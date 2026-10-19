La aprobación de Trump cayó a 33%, su nivel más bajo en sus dos mandatos según la encuesta de ABC News, The Washington Post e Ipsos, a dos semanas de las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre de 2026. El sondeo se publicó el domingo 18 de octubre y muestra que 66% desaprueba su gestión, también un récord en esta encuesta.

La aprobación (33%) es menor que la registrada tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 (38%), y 52% desaprueba "fuertemente".

Entre votantes probables, 52% votaría por el candidato demócrata a la Cámara y 44% por el republicano.

La Casa Blanca cuestiona las encuestas, mientras que los dos partidos tienen una imagen desfavorable mayoritaria, según NBC News.

Por qué importa: las elecciones de medio mandato suelen funcionar como un referéndum sobre el presidente, y el control del Congreso define si Trump podrá avanzar en su agenda. Aun así, una encuesta es una foto del momento y no predice resultados distrito por distrito.

Un descenso que viene de meses atrás

[caption id="attachment_1697364" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

La encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos entrevistó a 2,545 adultos del 9 al 13 de octubre, en inglés y español, con un margen de error de ±2 puntos. Hace un año, el 28 de octubre de 2025, la aprobación era de 41%; en julio de 2026 era de 37%. Entre votantes registrados, 37% aprueba y 63% desaprueba.

El deterioro se nota en varios grupos. Entre los independientes, solo 22% aprueba, un mínimo histórico. Entre los republicanos, 79% respalda al presidente, frente a 88% al inicio del segundo mandato.

Otras encuestas recientes apuntan en la misma dirección: Pew Research Center, 30% (28 de septiembre al 4 de octubre); AP-NORC, 35% (8 al 12 de octubre); Fox News, 36% entre votantes registrados (9 al 12 de octubre); y NBC News Decision Desk/SurveyMonkey, 34% de aprobación y 66% de desaprobación. En esta última, entre los latinos la aprobación es de 31%. Puedes ver más sobre ese electorado en nuestra nota sobre la encuesta reciente de votantes latinos.

Economía, gasolina e Irán: los temas que pesan

Según la encuesta de ABC/Post/Ipsos, la aprobación en el costo de vida es de 21%; en inflación, 23%; y en economía, 28%, un mínimo en ambos mandatos. Sobre Irán, 27% aprueba, y 65% considera que fue un error usar la fuerza militar contra ese país.

La gasolina es un punto sensible: 71% dice que es inasequible, frente a 28% en febrero, antes de la guerra con Irán. El promedio nacional superó los $4 por galón durante un récord de 158 días en 2026. Además, 48% afirma estar "no tan bien" como cuando Trump asumió y 72% cree que el país va en la dirección equivocada.