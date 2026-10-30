La Justicia frena otra vez a Trump: rechazan bloquear más de 20.000 votos en California
Publicado el 30/10/2026 a las 18:14
- Tribunal rechaza nueva petición del Gobierno Trump
- Más de 20.000 votos estaban bajo disputa
- California cuestiona las pruebas del Gobierno
La Justicia estadounidense volvió a frenar al Gobierno de Donald Trump en su intento de apartar más de 20.000 votos por correo en California, ante las sospechas de que algunos electores podrían no tener la ciudadanía estadounidense.
Según informó la agencia EFE este viernes 30 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender una resolución judicial favorable al estado.
La decisión, adoptada por dos votos contra uno, representa la segunda derrota de la administración republicana en una semana dentro de esta disputa electoral, cuando ya está en marcha la votación anticipada.
El Ejecutivo pretendía que las autoridades electorales separaran las papeletas identificadas y comprobaran la ciudadanía de sus emisores antes de incluirlas en el recuento.
Los jueces defienden la autonomía electoral de California
El panel de apelaciones respaldó nuevamente el principio constitucional que reconoce a los estados la facultad de organizar sus procedimientos electorales.
En su resolución, los magistrados señalaron que el Gobierno federal debe acudir al Congreso si considera necesario modificar las reglas aplicables al voto por correo.
"Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales", escribieron los jueces, según EFE.
El fallo mantiene vigente la decisión emitida el miércoles por el juez federal David Carter, del Distrito Central de California, quien también había rechazado la petición del Departamento de Justicia.
Carter consideró que la medida solicitada vulneraría la autonomía estatal y podría poner en peligro el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.
Además, advirtió que miles de personas podrían perder un derecho fundamental debido a sospechas que todavía no habían sido confirmadas y a información susceptible de contener errores.
¿Por qué el Gobierno cuestiona más de 20.000 votos?
La controversia comenzó con una demanda presentada el 15 de octubre por el Departamento de Justicia, después de identificar, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, a más de 20.000 personas consideradas posibles votantes sin ciudadanía estadounidense.
A partir de esos datos, la administración Trump solicitó apartar las papeletas correspondientes hasta verificar que sus emisores cumplían los requisitos legales para participar en las elecciones.
Sin embargo, las autoridades de California cuestionaron la fiabilidad de la lista federal y rechazaron la solicitud. Las sospechas del Gobierno no equivalen a una determinación judicial de que esos votos sean ilegales.
Separar las papeletas podría complicar el recuento
La disputa ocurre mientras los californianos ya participan en la votación anticipada, lo que añade dificultades prácticas a la petición del Ejecutivo.
Las autoridades estatales explicaron que, durante el procesamiento del voto por correo, las papeletas se separan de los sobres que contienen los datos de identificación de los electores.
Por ese motivo, localizar y apartar los votos señalados podría resultar complicado y provocar retrasos e incertidumbre durante el recuento electoral.
Gavin Newsom anuncia medidas para proteger los votos
La confrontación entre California y la Casa Blanca también se ha extendido a la vigilancia de los centros de votación, a medida que se acercan las elecciones.
De acuerdo con EFE, el gobernador Gavin Newsom anunció el despliegue de abogados especializados en legislación electoral y observadores por todo el estado.
El objetivo, afirmó Newsom, es "proteger cada voto", en respuesta a la directriz del Gobierno Trump de situar agentes federales en los centros de votación.
La nueva resolución deja sin efecto la petición de emergencia del Ejecutivo y mantiene la postura judicial favorable a California en esta etapa del litigio.