México resiste los aranceles de Trump: Ebrard revela cuánto comercio sigue libre de impuestos

México enfrenta un escenario comercial decisivo ante los aranceles estadounidenses y la incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que aproximadamente el 80% del intercambio comercial bilateral permanece libre de aranceles.

La cifra representa un elemento importante para las empresas mexicanas, aunque persisten desafíos para sectores industriales estratégicos y nuevas inversiones.

El gobierno de Claudia Sheinbaum busca conservar estas condiciones mientras negocia con Washington y prepara al país para posibles cambios comerciales.

México ante Trump: 80% del comercio sigue sin aranceles

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard consideró que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, no está en contra de la reducción de aranceles a México, luego de que de acuerdo con The Wall Street Journal, el acuerdo arancelario se estancó. Consideró que ha sido una pieza clave para que más del 80% de los productos que exportan a Estados Unidos no tengan aranceles. Video: @oti_carvajal — La Silla Rota (@lasillarota) October 16, 2026

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Ebrard explicó que la mayor parte del comercio entre México y Estados Unidos continúa sin gravámenes.

Según el funcionario, esta situación permite mantener condiciones comerciales distintas de las que enfrentan otros países afectados por las medidas estadounidenses.

Sin embargo, el porcentaje no significa que todos los productos mexicanos estén exentos ni que hayan desaparecido las restricciones comerciales.

Las industrias automotriz, siderúrgica y del aluminio siguen entre los sectores sensibles ante las decisiones arancelarias de la administración Trump.