Tiroteo en una playa de California deja dos muertos y dos heridos: qué ocurrió en Moss Landing
Publicado el 02/11/2026 a las 18:02
- Dos muertos y dos heridos.
- Playa y acceso permanecen cerrados.
- Autoridades descartan una amenaza activa.
Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada de este lunes 2 de noviembre en Moss Landing, California.
Los primeros reportes de disparos movilizaron a las autoridades hacia Jetty Road, junto a la playa estatal, en el condado de Monterey.
Los agentes encontraron a dos personas con aparentes heridas de bala, quienes fueron declaradas muertas en el lugar, según el Departamento del Alguacil.
El balance de cuatro víctimas fue confirmado mientras los investigadores intentaban reconstruir lo ocurrido en esta comunidad de la costa central californiana.
Qué se sabe de las personas hospitalizadas[caption id="attachment_1699086" align="alignnone" width="1200"] Tiroteo en Moss Landing: dos muertos y una playa cerrada FOTO: EFE[/caption]
Una de las personas heridas recibió asistencia en el lugar y fue trasladada a un hospital con lesiones descritas inicialmente como no mortales.
Las autoridades supieron después que otra persona había llegado a un centro médico para recibir atención por heridas de bala.
El portavoz del alguacil, el comandante Andres Rosas, explicó que todavía faltaba información sobre las circunstancias del episodio y las personas involucradas.
Durante la comparecencia del lunes, las autoridades no habían divulgado las identidades ni las edades de los fallecidos y tampoco ofrecieron un parte médico completo.
Cierran Moss Landing State Beach y Jetty Road
PRESS RELEASE Shooting Investigation – Multiple Fatalities -
Monterey County Sheriff’s Office Deputies and Detectives are currently on scene of a shooting that occurred just after midnight on November 2, 2026, along Jetty Road in Moss Landing. There are multiple fatalities and casualties confirmed.
California State Parks Police have closed Jetty Road and Moss Landing State Beach at the request of the Monterey County Sheriff’s Office.
There is no active threat to the Moss Landing Community at this time.
This is an active investigation, and no further information will be released at this time.
#SheriffTinaNieto #MontereySheriff #MCSO
— Monterey Co Sheriff (@MCoSheriff) November 2, 2026
La Policía de Parques Estatales de California cerró Moss Landing State Beach y Jetty Road a petición del Departamento del Alguacil.
Las restricciones permitieron mantener el área bajo control mientras agentes y detectives continuaban las diligencias relacionadas con los disparos.
Jetty Road conecta con la carretera estatal 1 y conduce hacia un sector costero cercano al embarcadero norte del puerto de Moss Landing.
La zona suele recibir pescadores, visitantes y observadores de aves, por lo que el cierre afecta el acceso habitual a este espacio recreativo.
Las preguntas pendientes sobre el tiroteo en California
Hasta la actualización consultada, los investigadores no habían establecido qué desencadenó los disparos ni si las personas involucradas se conocían.
Tampoco habían determinado públicamente la clasificación de las muertes. Rosas precisó que aún investigaban si correspondían a homicidio, suicidio u otras circunstancias.
Los agentes examinaban además otro punto cercano donde suelen celebrarse reuniones, aunque no existía una conexión confirmada con el tiroteo.
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Esa falta de conclusiones impide atribuir responsabilidades o presentar como demostrado un posible motivo mientras avanza la investigación.
Qué deben saber residentes y visitantes de Moss Landing
El Departamento del Alguacil informó que no existía una amenaza activa para la comunidad, pese al operativo desplegado durante la mañana.
Esa evaluación sobre la seguridad pública no significa que la investigación haya concluido ni que las autoridades hayan esclarecido todas las circunstancias.
Quienes planeen visitar la playa deben consultar los avisos oficiales y respetar las restricciones de acceso mientras permanezcan vigentes los cierres.
Las personas que presenciaron lo ocurrido o dispongan de información pueden comunicarse con las autoridades para contribuir al esclarecimiento del caso.