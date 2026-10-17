México resiste los aranceles de Trump: Ebrard revela cuánto comercio sigue libre de impuestos
Publicado el 16/10/2026 a las 20:25
México enfrenta un escenario comercial decisivo ante los aranceles estadounidenses y la incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que aproximadamente el 80% del intercambio comercial bilateral permanece libre de aranceles.
La cifra representa un elemento importante para las empresas mexicanas, aunque persisten desafíos para sectores industriales estratégicos y nuevas inversiones.
El gobierno de Claudia Sheinbaum busca conservar estas condiciones mientras negocia con Washington y prepara al país para posibles cambios comerciales.
México ante Trump: 80% del comercio sigue sin aranceles
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard consideró que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, no está en contra de la reducción de aranceles a México, luego de que de acuerdo con The Wall Street Journal, el acuerdo arancelario se estancó.
Consideró que ha sido una pieza clave para que más del 80% de los productos que exportan a Estados Unidos no tengan aranceles.
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Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Ebrard explicó que la mayor parte del comercio entre México y Estados Unidos continúa sin gravámenes.
Según el funcionario, esta situación permite mantener condiciones comerciales distintas de las que enfrentan otros países afectados por las medidas estadounidenses.
Sin embargo, el porcentaje no significa que todos los productos mexicanos estén exentos ni que hayan desaparecido las restricciones comerciales.
Las industrias automotriz, siderúrgica y del aluminio siguen entre los sectores sensibles ante las decisiones arancelarias de la administración Trump.
Trump y el T-MEC: las negociaciones que preocupan a México
Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Marcelo Ebrard atribuyó estos resultados a las medidas adoptadas para proteger las exportaciones nacionales https://t.co/a45uo8CvvS
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La política comercial de Donald Trump ha generado interrogantes sobre la estabilidad de las cadenas de suministro que conectan a Norteamérica.
Uno de los principales desafíos consiste en preservar las ventajas del T-MEC, acuerdo fundamental para las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y Canadá.
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El gobierno mexicano también busca acuerdos que reduzcan las cargas arancelarias sobre automóviles, acero y aluminio, productos relevantes para su industria.
Las conversaciones adquieren especial importancia ante la revisión del tratado, que podría definir nuevas condiciones para fabricantes, exportadores e inversionistas.
¿Qué pasará con las exportaciones y la economía mexicana?
Ebrard aseguró que México buscará reducir los aranceles industriales durante las próximas semanas o meses, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.
Las negociaciones enfrentan diferencias sobre las tarifas estadounidenses, especialmente las aplicadas a vehículos y metales, según reportes publicados este 16 de octubre.
La incertidumbre también alcanza a las inversiones y al empleo manufacturero, debido a la estrecha relación productiva entre ambos países.
Para México, el reto será mantener sus exportaciones, atraer capital y diversificar mercados sin debilitar sus vínculos económicos con Norteamérica.
México busca crecimiento económico pese a las tensiones comerciales
El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento económico mexicano de 1.5% durante 2026 y de 1.8% para 2027.
Estas previsiones muestran que conservar el acceso al mercado estadounidense resulta importante, pero no garantiza por sí solo una expansión económica acelerada.
Mientras continúan las conversaciones, empresas exportadoras y trabajadores seguirán pendientes de las decisiones que Washington adopte sobre aranceles y reglas comerciales.
La próxima ronda bilateral del T-MEC, prevista antes de finalizar 2026, será determinante para aclarar las condiciones de futuras revisiones del acuerdo.
Fuente: Infobae.