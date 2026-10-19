La aprobación de Trump cae a 33%, su mínimo histórico, a dos semanas de las elecciones
Publicado el 19/10/2026 a las 14:52
La aprobación de Trump cayó a 33%, su nivel más bajo en sus dos mandatos según la encuesta de ABC News, The Washington Post e Ipsos, a dos semanas de las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre de 2026. El sondeo se publicó el domingo 18 de octubre y muestra que 66% desaprueba su gestión, también un récord en esta encuesta.
- La aprobación (33%) es menor que la registrada tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 (38%), y 52% desaprueba "fuertemente".
- Entre votantes probables, 52% votaría por el candidato demócrata a la Cámara y 44% por el republicano.
- La Casa Blanca cuestiona las encuestas, mientras que los dos partidos tienen una imagen desfavorable mayoritaria, según NBC News.
Por qué importa: las elecciones de medio mandato suelen funcionar como un referéndum sobre el presidente, y el control del Congreso define si Trump podrá avanzar en su agenda. Aun así, una encuesta es una foto del momento y no predice resultados distrito por distrito.[caption id="attachment_1697364" align="alignnone" width="1600"] Infografía: MundoNow[/caption]
Un descenso que viene de meses atrás
La encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos entrevistó a 2,545 adultos del 9 al 13 de octubre, en inglés y español, con un margen de error de ±2 puntos. Hace un año, el 28 de octubre de 2025, la aprobación era de 41%; en julio de 2026 era de 37%. Entre votantes registrados, 37% aprueba y 63% desaprueba.
El deterioro se nota en varios grupos. Entre los independientes, solo 22% aprueba, un mínimo histórico. Entre los republicanos, 79% respalda al presidente, frente a 88% al inicio del segundo mandato.
Otras encuestas recientes apuntan en la misma dirección: Pew Research Center, 30% (28 de septiembre al 4 de octubre); AP-NORC, 35% (8 al 12 de octubre); Fox News, 36% entre votantes registrados (9 al 12 de octubre); y NBC News Decision Desk/SurveyMonkey, 34% de aprobación y 66% de desaprobación. En esta última, entre los latinos la aprobación es de 31%. Puedes ver más sobre ese electorado en nuestra nota sobre la encuesta reciente de votantes latinos.
Economía, gasolina e Irán: los temas que pesan
Según la encuesta de ABC/Post/Ipsos, la aprobación en el costo de vida es de 21%; en inflación, 23%; y en economía, 28%, un mínimo en ambos mandatos. Sobre Irán, 27% aprueba, y 65% considera que fue un error usar la fuerza militar contra ese país.
La gasolina es un punto sensible: 71% dice que es inasequible, frente a 28% en febrero, antes de la guerra con Irán. El promedio nacional superó los $4 por galón durante un récord de 158 días en 2026. Además, 48% afirma estar "no tan bien" como cuando Trump asumió y 72% cree que el país va en la dirección equivocada.
Inmigración es su mejor tema, aunque también en negativo: 38% aprueba y 61% desaprueba. En el sondeo de NBC, solo 14% espera recibir el cheque de $5,000 que Trump prometió si los republicanos conservan el Congreso.
La respuesta de la Casa Blanca
El gobierno rechaza la lectura de los sondeos. El director de Comunicaciones, Steven Cheung, escribió en X en octubre: "Las encuestas se equivocaron en 2016, 2020 y 2024". Trump ha calificado de "falsas" las encuestas que no le favorecen; en agosto habló de los "números falsos de encuestas de la izquierda radical".
Sobre las encuestas de Fox, la subsecretaria adjunta de prensa, Taylor Rogers, defendió que el presidente "ha cumplido" ("He has delivered"). Según el Daily Beast, el domingo 18 de octubre Trump compartió en Truth Social un clip de CNN de agosto sobre una encuesta de mayo que lo mostraba como el presidente más admirado por los republicanos.
Los demócratas tampoco convencen
El malestar con Trump no se traduce en entusiasmo por la oposición. En la encuesta de NBC, 43% ve favorablemente al Partido Demócrata y 57% desfavorablemente. El Partido Republicano está peor: 37% favorable y 63% desfavorable.
Aun así, la encuesta de ABC/Post/Ipsos muestra ventaja demócrata en la boleta a la Cámara: 52% a 44% entre votantes probables (en julio, la diferencia era de 3 puntos). Además, 58% prefiere un Congreso demócrata como contrapeso de Trump y 39% uno republicano que apoye su agenda.
La historia ofrece cautela. En otoño de 2018, los demócratas tenían 11 puntos de ventaja entre votantes registrados en esta misma encuesta y ganaron la Cámara; en 2022 estaban casi empatados y ganaron los republicanos, según ABC News. Para ver dónde se decidirá el control del Congreso, consulta los estados clave de las elecciones de mitad de mandato.
Qué sigue
La elección es el martes 3 de noviembre, y la votación anticipada ya está en marcha en varios estados. Revisa tu registro de votante y los pasos para votar en vote.gov antes de la fecha límite en tu estado.
Fuentes: ABC News; Ipsos, resultados completos; NBC News; Newsweek (encuesta Fox News); CNN, seguimiento de encuestas; The Daily Beast. Datos consultados el 19 de octubre de 2026.