Elecciones de mitad de mandato: los estados donde se decidirá el control del Congreso y el futuro de Trump
Publicado el 16/10/2026 a las 22:02
Con una aprobación cercana al 37%, Donald Trump enfrenta unas elecciones decisivas. Un reducido grupo de distritos y estados podría cambiar el equilibrio político en Washington.
Las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre definirán qué partido controlará el Congreso estadounidense durante los últimos dos años de Donald Trump.
- Por qué importa: Una victoria demócrata en cualquiera de las cámaras podría limitar la agenda legislativa republicana y aumentar la supervisión sobre la Casa Blanca.
Trump llega a las elecciones de mitad de mandato con una aprobación del 37%
Where the US midterm elections will be won and lost https://t.co/d259xepMM6
— BBC News (World) (@BBCWorld) October 13, 2026
El presidente enfrenta una caída de popularidad que coincide con la preparación de las elecciones legislativas, según los datos de Silver Bulletin proporcionados.
Trump comenzó su segundo mandato con una aprobación superior al 50%, pero el indicador descendió rápidamente hasta situarse cerca del 40%.
Tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados a finales de febrero, su aprobación cayó por debajo de ese nivel.
- El dato: La medición citada sitúa su aprobación alrededor del 37%, frente al 43% registrado en un momento comparable de su primer mandato.
La historia ofrece antecedentes importantes, aunque no determina los resultados de noviembre.
Desde 1934, el partido presidencial ha perdido un promedio de 27 escaños en la Cámara durante las elecciones intermedias.
Los 21 distritos que podrían cambiar la Cámara de Representantes[caption id="attachment_1697109" align="alignnone" width="1222"] Trump llega a las elecciones de mitad de mandato con una aprobación del 37% Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Los republicanos mantienen una mayoría extremadamente ajustada en la Cámara de Representantes, donde los 435 escaños estarán en disputa.
Según la clasificación del Cook Political Report incluida en el material, apenas 21 distritos presentan contiendas consideradas especialmente competitivas.
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De esos distritos, 16 están actualmente representados por republicanos y cinco por demócratas, una distribución relevante para la disputa legislativa.
- La diferencia: Los demócratas necesitan conseguir suficientes victorias adicionales para superar el umbral de 218 escaños, considerando también los distritos menos competitivos.
La Cámara tiene facultades para aprobar leyes, controlar fondos federales e iniciar investigaciones sobre las actuaciones del Gobierno.
Por eso, incluso un cambio reducido de escaños podría modificar las negociaciones presupuestarias y la relación entre el Congreso y Trump.
Siete estados concentran la disputa por el Senado
El Senado presenta un desafío diferente: los republicanos controlan 53 escaños y los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro para alcanzar 51.
Alaska, Iowa, Maine, Michigan, New Hampshire, Ohio y Texas aparecen entre las contiendas más competitivas en las clasificaciones electorales de octubre.
- El proceso: Los senadores cumplen mandatos de seis años. En noviembre se disputarán 35 escaños, incluidos los correspondientes a elecciones especiales.
Michigan enfrenta al demócrata Abdul El-Sayed y al republicano Mike Rogers en una contienda por un escaño actualmente demócrata.
Texas también concentra atención por el enfrentamiento entre James Talarico y Ken Paxton, en un estado sin senadores demócratas desde 1993.
El costo de vida y la participación marcarán noviembre
La inflación, los aranceles y las consecuencias económicas de la guerra con Irán figuran entre los asuntos que atraviesan varias campañas.
Las preocupaciones económicas también han llevado a candidatos republicanos de estados competitivos a distanciarse de algunas políticas comerciales de Trump.
- Qué pueden hacer: Los electores pueden consultar sus distritos, verificar su registro electoral y revisar las fechas de votación anticipada en sus estados.
El resultado dependerá de millones de decisiones individuales, especialmente en distritos competitivos donde pequeñas diferencias de votos pueden cambiar la representación.
Una mayoría dividida entre partidos también podría obligar a Trump a negociar sus propuestas con una oposición que controlaría parte del Congreso.