georgia Access recibía esa ayuda, que en 2025 bajaba la prima mensual promedio de $616 a $69, según el grupo Healthy Future Georgia.

Ossoff culpó a los republicanos del Congreso por dejar vencer los subsidios y a los recortes de Medicaid de la ley "One Big Beautiful Bill". Pidió expandir Medicaid en Georgia y acusó a Collins de haber votado para "duplicar" las primas. Collins defendió su voto por esa ley, que incluye un fondo de $50,000 millones para hospitales rurales, y culpó a la ACA del alza de las primas: "Nuestras primas se han ido por las nubes y la cobertura se ha ido al piso", dijo. Propuso más transparencia de precios en medicamentos, como la plataforma TrumpRx, en lugar de subsidios.

Aranceles: el costo de vida sube 3.4%