Ciudadano termina hospitalizado tras detención de ICE en California: acusan a agentes de fracturarle el brazo
Publicado el 19/10/2026 a las 20:01
- Ciudadano termina hospitalizado tras detención.
- Congresista acusa fractura durante sometimiento.
- Alcalde exige explicaciones al DHS.
La detención de Ricardo González, identificado por su familia y autoridades locales como ciudadano estadounidense, desató cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por agentes migratorios en California.
El incidente ocurrió el sábado 17 de octubre en North Long Beach. González terminó hospitalizado después de ser inmovilizado por integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Una grabación difundida por StopICE.net muestra al hombre boca abajo, junto a una banqueta, mientras agentes lo sujetan y él pide ayuda por dolor en un brazo.
El congresista demócrata Robert García atribuyó a los agentes una fractura. Sin embargo, sigue pendiente esclarecer la secuencia completa y cómo se produjo la lesión.
Video muestra sometimiento, pero deja preguntas sobre la lesión
.@ICEgov ROMPIERON EL BRAZO A UN CIUDADANO AMERICANO. https://t.co/tyjVZLO7oN
— Federico Alves, Econ. (@federicoalves) October 18, 2026
En las imágenes, González permanece esposado mientras los oficiales ejercen presión sobre su espalda. Cuando intentan moverlo, protesta por el dolor y advierte que tiene el brazo fracturado.
Su hija, Leslie González, denunció que un vehículo federal sin identificación lo derribó de su bicicleta eléctrica y que posteriormente recibió dos descargas de una pistola Taser.
La versión familiar añade señalamientos graves, pero el fragmento difundido no permite reconstruir por sí solo todos los momentos anteriores al sometimiento ni determinar responsabilidades definitivas.
Alrededor, vecinos reclaman explicaciones a los agentes. Sus grabaciones documentan parte del encuentro, aunque todavía faltan respuestas sobre el motivo inicial de la intervención contra González.
Policía de Long Beach explica su intervención y traslado
ICE agents brutally attacked and broke the arm of a North Long Beach resident and U.S. citizen. The videos are horrific and should concern not just our community but the country.
I’m proud of the neighbors who documented and stood up for the family being terrorized by ICE. Donald Trump and his inhumane and illegal deportation machine must be stopped. Long Beach stands with our community and our immigrant families. ICE is not welcome in Long Beach. Abolish ICE.
— Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) October 18, 2026
Según el comunicado policial recogido por EL PAÍS, los agentes federales solicitaron asistencia de emergencia por presunto vandalismo contra vehículos y una persona que necesitaba atención médica.
Cuando llegaron los policías locales, encontraron una situación tensa, con varias personas presentes, y a González herido. Lo trasladaron esposado hasta una estación de bomberos cercana.
Allí le retiraron las esposas para facilitar la atención y su traslado al hospital. La Policía de Long Beach negó haber participado en labores de control migratorio.
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La referencia al vandalismo describe el motivo comunicado para solicitar ayuda; no establece que González cometiera un delito ni aclara por qué terminó bajo custodia federal.
Autoridades exigen respuestas sobre actuación de ICE[caption id="attachment_1697511" align="alignnone" width="1200"] ICE en California: acusan fractura a ciudadano tras arresto FOTO: EFE[/caption]
El alcalde Rex Richardson expresó indignación y señaló que su oficina estaba presentando una queja formal ante el Departamento de Seguridad Nacional para exigir explicaciones y rendición de cuentas.
García también condenó la actuación federal y respaldó a los vecinos que documentaron el encuentro. Su denuncia política incrementó la presión pública para esclarecer las circunstancias.
El funcionario de la fiscalía federal Bill Essayli respondió acusando al congresista de fomentar la obstrucción a los agentes, lo que profundizó el enfrentamiento entre autoridades.
Al publicarse los reportes consultados, ICE y Seguridad Nacional no habían respondido a las solicitudes de comentarios. Seguían sin aclararse públicamente el fundamento de la detención y el origen preciso de la lesión.
FUENTE: EL PAIS ,