Elecciones de mitad de mandato: los estados donde se decidirá el control del Congreso y el futuro de Trump

Con una aprobación cercana al 37%, Donald Trump enfrenta unas elecciones decisivas. Un reducido grupo de distritos y estados podría cambiar el equilibrio político en Washington.

Las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre definirán qué partido controlará el Congreso estadounidense durante los últimos dos años de Donald Trump.

- Por qué importa: Una victoria demócrata en cualquiera de las cámaras podría limitar la agenda legislativa republicana y aumentar la supervisión sobre la Casa Blanca.

Trump llega a las elecciones de mitad de mandato con una aprobación del 37%

Where the US midterm elections will be won and lost https://t.co/d259xepMM6 — BBC News (World) (@BBCWorld) October 13, 2026

El presidente enfrenta una caída de popularidad que coincide con la preparación de las elecciones legislativas, según los datos de Silver Bulletin proporcionados.

Trump comenzó su segundo mandato con una aprobación superior al 50%, pero el indicador descendió rápidamente hasta situarse cerca del 40%.

Tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados a finales de febrero, su aprobación cayó por debajo de ese nivel.

- El dato: La medición citada sitúa su aprobación alrededor del 37%, frente al 43% registrado en un momento comparable de su primer mandato.

La historia ofrece antecedentes importantes, aunque no determina los resultados de noviembre.

Desde 1934, el partido presidencial ha perdido un promedio de 27 escaños en la Cámara durante las elecciones intermedias.