El recuerdo de un trabajador mexicano que murió tras recibir disparos de un agente de ICE se ha convertido en un símbolo de participación electoral en Houston, Texas.

Según informó este viernes 30 de octubre The Washington Post, cientos de votantes han colocado pegatinas con la frase "Yo voté" en el memorial de Lorenzo Salgado Araujo.

El homenaje se encuentra en Magnolia Park, un barrio del este de Houston, donde familiares y vecinos recuerdan al mexicano de 52 años, fallecido el 7 de julio.

La movilización ocurre antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuando Texas elegirá a su próximo senador federal en una contienda entre Ken Paxton y James Talarico.

Por qué importa: El homenaje conecta la muerte de un inmigrante mexicano durante un operativo de ICE con la participación electoral de la comunidad latina.

¿Quién era Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano muerto en un operativo de ICE?

🇺🇸🗳️ Cientos de pegatinas con la leyenda "Yo voté" cubren por estos días la acera de Houston (Texas) donde murió Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano de 52 años que falleció luego de recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo migratorio el pasado 7 de julio.

https://t.co/PfC1rkFzOS — Canal 44 (@CANAL44TV) October 31, 2026

Lorenzo Salgado Araujo era padre de tres hijos, trabajaba en la construcción y había vivido en Estados Unidos durante casi 35 años.

El 7 de julio conducía una camioneta de trabajo cuando un agente de ICE disparó contra el vehículo y le provocó heridas mortales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el agente actuó en defensa propia porque Salgado Araujo presuntamente intentó embestir un vehículo oficial.

Sin embargo, un compañero de trabajo y los abogados de la familia cuestionaron esa explicación, por lo que existen versiones enfrentadas sobre las circunstancias del tiroteo.