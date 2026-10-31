FDA retira populares snacks para niños por riesgo de asfixia: estos son los productos afectados
Publicado el 31/10/2026 a las 16:56
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el 30 de octubre el retiro nacional de unos populares snacks infantiles por riesgo de asfixia.
La alerta afecta a las barritas orgánicas Once Upon a Farm Tractor Wheels, después de reportarse incidentes graves en niños pequeños que consumieron estos productos.
Según la FDA, algunos menores sufrieron obstrucciones completas de las vías respiratorias, lo que les impidió respirar y requirió atención médica de emergencia.
Los productos se comercializaron en grandes cadenas estadounidenses, incluidas Costco, Walmart y Target, además de plataformas de comercio electrónico.
FDA retira snacks para niños: alerta por riesgo de asfixia
Once Upon a Farm is recalling its Tractor Wheels soft-baked bars due to potential choking hazard for toddlers. https://t.co/rOkfavfXYP
— KENS 5 (@KENS5) October 31, 2026
El retiro incluye todas las presentaciones de Once Upon a Farm Tractor Wheels, sin importar el sabor, tamaño del envase, número de lote o fecha de vencimiento.
La FDA recibió varios reportes de incidentes en menores de entre 18 meses y dos años y medio, quienes presentaron dificultades respiratorias graves.
De acuerdo con los informes, las barritas pueden convertirse durante la masticación en una masa seca y pegajosa capaz de bloquear las vías respiratorias.
La agencia advirtió que algunas obstrucciones podrían resultar difíciles de eliminar mediante las maniobras habituales de primeros auxilios, aumentando el peligro para los menores.
¿Dónde se vendieron los snacks infantiles retirados?
Once Upon a Farm Snack Bars Recalled Over Potentially Fatal Choking Hazard for Toddlers https://t.co/m9ZZYeoVwz
— People (@people) October 31, 2026
Los productos afectados llegaron a consumidores de todo Estados Unidos mediante establecimientos físicos y plataformas digitales, según la información difundida por la FDA.
Entre los comercios mencionados figuran Costco, Target y Walmart, mientras que algunas unidades también pudieron comercializarse mediante Amazon y vendedores externos.
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La amplitud del retiro significa que los padres deben revisar cualquier presentación de Tractor Wheels que tengan en casa, incluso si fue comprada anteriormente.
La alerta no se limita a determinados lotes, por lo que una fecha de caducidad vigente tampoco garantiza que el producto esté excluido.
¿Qué deben hacer los padres ante la alerta de la FDA?
The U.S. Food and Drug Administration is urging parents to not give a brand of soft-baked bars to toddlers because they could create a potentially fatal choking hazard. https://t.co/G4kUkiENZ3 https://t.co/EAkehGqq52
— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) October 31, 2026
La FDA recomienda dejar de ofrecer inmediatamente estas barritas a los niños y desechar cualquier unidad restante para evitar nuevos incidentes.
También aconseja no adquirir los productos afectados mientras permanezca vigente el retiro, independientemente del establecimiento donde se encuentren disponibles.
Si un menor presenta una obstrucción respiratoria grave, los adultos deben llamar al 911 y aplicar las maniobras de primeros auxilios apropiadas para su edad.
Los consumidores pueden comunicar incidentes relacionados con estos alimentos mediante los canales oficiales de atención y reportes de la FDA.
¿Qué sigue tras el retiro nacional de Once Upon a Farm?
El retiro busca impedir nuevos episodios de asfixia mientras se mantiene la advertencia sobre los riesgos asociados con la textura del producto.
Las familias pueden consultar las actualizaciones oficiales de la FDA para conocer cualquier información adicional sobre los productos afectados y las medidas de seguridad.
Lo que sigue: Los padres deben verificar sus despensas y mantenerse atentos a nuevas comunicaciones sobre el retiro de estos snacks infantiles.
Fuente: El Paso Times, KENS5