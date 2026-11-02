Dos muertos y dos heridos.

Playa y acceso permanecen cerrados.

Autoridades descartan una amenaza activa.

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada de este lunes 2 de noviembre en Moss Landing, California.

Los primeros reportes de disparos movilizaron a las autoridades hacia Jetty Road, junto a la playa estatal, en el condado de Monterey.

Los agentes encontraron a dos personas con aparentes heridas de bala, quienes fueron declaradas muertas en el lugar, según el Departamento del Alguacil.

El balance de cuatro víctimas fue confirmado mientras los investigadores intentaban reconstruir lo ocurrido en esta comunidad de la costa central californiana.

Qué se sabe de las personas hospitalizadas

[caption id="attachment_1699086" align="alignnone" width="1200"]Tiroteo en Moss Landing: dos muertos y una playa cerrada FOTO: EFE[/caption]

Una de las personas heridas recibió asistencia en el lugar y fue trasladada a un hospital con lesiones descritas inicialmente como no mortales.

Las autoridades supieron después que otra persona había llegado a un centro médico para recibir atención por heridas de bala.

El portavoz del alguacil, el comandante Andres Rosas, explicó que todavía faltaba información sobre las circunstancias del episodio y las personas involucradas.

Durante la comparecencia del lunes, las autoridades no habían divulgado las identidades ni las edades de los fallecidos y tampoco ofrecieron un parte médico completo.