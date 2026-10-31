Muerte de mexicano a manos de ICE sacude Houston: su memorial se llena de votos simbólicos
Publicado el 31/10/2026 a las 06:00
El recuerdo de un trabajador mexicano que murió tras recibir disparos de un agente de ICE se ha convertido en un símbolo de participación electoral en Houston, Texas.
Según informó este viernes 30 de octubre The Washington Post, cientos de votantes han colocado pegatinas con la frase "Yo voté" en el memorial de Lorenzo Salgado Araujo.
El homenaje se encuentra en Magnolia Park, un barrio del este de Houston, donde familiares y vecinos recuerdan al mexicano de 52 años, fallecido el 7 de julio.
La movilización ocurre antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuando Texas elegirá a su próximo senador federal en una contienda entre Ken Paxton y James Talarico.
Por qué importa: El homenaje conecta la muerte de un inmigrante mexicano durante un operativo de ICE con la participación electoral de la comunidad latina.
¿Quién era Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano muerto en un operativo de ICE?
🇺🇸🗳️ Cientos de pegatinas con la leyenda "Yo voté" cubren por estos días la acera de Houston (Texas) donde murió Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano de 52 años que falleció luego de recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo migratorio el pasado 7 de julio.
https://t.co/PfC1rkFzOS
— Canal 44 (@CANAL44TV) October 31, 2026
Lorenzo Salgado Araujo era padre de tres hijos, trabajaba en la construcción y había vivido en Estados Unidos durante casi 35 años.
El 7 de julio conducía una camioneta de trabajo cuando un agente de ICE disparó contra el vehículo y le provocó heridas mortales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el agente actuó en defensa propia porque Salgado Araujo presuntamente intentó embestir un vehículo oficial.
Sin embargo, un compañero de trabajo y los abogados de la familia cuestionaron esa explicación, por lo que existen versiones enfrentadas sobre las circunstancias del tiroteo.
Memorial de mexicano en Houston reúne cientos de pegatinas electorales
During Houston’s early voting period, Ronaldo Salgado left an “I Voted” sticker at the roadside memorial for his father, Lorenzo Salgado Araujo, who was killed by an ICE agent in Houston. The memorial has become a gathering place for community members honoring his memory, with hundreds of voters adding their own “I Voted” stickers. Together, the tributes link civic participation with remembrance and calls for justice. https://t.co/3ASwWryL1u
— Houston Chronicle (@HoustonChron) October 28, 2026
Desde el inicio de la votación anticipada, el 19 de octubre, residentes comenzaron a depositar adhesivos electorales junto a las fotografías y pertenencias del trabajador.
El memorial incluye flores de cempasúchil, velas, rosarios, imágenes de la Virgen de Guadalupe y recuerdos de su equipo mexicano de fútbol favorito.
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La iniciativa convirtió la acera de la calle Canal en un espacio donde los vecinos expresan su duelo y dejan constancia simbólica de haber participado electoralmente.
El comisionado del condado de Harris, Adrián García, señaló al Post que la participación anticipada incluye a latinos que votan por primera vez o habitualmente participan poco.
Elecciones en Texas: Paxton y Talarico disputan un escaño clave
La movilización coincide con una competencia por el Senado estadounidense en un estado que no elige a un senador demócrata desde 1988.
Una encuesta de CNN y SSRS publicada esta semana registra un 49% de apoyo para James Talarico frente al 43% de Ken Paxton.
Otro sondeo de Fox News presenta un empate, con 49% para cada candidato, reflejando diferencias entre las mediciones disponibles antes de la elección.
Ambas encuestas muestran una competencia estrecha, aunque sus resultados no permiten anticipar el desenlace electoral del próximo martes 3 de noviembre.
¿Qué pueden hacer los votantes latinos antes del 3 de noviembre?
- El dato: Cientos de adhesivos cubren el memorial.
- El proceso: Texas celebra elecciones el 3 de noviembre.
- Qué pueden hacer: Consultar requisitos y centros de votación.
Los ciudadanos estadounidenses habilitados para votar pueden consultar sus datos de registro y los lugares de votación mediante las autoridades electorales de Texas.
Lo que sigue: Houston llegará a las urnas con el recuerdo de Salgado Araujo presente en Magnolia Park, mientras continúa el debate sobre su muerte durante el operativo migratorio.
Fuente: Efe