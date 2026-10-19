Vance responde a una protesta por Epstein insinuando que el manifestante es un “inmigrante ilegal”
Publicado el 19/10/2026 a las 19:12
- Manifestante exige divulgar archivos Epstein.
- Vance insinúa una situación irregular.
- Seguridad lo retira del mitin.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, respondió a una protesta sobre los archivos de Jeffrey Epstein con una insinuación sobre la situación migratoria del manifestante.
El incidente ocurrió este lunes 19 de octubre en Hendersonville, Carolina del Norte, durante un mitin republicano previo a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
Un hombre situado en las gradas detrás del vicepresidente se levantó para exigir la publicación de los documentos del caso Epstein, mientras Vance pronunciaba su discurso.
La interrupción quedó registrada en la transmisión del acto. La respuesta del vicepresidente desplazó la atención del reclamo de transparencia hacia una supuesta entrada irregular al país.
Seguridad retira al manifestante entre gritos de “USA”
Un manifestante detrás del corrupto JD Vance se pone de pie y grita "¡liberen los archivos de Epstein!".
Vance da a entender que se trata de un inmigrante ilegal.
Esa RATA corrupta es el encargado de la política anti corrupción de PEDO Trump y aspira a ser presidente USA 2028 https://t.co/t7Y4wdvJFQ
— ROMAROSA (@RobertoMTico) October 19, 2026
Tras escuchar los gritos, Vance suspendió brevemente su intervención y se volvió hacia el hombre, quien estaba ubicado en un sector directamente visible para las cámaras.
Un integrante de seguridad lo retiró del lugar mientras varios asistentes abucheaban y coreaban “USA”, sin que los reportes consultados precisaran si hubo alguna detención posterior.
Entonces, Vance retomó una afirmación previa sobre supuestos cruces fronterizos irregulares inexistentes y añadió: “Pero uno no está mal, ¿verdad?”, provocando risas entre el público.
El comentario insinuó que el manifestante carecía de estatus migratorio legal. Sin embargo, la información disponible no confirma su nacionalidad, ciudadanía ni condición migratoria.
La insinuación migratoria de Vance provoca críticas[caption id="attachment_1697480" align="alignnone" width="1200"] Vance insinúa estatus irregular de manifestante por Epstein FOTO: EFE[/caption]
El hombre era la única persona no blanca visible en ese sector del encuadre televisivo, según el reporte de EFE, un elemento relevante para entender la controversia.
Ese dato visual no permite establecer su origen ni su situación legal. Tampoco el reclamo sobre Epstein aporta información que respalde la insinuación del vicepresidente.
El representante demócrata Ro Khanna criticó la respuesta y señaló que numerosos ciudadanos estadounidenses también quieren que rindan cuentas quienes aparezcan implicados en los archivos de Epstein.
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Para la audiencia hispana, el episodio resulta relevante porque una exigencia sobre documentos públicos terminó vinculada con la inmigración irregular, sin datos conocidos que justificaran esa asociación.
Carolina del Norte concentra la campaña rumbo al Congreso
Vance participó en el acto para respaldar a candidatos republicanos, entre ellos Michael Whatley, aspirante al Senado, en una campaña que busca movilizar a sus simpatizantes.
Whatley compite contra el exgobernador demócrata Roy Cooper. La disputa forma parte de la batalla nacional por el control del Congreso en las elecciones de noviembre.
La visita se inscribe en el esfuerzo de la Casa Blanca por impulsar la participación republicana en Carolina del Norte, donde Trump también tiene programada una aparición.
El incidente añade tensión a esa campaña: el reclamo sobre Epstein quedó sin respuesta durante el intercambio, mientras la insinuación migratoria de Vance generó cuestionamientos públicos.
FUENTE: EFE , Lopezdoriga