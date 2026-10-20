Ciudadano termina hospitalizado tras detención.

Congresista acusa fractura durante sometimiento.

Alcalde exige explicaciones al DHS.

La detención de Ricardo González, identificado por su familia y autoridades locales como ciudadano estadounidense, desató cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por agentes migratorios en California.

El incidente ocurrió el sábado 17 de octubre en North Long Beach. González terminó hospitalizado después de ser inmovilizado por integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Una grabación difundida por StopICE.net muestra al hombre boca abajo, junto a una banqueta, mientras agentes lo sujetan y él pide ayuda por dolor en un brazo.

El congresista demócrata Robert García atribuyó a los agentes una fractura. Sin embargo, sigue pendiente esclarecer la secuencia completa y cómo se produjo la lesión.

Video muestra sometimiento, pero deja preguntas sobre la lesión

.@ICEgov ROMPIERON EL BRAZO A UN CIUDADANO AMERICANO. https://t.co/tyjVZLO7oN — Federico Alves, Econ. (@federicoalves) October 18, 2026



En las imágenes, González permanece esposado mientras los oficiales ejercen presión sobre su espalda. Cuando intentan moverlo, protesta por el dolor y advierte que tiene el brazo fracturado.

Su hija, Leslie González, denunció que un vehículo federal sin identificación lo derribó de su bicicleta eléctrica y que posteriormente recibió dos descargas de una pistola Taser.

La versión familiar añade señalamientos graves, pero el fragmento difundido no permite reconstruir por sí solo todos los momentos anteriores al sometimiento ni determinar responsabilidades definitivas.

Alrededor, vecinos reclaman explicaciones a los agentes. Sus grabaciones documentan parte del encuentro, aunque todavía faltan respuestas sobre el motivo inicial de la intervención contra González.