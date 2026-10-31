EE.UU. retrasa sus relojes mientras Trump presiona por una reforma estancada en el Senado
Publicado el 31/10/2026 a las 15:29
La mayoría de los estadounidenses deberá ajustar sus relojes este domingo 1 de noviembre, mientras el Congreso mantiene pendiente una propuesta para eliminar los cambios de horario.
Estados Unidos retrasará una hora sus relojes este domingo 1 de noviembre, mientras permanece estancada en el Senado una reforma respaldada por Donald Trump.
- Por qué importa: El cambio afectará la rutina de millones de personas, mientras continúa la disputa sobre si Estados Unidos debe mantener un horario permanente.
Cambio de hora en EE.UU.: reforma sigue frenada
Millones de residentes de Estados Unidos atrasarán sus relojes una hora en noviembre. https://t.co/jvk25RiUvA
— Mag. (@Mag_ECpe) October 30, 2026
El ajuste comenzará a las 2:00 de la madrugada del domingo, cuando los relojes volverán a marcar la 1:00, según la información de EFE.
Con este movimiento termina el horario de verano y comienza el horario estándar, que ofrece más luz durante las mañanas, pero adelanta el anochecer.
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La medida se aplica en la mayor parte del país, aunque existen excepciones que mantienen sus horarios sin modificaciones durante todo el año.
- El dato: Hawái y casi todo Arizona no cambian sus relojes. Tampoco lo hacen varios territorios estadounidenses.
- Qué pueden hacer: Revisar los relojes manuales y confirmar los horarios de trabajo, transporte y actividades programadas para el domingo.
La reforma del cambio de hora sigue bloqueada en el Senado[caption id="attachment_1698871" align="alignnone" width="1200"] Cambio de hora en EE.UU.: reforma sigue frenada. Foto Efe[/caption]
La propuesta conocida como Sunshine Protection Act busca establecer permanentemente el horario de verano y eliminar los ajustes de marzo y noviembre.
Según la información proporcionada, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa en julio, pero todavía necesita avanzar en el Senado.
El debate enfrenta a quienes quieren eliminar los cambios semestrales y quienes consideran que mantener el horario estándar sería una alternativa más conveniente.
- El proceso: La Ley de Horario Uniforme de 1966 establece el marco federal que regula estos ajustes. Modificarlo requiere una decisión del Congreso.
Trump presiona al Senado, pero persisten las dudas
Donald Trump criticó públicamente la falta de avances y aseguró en Truth Social que existe un amplio respaldo ciudadano para dejar de cambiar los relojes.
El mandatario también cuestionó al senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, por sus reservas frente a la propuesta legislativa.
Trump incluso difundió el teléfono del senador y pidió a los residentes de Arkansas que lo contactaran para exigir su apoyo.
- La disputa: Trump sostiene que la mayoría quiere eliminar los cambios, pero su declaración no demuestra que exista consenso sobre cuál horario mantener.
¿Por qué algunos científicos rechazan el horario de verano permanente?
Un análisis de investigadores de la Universidad de Washington advirtió sobre posibles riesgos para estudiantes si el horario de verano permaneciera vigente durante todo el año.
Según los científicos, numerosas escuelas comenzarían sus clases antes del amanecer, aumentando la exposición de niños y adolescentes a desplazamientos con poca luz.
La preocupación incluye especialmente a quienes caminan hacia sus centros educativos o esperan el autobús escolar durante las primeras horas de la mañana.
- La diferencia: Eliminar los cambios de hora no significa necesariamente adoptar el horario de verano permanente. También existe la opción de conservar el horario estándar.
¿Qué pasará con el cambio de hora en 2027?
El Senado permanece en un receso extendido por las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que renovarán toda la Cámara Baja y un tercio del Senado.
Las diferencias entre legisladores y el calendario parlamentario reducen las posibilidades de aprobar la reforma antes de finalizar 2026.
Lo que sigue: Mientras no cambie la legislación federal, Estados Unidos continuará con el sistema de adelantar los relojes en marzo y retrasarlos en noviembre.
Fuente: Efe