Halloween en Nueva Jersey desata polémica: una casa embrujada atrae a miles, pero enfrenta quejas y actos de vandalismo
Publicado el 31/10/2026 a las 07:00
Una espectacular decoración de Halloween en Bloomfield, Nueva Jersey, se convirtió en motivo de controversia después de atraer a miles de visitantes y provocar quejas vecinales.
Durante más de 20 años, James Joanow ha transformado su vivienda en una atracción de terror que recibe familias durante las dos semanas previas a Halloween.
Sin embargo, este año la celebración quedó empañada por denuncias de ruido y un incidente que terminó con una llanta de su vehículo perforada.
El propietario asegura que alguien colocó clavos en la entrada de su casa, mientras las autoridades recibieron varias quejas anónimas relacionadas con la exhibición.
Casa embrujada por Halloween en Nueva Jersey enfrenta quejas
For more than 20 years, a Halloween display at a home in Bloomfield, New Jersey, has drawn thousands of visitors in the two weeks leading up to Halloween.
But not everyone is a fan.
https://t.co/oOYLKG7mg9
— ABC News (@ABC) October 30, 2026
La atracción incluye figuras animadas, escenarios de terror y pasillos temáticos que recorren el patio lateral y la parte trasera de la propiedad.
Joanow organiza el montaje con amigos y voluntarios, quienes comienzan los preparativos desde finales de julio para recibir a los visitantes en octubre.
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Uno de los espacios más populares es una recreación de catacumbas, diseñada para sorprender a quienes buscan experiencias diferentes durante la celebración.
El propietario sostiene que la exhibición se ha convertido en una tradición comunitaria, aunque reconoce que no todos los residentes disfrutan del espectáculo.
Clavos y denuncias: la polémica detrás de Halloween
A home in Bloomfield, New Jersey that's decked out for Halloween is drawing crowds and complaints from neighbors. Toni Yates reports. https://t.co/DDstkUHoHT
— Eyewitness News (@ABC7NY) October 28, 2026
La situación se agravó cuando Joanow descubrió que su automóvil había pasado sobre clavos colocados en la entrada de su vivienda.
Según su relato, el incidente provocó la perforación de una llanta. Hasta ahora, no se ha identificado públicamente a la persona responsable.
Además, el organizador aseguró que agentes policiales acudieron al lugar después de recibir aproximadamente una docena de quejas anónimas.
Las denuncias estarían relacionadas principalmente con el ruido de las instalaciones y la cantidad de personas que circulan por los alrededores.
¿Hasta qué hora funciona la casa de Halloween?
Joanow explicó que mantiene encendida la exhibición entre las 6:30 p.m. y las 10:00 p.m., horario que considera permitido por las ordenanzas locales.
También destacó que los policías que acudieron a su propiedad actuaron respetuosamente y le comunicaron las preocupaciones de algunos vecinos.
Pese a las diferencias, el propietario afirma que ha intentado atender las molestias sin cancelar una tradición que lleva más de dos décadas.
La exhibición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre y comenzará a desmontarse esa misma noche, después de recibir a los últimos visitantes.
¿Qué deben saber los visitantes de Halloween en Bloomfield?
- Por qué importa: Las celebraciones populares pueden generar conflictos entre visitantes y residentes por el ruido y la circulación de personas.
- El dato: La atracción lleva más de 20 años funcionando y recibe miles de visitantes.
- El proceso: La policía atendió quejas anónimas, mientras el propietario sostiene que respeta los horarios permitidos.
- Qué pueden hacer: Los asistentes pueden respetar las propiedades vecinas, evitar bloquear accesos y mantener bajo el ruido.
La controversia también evidencia las dificultades de organizar atracciones multitudinarias en zonas residenciales, incluso cuando forman parte de tradiciones locales.
Fuentes: ABC News