Voto anticipado en EEUU supera los 51 millones y rompe la marca de 2022
Publicado el 31/10/2026 a las 15:03
Más de cinco millones de votos adicionales frente a las elecciones intermedias anteriores reflejan una mayor participación anticipada, aunque todavía no permiten conocer las preferencias del electorado.
Más de 51 millones de estadounidenses ya emitieron su voto anticipado para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según el Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida.
- Por qué importa: La participación anticipada ya supera los 46 millones de votos registrados en 2022, cuando se celebraron las anteriores elecciones de medio mandato.
El voto anticipado supera los registros de 2022
Voto anticipado en EEUU supera 51 millones y sobrepasa los niveles de las elecciones 2022
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La cifra representa un aumento de al menos cinco millones de votos respecto a las elecciones intermedias anteriores, de acuerdo con los datos proporcionados por el laboratorio.
El crecimiento refleja una mayor utilización de las opciones disponibles para votar antes de la jornada electoral, tanto presencialmente como mediante el correo postal.
Sin embargo, este aumento no significa necesariamente que la participación total de las elecciones de 2026 vaya a superar la registrada hace cuatro años.
- El dato: En 2022, aproximadamente 46 millones de estadounidenses votaron antes del día de las elecciones, según el rastreador de la Universidad de Florida.
La comparación muestra una diferencia importante en el volumen de papeletas anticipadas, aunque todavía falta conocer cuántas personas acudirán a votar el 3 de noviembre.
Más de 28 millones de estadounidenses votaron presencialmente
Voto anticipado en EEUU supera los 51 millones y sobrepasa los niveles de las elecciones 2022
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El voto presencial concentra la mayor parte de las papeletas anticipadas registradas hasta ahora, según las cifras recopiladas por el Election Lab.
En concreto, 28,133,515 votos fueron emitidos en centros habilitados antes de la jornada electoral, mientras que el resto corresponde a papeletas devueltas por correo.
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Esta distinción resulta importante porque el sistema estadounidense permite votar anticipadamente mediante diferentes procedimientos, dependiendo de las reglas de cada estado.
- En números: Más de la mitad de los votos anticipados contabilizados corresponden a personas que acudieron presencialmente a los centros electorales.
El predominio del voto presencial muestra cómo los electores están utilizando esta modalidad, sin necesidad de esperar hasta el día oficial de las elecciones.
Cerca de 40 millones de papeletas por correo siguen pendientes[caption id="attachment_1698858" align="alignnone" width="1200"] El voto anticipado supera los registros de 2022. Foto Efe[/caption]
El voto por correo también representa una parte importante de la participación anticipada, aunque existe una diferencia entre solicitar una papeleta y devolverla.
Según la información proporcionada, aproximadamente 40 millones de papeletas solicitadas todavía no habían sido devueltas al momento del registro.
- La diferencia: Una solicitud de voto por correo no equivale a un voto emitido. La papeleta debe devolverse conforme a las normas electorales correspondientes.
Estas solicitudes pendientes podrían aumentar el total de votos anticipados, pero no todas necesariamente terminarán convirtiéndose en papeletas contabilizadas.
Además, los plazos para devolverlas y las condiciones para aceptarlas varían entre estados, por lo que los electores deben consultar las reglas locales.
¿Qué significa esta participación para las elecciones del 3 de noviembre?
El aumento del voto anticipado ocurre cuando Estados Unidos se prepara para renovar la Cámara de Representantes y disputar escaños del Senado.
Estas elecciones determinarán la composición del Congreso durante los últimos dos años del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Sin embargo, las cifras de participación no revelan qué candidatos están recibiendo más apoyo ni permiten anticipar qué partido controlará el Congreso.
- Lo que sigue: El 3 de noviembre se celebrará la jornada electoral y comenzará la publicación de resultados conforme cierren las urnas en cada estado.
El Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida continuará siendo una referencia para comparar la participación anticipada con los registros de elecciones anteriores.
Fuentes: Efe, CNN.