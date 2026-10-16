Katie Zacharia sale tras cinco días: las dudas sobre su currículum sacuden la vocería de Trump
Publicado el 16/10/2026 a las 18:59
- Zacharia deja la vocería presidencial.
- Reconoció no aprobar examen profesional.
- Trump le pidió reconsiderar continuar.
Katie Zacharia deja la secretaría de prensa de la Casa Blanca tras cinco días en funciones, entre críticas por su desempeño y cuestionamientos sobre sus credenciales.
Dos funcionarios estadounidenses confirmaron su salida a CBS News este viernes 16 de octubre, después de una semana complicada para la nueva portavoz presidencial.
El cambio sorprendió incluso a empleados de la Casa Blanca, quienes se enteraron mediante la cobertura periodística, según la cadena.
Su breve gestión coloca bajo escrutinio la selección de quien debía explicar las decisiones de Donald Trump y responder preguntas sobre su administración.
¿Despido o cambio de puesto dentro del gobierno?
La portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo después de que Donald Trump le sugiriera dimitir tras las críticas recibidas durante su primera semana en el cargo, confirma a EFE un funcionario. https://t.co/ZA0S8xJLXL https://t.co/FDSd6IQOko
— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 16, 2026
Aunque los primeros reportes describieron una destitución, un funcionario de la Casa Blanca confirmó a NPR que Zacharia estaba dejando la función de portavoz.
La distinción importa: salir de la secretaría de prensa no significa necesariamente abandonar por completo la administración federal.
ABC News informó que dos fuentes anticipaban su traslado a otro cargo gubernamental, cuyo anuncio quedaba pendiente.
Por ahora, la información confirmada establece el fin de su etapa como vocera; su siguiente responsabilidad requiere una comunicación adicional.
Trump le recomendó reconsiderar su permanencia
Antes de conocerse la salida, Trump declaró que había hablado con Zacharia sobre la posibilidad de continuar en el puesto.
El presidente sostuvo que los medios la habían tratado duramente y explicó que le recomendó reconsiderar si quería asumir esa presión.
También mencionó a su familia y afirmó que dejaría en sus manos la decisión sobre su permanencia.
Horas después, esas declaraciones adquirieron otra dimensión al difundirse los reportes del relevo, aunque no aclararon todos los términos de su salida.
Sus credenciales jurídicas quedaron bajo escrutinio
La controversia profesional creció después de que Zacharia reconociera que no aprobó el examen de acceso a la abogacía.
Durante una entrevista con Sean Hannity, también confirmó que nunca volvió a presentar la prueba tras aquel intento.
Zacharia obtuvo su título de Derecho en Pepperdine en 2011. La polémica se concentró en cómo había descrito posteriormente su trayectoria profesional.
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ABC News documentó que ella se había presentado como abogada y que Trump utilizó esa misma descripción al anunciar su incorporación.
Una primera conferencia que aumentó la presión
Su debut ante la prensa, el martes, duró menos de 15 minutos y permitió preguntas de apenas tres periodistas.
La comparecencia recibió críticas por su ejecución, aunque Trump inicialmente defendió públicamente el desempeño de su nueva portavoz.
Un asesor citado anónimamente por CBS News sostuvo que Zacharia permaneció aislada y participó poco en las decisiones durante esa semana.
Su salida deja preguntas sobre la revisión de antecedentes y la preparación de quienes asumen una función central para informar al público sobre las decisiones presidenciales.