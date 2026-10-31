Una espectacular decoración de Halloween en Bloomfield, Nueva Jersey, se convirtió en motivo de controversia después de atraer a miles de visitantes y provocar quejas vecinales.

Durante más de 20 años, James Joanow ha transformado su vivienda en una atracción de terror que recibe familias durante las dos semanas previas a Halloween.

Sin embargo, este año la celebración quedó empañada por denuncias de ruido y un incidente que terminó con una llanta de su vehículo perforada.

El propietario asegura que alguien colocó clavos en la entrada de su casa, mientras las autoridades recibieron varias quejas anónimas relacionadas con la exhibición.

Casa embrujada por Halloween en Nueva Jersey enfrenta quejas

For more than 20 years, a Halloween display at a home in Bloomfield, New Jersey, has drawn thousands of visitors in the two weeks leading up to Halloween. But not everyone is a fan.

https://t.co/oOYLKG7mg9 — ABC News (@ABC) October 30, 2026

La atracción incluye figuras animadas, escenarios de terror y pasillos temáticos que recorren el patio lateral y la parte trasera de la propiedad.

Joanow organiza el montaje con amigos y voluntarios, quienes comienzan los preparativos desde finales de julio para recibir a los visitantes en octubre.

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Uno de los espacios más populares es una recreación de catacumbas, diseñada para sorprender a quienes buscan experiencias diferentes durante la celebración.

El propietario sostiene que la exhibición se ha convertido en una tradición comunitaria, aunque reconoce que no todos los residentes disfrutan del espectáculo.