Manifestante exige divulgar archivos Epstein.

Vance insinúa una situación irregular.

Seguridad lo retira del mitin.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, respondió a una protesta sobre los archivos de Jeffrey Epstein con una insinuación sobre la situación migratoria del manifestante.

El incidente ocurrió este lunes 19 de octubre en Hendersonville, Carolina del Norte, durante un mitin republicano previo a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Un hombre situado en las gradas detrás del vicepresidente se levantó para exigir la publicación de los documentos del caso Epstein, mientras Vance pronunciaba su discurso.

La interrupción quedó registrada en la transmisión del acto. La respuesta del vicepresidente desplazó la atención del reclamo de transparencia hacia una supuesta entrada irregular al país.

Seguridad retira al manifestante entre gritos de “USA”

Un manifestante detrás del corrupto JD Vance se pone de pie y grita "¡liberen los archivos de Epstein!". Vance da a entender que se trata de un inmigrante ilegal. Esa RATA corrupta es el encargado de la política anti corrupción de PEDO Trump y aspira a ser presidente USA 2028 https://t.co/t7Y4wdvJFQ — ROMAROSA (@RobertoMTico) October 19, 2026



Tras escuchar los gritos, Vance suspendió brevemente su intervención y se volvió hacia el hombre, quien estaba ubicado en un sector directamente visible para las cámaras.

Un integrante de seguridad lo retiró del lugar mientras varios asistentes abucheaban y coreaban “USA”, sin que los reportes consultados precisaran si hubo alguna detención posterior.

Entonces, Vance retomó una afirmación previa sobre supuestos cruces fronterizos irregulares inexistentes y añadió: “Pero uno no está mal, ¿verdad?”, provocando risas entre el público.

El comentario insinuó que el manifestante carecía de estatus migratorio legal. Sin embargo, la información disponible no confirma su nacionalidad, ciudadanía ni condición migratoria.