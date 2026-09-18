Tribunal frena política de Trump de acelerar las deportaciones a terceros países
Publicado el18/09/2026 a las 15:38
- Tribunal rechaza política de Trump
- Migrantes podrán plantear temores
- Caso podría llegar al Supremo
Un tribunal federal de apelaciones asestó este viernes un revés a la política del Gobierno de Donald Trump para acelerar deportaciones hacia terceros países.
El Primer Circuito determinó que los migrantes deben recibir una oportunidad significativa para plantear temores de persecución o tortura antes de ser enviados a esos destinos.
El fallo fue adoptado por unanimidad por un panel de tres jueces y confirmó en gran medida una decisión emitida en febrero por un tribunal federal de Massachusetts.
La controversia afecta a personas con órdenes de deportación que pueden ser trasladadas a países distintos de aquellos indicados originalmente en sus casos migratorios.
Tribunal frena deportaciones de Trump a terceros países
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La política cuestionada permitía efectuar determinados traslados sin aviso previo cuando el país receptor ofrecía garantías contra persecución o tortura.
En otras circunstancias, la guía gubernamental contemplaba plazos extremadamente breves antes de ejecutar la deportación, según documentos examinados durante el litigio.
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El juez Seth Aframe sostuvo que el derecho a cuestionar un traslado pierde efectividad cuando la persona desconoce previamente el país al que será enviada.
El tribunal concluyó que las leyes y regulaciones existentes contemplan procedimientos para presentar reclamaciones basadas en temor de persecución, sin una excepción específica para terceros países.
La disputa legal todavía podría continuar
The Trump administration’s policy on deporting immigrants to third countries is unlawful, a federal appeals court ruled, a decision that could halt a program that has already sent thousands of people to countries that are not their own. https://t.co/0nDnKC2fY7
— The Washington Post (@washingtonpost) September 19, 2026
La Administración Trump defendió que estas deportaciones son necesarias para ejecutar órdenes contra personas que no pueden regresar a sus países de origen.
Entre esos casos están migrantes protegidos contra el regreso por riesgos de persecución y personas cuyos gobiernos de origen se niegan a recibirlas.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, más de 25,000 migrantes han sido enviados a terceros países, según registros públicos citados por The Washington Post.
Sin embargo, el Primer Circuito revocó una parte del fallo inferior relacionada con la obligación de intentar primero determinados destinos vinculados con el migrante.
La Corte Suprema vuelve a quedar en el horizonte
La Corte Suprema ya había intervenido durante este litigio y permitió temporalmente que las expulsiones continuaran mientras los tribunales analizaban el fondo del caso.
Ahora, el fallo del Primer Circuito vuelve a colocar en disputa cuáles protecciones deben garantizarse antes de ejecutar una deportación hacia un país diferente.
El Gobierno podría recurrir nuevamente a la Corte Suprema y solicitar que la decisión quede suspendida mientras continúa la batalla judicial.
Por ello, el fallo representa un cambio judicial importante, pero el alcance práctico de la política podría volver a modificarse conforme avancen las próximas apelaciones.
¿Qué pueden hacer?
- Revisar cualquier notificación recibida.
- Confirmar el destino señalado.
- Buscar orientación legal acreditada.
Fuentes: Efe, La Nación.