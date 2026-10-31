La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el 30 de octubre el retiro nacional de unos populares snacks infantiles por riesgo de asfixia.

La alerta afecta a las barritas orgánicas Once Upon a Farm Tractor Wheels, después de reportarse incidentes graves en niños pequeños que consumieron estos productos.

Según la FDA, algunos menores sufrieron obstrucciones completas de las vías respiratorias, lo que les impidió respirar y requirió atención médica de emergencia.

Los productos se comercializaron en grandes cadenas estadounidenses, incluidas Costco, Walmart y Target, además de plataformas de comercio electrónico.

FDA retira snacks para niños: alerta por riesgo de asfixia

Once Upon a Farm is recalling its Tractor Wheels soft-baked bars due to potential choking hazard for toddlers. https://t.co/rOkfavfXYP — KENS 5 (@KENS5) October 31, 2026

El retiro incluye todas las presentaciones de Once Upon a Farm Tractor Wheels, sin importar el sabor, tamaño del envase, número de lote o fecha de vencimiento.

La FDA recibió varios reportes de incidentes en menores de entre 18 meses y dos años y medio, quienes presentaron dificultades respiratorias graves.

De acuerdo con los informes, las barritas pueden convertirse durante la masticación en una masa seca y pegajosa capaz de bloquear las vías respiratorias.

La agencia advirtió que algunas obstrucciones podrían resultar difíciles de eliminar mediante las maniobras habituales de primeros auxilios, aumentando el peligro para los menores.