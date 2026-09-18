Tribunal frena política de Trump de acelerar las deportaciones a terceros países

Tribunal rechaza política de Trump

Migrantes podrán plantear temores

Caso podría llegar al Supremo

Un tribunal federal de apelaciones asestó este viernes un revés a la política del Gobierno de Donald Trump para acelerar deportaciones hacia terceros países.

El Primer Circuito determinó que los migrantes deben recibir una oportunidad significativa para plantear temores de persecución o tortura antes de ser enviados a esos destinos.

El fallo fue adoptado por unanimidad por un panel de tres jueces y confirmó en gran medida una decisión emitida en febrero por un tribunal federal de Massachusetts.

La controversia afecta a personas con órdenes de deportación que pueden ser trasladadas a países distintos de aquellos indicados originalmente en sus casos migratorios.

Tribunal frena deportaciones de Trump a terceros países

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La política cuestionada permitía efectuar determinados traslados sin aviso previo cuando el país receptor ofrecía garantías contra persecución o tortura.

En otras circunstancias, la guía gubernamental contemplaba plazos extremadamente breves antes de ejecutar la deportación, según documentos examinados durante el litigio.

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El juez Seth Aframe sostuvo que el derecho a cuestionar un traslado pierde efectividad cuando la persona desconoce previamente el país al que será enviada.

El tribunal concluyó que las leyes y regulaciones existentes contemplan procedimientos para presentar reclamaciones basadas en temor de persecución, sin una excepción específica para terceros países.