El gobierno federal intensificó la ofensiva contra el fraude al SNAP en dos frentes: un operativo nacional de ICE contra inmigrantes sin estatus legal acusados de cobrar beneficios de forma fraudulenta y un anuncio del Departamento de Justicia (DOJ) sobre acciones contra más de 40 acusados por esquemas con pérdidas previstas de casi $45 millones.

ICE y el DHS informaron de los primeros arrestos de un operativo nacional, pero no han detallado cuántas personas han sido detenidas ni los montos por persona.

El DOJ anunció acciones contra más de 40 acusados, con pérdidas previstas de casi $45 millones, de los cuales casi $42 millones corresponden al SNAP.

Una acusación no es una condena: cada caso depende de las pruebas que se presenten en el tribunal.

Por qué importa: millones de familias latinas dependen del SNAP o tienen hijos ciudadanos que lo reciben. Entender quién puede recibir el beneficio y cómo proteger la tarjeta ayuda a evitar robos y malentendidos en medio de un clima de mayor vigilancia.

Qué anunció ICE y qué falta por aclarar

Según un comunicado de ICE del 22 de octubre de 2026 y otro del DHS del 21 de octubre, el operativo busca a inmigrantes sin estatus legal que, según el gobierno, cobraron beneficios del SNAP de manera fraudulenta. Entre los "primeros arrestos" figuran cuatro haitianos: Rubstony Junior Theodore, Wilbert Jean Baptiste, Louis Jean y Jhensly Charles. Las autoridades indicaron que Theodore tenía arrestos previos por hurto, obstrucción a agentes y allanamiento. El DHS mencionó además a la cubana Elizabeth Povea Rodriguez, con una condena por alteración del orden y arrestos por agresión y violencia doméstica.

Los antecedentes que citan las autoridades no equivalen a una condena en cada caso, y el gobierno no ha detallado los cargos concretos de cada persona. El operativo se enmarca en el grupo de trabajo del gobierno para eliminar el fraude.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó: "Los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar aquí son los últimos que deberían usar el SNAP y otras formas de asistencia". Agregó que "estos programas son solo para estadounidenses" y que los ya arrestados y deportados son "apenas una gota en el océano".

Las acciones del Departamento de Justicia

El DOJ presentó el 21 de octubre su primer "operativo nacional contra el fraude en beneficios y programas del USDA", que se desarrolló del 1 de septiembre al 21 de octubre. Participaron la División Nacional de Fraude, 13 fiscalías federales y la fiscalía general de Utah. Los esquemas, presuntos o probados, incluyen el robo de datos de tarjetas EBT con lectores ocultos, transacciones falsas en tiendas y el cambio de beneficios por dinero en efectivo.