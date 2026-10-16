Zacharia deja la vocería presidencial.

Reconoció no aprobar examen profesional.

Trump le pidió reconsiderar continuar.

Katie Zacharia deja la secretaría de prensa de la Casa Blanca tras cinco días en funciones, entre críticas por su desempeño y cuestionamientos sobre sus credenciales.

Dos funcionarios estadounidenses confirmaron su salida a CBS News este viernes 16 de octubre, después de una semana complicada para la nueva portavoz presidencial.

El cambio sorprendió incluso a empleados de la Casa Blanca, quienes se enteraron mediante la cobertura periodística, según la cadena.

Su breve gestión coloca bajo escrutinio la selección de quien debía explicar las decisiones de Donald Trump y responder preguntas sobre su administración.

¿Despido o cambio de puesto dentro del gobierno?

La portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo después de que Donald Trump le sugiriera dimitir tras las críticas recibidas durante su primera semana en el cargo, confirma a EFE un funcionario. https://t.co/ZA0S8xJLXL https://t.co/FDSd6IQOko — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 16, 2026



Aunque los primeros reportes describieron una destitución, un funcionario de la Casa Blanca confirmó a NPR que Zacharia estaba dejando la función de portavoz.

La distinción importa: salir de la secretaría de prensa no significa necesariamente abandonar por completo la administración federal.

ABC News informó que dos fuentes anticipaban su traslado a otro cargo gubernamental, cuyo anuncio quedaba pendiente.

Por ahora, la información confirmada establece el fin de su etapa como vocera; su siguiente responsabilidad requiere una comunicación adicional.