EE.UU. retrasa sus relojes mientras Trump presiona por una reforma estancada en el Senado

La mayoría de los estadounidenses deberá ajustar sus relojes este domingo 1 de noviembre, mientras el Congreso mantiene pendiente una propuesta para eliminar los cambios de horario.

Estados Unidos retrasará una hora sus relojes este domingo 1 de noviembre, mientras permanece estancada en el Senado una reforma respaldada por Donald Trump.

- Por qué importa: El cambio afectará la rutina de millones de personas, mientras continúa la disputa sobre si Estados Unidos debe mantener un horario permanente.

Cambio de hora en EE.UU.: reforma sigue frenada

Millones de residentes de Estados Unidos atrasarán sus relojes una hora en noviembre. https://t.co/jvk25RiUvA — Mag. (@Mag_ECpe) October 30, 2026

El ajuste comenzará a las 2:00 de la madrugada del domingo, cuando los relojes volverán a marcar la 1:00, según la información de EFE.

Con este movimiento termina el horario de verano y comienza el horario estándar, que ofrece más luz durante las mañanas, pero adelanta el anochecer.

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La medida se aplica en la mayor parte del país, aunque existen excepciones que mantienen sus horarios sin modificaciones durante todo el año.

- El dato: Hawái y casi todo Arizona no cambian sus relojes. Tampoco lo hacen varios territorios estadounidenses.

- Qué pueden hacer: Revisar los relojes manuales y confirmar los horarios de trabajo, transporte y actividades programadas para el domingo.