La Justicia frena otra vez a Trump: rechazan bloquear más de 20.000 votos en California

Tribunal rechaza nueva petición del Gobierno Trump

Más de 20.000 votos estaban bajo disputa

California cuestiona las pruebas del Gobierno

La Justicia estadounidense volvió a frenar al Gobierno de Donald Trump en su intento de apartar más de 20.000 votos por correo en California, ante las sospechas de que algunos electores podrían no tener la ciudadanía estadounidense.

Según informó la agencia EFE este viernes 30 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender una resolución judicial favorable al estado.

La decisión, adoptada por dos votos contra uno, representa la segunda derrota de la administración republicana en una semana dentro de esta disputa electoral, cuando ya está en marcha la votación anticipada.

El Ejecutivo pretendía que las autoridades electorales separaran las papeletas identificadas y comprobaran la ciudadanía de sus emisores antes de incluirlas en el recuento.

Los jueces defienden la autonomía electoral de California

El panel de apelaciones respaldó nuevamente el principio constitucional que reconoce a los estados la facultad de organizar sus procedimientos electorales.

En su resolución, los magistrados señalaron que el Gobierno federal debe acudir al Congreso si considera necesario modificar las reglas aplicables al voto por correo.

"Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales", escribieron los jueces, según EFE.

El fallo mantiene vigente la decisión emitida el miércoles por el juez federal David Carter, del Distrito Central de California, quien también había rechazado la petición del Departamento de Justicia.

Carter consideró que la medida solicitada vulneraría la autonomía estatal y podría poner en peligro el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.

Además, advirtió que miles de personas podrían perder un derecho fundamental debido a sospechas que todavía no habían sido confirmadas y a información susceptible de contener errores.