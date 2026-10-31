Voto anticipado en EEUU supera los 51 millones y rompe la marca de 2022

Más de cinco millones de votos adicionales frente a las elecciones intermedias anteriores reflejan una mayor participación anticipada, aunque todavía no permiten conocer las preferencias del electorado.

Más de 51 millones de estadounidenses ya emitieron su voto anticipado para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según el Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida.

- Por qué importa: La participación anticipada ya supera los 46 millones de votos registrados en 2022, cuando se celebraron las anteriores elecciones de medio mandato.

El voto anticipado supera los registros de 2022

Voto anticipado en EEUU supera 51 millones y sobrepasa los niveles de las elecciones 2022

https://t.co/d8IOUsSpoH — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 31, 2026

La cifra representa un aumento de al menos cinco millones de votos respecto a las elecciones intermedias anteriores, de acuerdo con los datos proporcionados por el laboratorio.

El crecimiento refleja una mayor utilización de las opciones disponibles para votar antes de la jornada electoral, tanto presencialmente como mediante el correo postal.

Sin embargo, este aumento no significa necesariamente que la participación total de las elecciones de 2026 vaya a superar la registrada hace cuatro años.

- El dato: En 2022, aproximadamente 46 millones de estadounidenses votaron antes del día de las elecciones, según el rastreador de la Universidad de Florida.

La comparación muestra una diferencia importante en el volumen de papeletas anticipadas, aunque todavía falta conocer cuántas personas acudirán a votar el 3 de noviembre.